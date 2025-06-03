Полгода тянула здорового мужика нна своей шее. И сколько ещё собиралась так жить? Хорошо что дочка свистнула.
Картинки прикольные ИИ рисует.
13 женщин, у которых что ни день, то новое приключение
Порой жизнь женщин напоминает мексиканские сериалы. Наверняка и в вашей копилке найдется парочка историй, которые вы любите рассказывать. Некоторые пользователи сети решили поделиться ими.
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- Узнала, что муж изменяет с коллегой. Тут он позвонил и говорит, что его отправляют в командировку с той самой девицей, мол, собери вещи. Я собрала: вытащила носки из грязного белья, в трусах проделала дырки, положила строгий костюм. Выяснилось, что он первый день тусил в «командировке» на Шри-Ланке в классическом костюме. © Подслушано / Ideer
- Муж потерял работу. Обещал отдохнуть месяц и начать поиски, но залип на диване с играми. Работала я, тянула дочку и весь быт. От него никакой помощи. Мое терпение лопнуло, когда дочка пришла домой и показала, что ребята научили ее свистеть. Я порадовалась за дочь, а муж начал возмущаться и говорить, что в доме нельзя свистеть, мол, из-за этого у нас нет денег. И тут я уже не выдержала, объяснила, из-за кого нет денег в доме и все, что я об этом думаю. А то нашел отмазку, свист ребенка виноват, да, конечно. На следующий день заметила, что он ищет вакансии. Все-таки смогла докричаться. Знала бы, что крик сработает, так долго бы не терпела и не сдерживала себя. © Мамдаринка / VK
Полгода тянула здорового мужика нна своей шее. И сколько ещё собиралась так жить? Хорошо что дочка свистнула.
- Свекровь не пользуется соусами и специями. Даже не солит, хотя повар по образованию. На застолье я тайком пронесла солонку, посолила свое блюдо. Муж взял тоже посолил и пустил солонку по кругу. Свекровь увидела это и отмочила: «Я так плохо готовлю, что без соли вам невкусно?» У свекров я теперь персона нон-грата, да и муж ляпнул, что «могла бы маму до слез не доводить», но недельку поел без соли и одумался. Мясо любит соль. © Подслушано у девушек / VK
- Парень подарил мне хорошее кольцо, типа сделал предложение. Я сказала, что подумаю. Через неделю во время поездки открыла его паспорт и увидела там штамп. Он сказал, что уже разведен, просто не поставил штамп. Свидетельства о разводе у него тоже нет, даже не знает, что это такое. Я его бросила прямо там. Для меня дикость — делать предложение, если даже нет документов о разводе. © Подслушано / VK
- Как-то, когда была беременна, жутко захотела сэндвич. Сходила в продуктовый магазин, потратила около двух часов, поджаривая хлеб и кучу бекона, нарезая помидоры и в целом создавая самые идеальные сэндвичи, которые я только могла себе представить. Затем села есть, и вкус мне сразу не понравился. От потрясения я разрыдалась, а после этого меня еще и затошнило. © teaearlgreyhot / Reddit
Зачем читателям столь ценная информация о том, как беременную женщину стошнило после сэндвичей? Зачем???
- Разругались с парнем на улице. Какая-то бабка запричитала: «Зачем надо было рожать, если не умеешь воспитывать?» Мы оба в ступоре. Я начала ржать, а бабка завелась еще сильнее: «Психика уже нарушена! Бедный ребенок» И тут до нас дошло что она приняла нас за отца и дочь, ведь мой парень 2 метра ростом, а я 159 сантиметров. © Не все поймут / VK
- Однажды поссорились с мужем из-за того, что оба навели дома бардак. И мой муж сказал: «Не знаю, как тебя растили, но мне некомфортно жить в таком беспорядке». Было больно такое слышать, потому что мои родители очень старались. Но у моей матери рассеянный склероз, а папе приходилось много работать, чтобы прокормить нас. Поэтому, возможно, иногда в доме была неидеальная чистота. Муж, конечно, не имел в виду ничего такого и позже извинился, но меня это очень задело. © Unknown author / Reddit
- Муж забывает о дне рождении моей мамы. На прошлом праздновании она подошла к зятю. Ожидала скандала, но нет, они поболтали и разошлись. Через пару месяцев застала мужа в дверях с цветами. Удивилась, спросила, куда он собрался. Ответ поразил: «Твоя мама предъявила мне за дни рождения. А я предложил альтернативу, нашел в интернете Международный день тещи. В день рождения ее и так поздравляет много людей, а в день тещи никто. Лучше будем отмечать это». Так в нашей семье появился еще один праздник. © Мамдаринка / VK
Про день рождения тещи непонятно. То есть его пригласили н.а празднование, он пришел и не знает, по какому поводу сабантуй? Или что?
- Однажды перед Новым годом подруга пообещала мне сюрприз на праздник. В новогоднюю ночь она приехала, но подарок потеряла по пути. А во время празднования заявила, что уже полгода встречается с моим женихом. Эти двое поженились через полгода. Я полтора года собирала себя по кусочкам. Сюрприз удался. © Подслушано / VK
- Пошла на свидание с парнем. Перед этим он сказал, что у него нет детей. А в середине ужина вдруг выяснилось, что дети все-таки есть. Но он сказал: «Все окей, все равно нечасто их вижу». Это даже еще хуже! Еще однажды была на свидании с чуваком, который все время сравнивал меня со своей бывшей женой. К концу вечера так и хотела спросить ее номер телефона, чтобы поздравить ее с избавлением от мужа. © liseusester / Reddit
- Прихожу домой, а там свекровь устроила грандиозную стирку. Вытащила всю одежду, даже нижнее белье достала! Бедняжка-стиралка трудится с того момента, как я ушла на работу. Аккуратно спрашиваю свекровь: «Где вы сушить-то это все будете?» А она простодушно выдает: «Ну мы пойдем с тобой в соседний двор. Возьмешь тазики с одеждой, а там я видела специальные веревки, на них и повесим». © Мамдаринка / VK
- В сети сейчас ходит шутка, что если вы коллега, то подарок на восьмое марта получите седьмого числа, если девушка, то восьмого, а если жена, то вам вообще ничего не подарят. Я смеялась, когда увидела эту шутку, но в день праздника мне было не смешно. Утром муж не поздравил меня и ушел на работу. Я подумала, что он подготовил что-то на вечер, но и вечером поздравлений не было. Когда уже перед сном я спросила, почему муж меня не поздравил, то в ответ услышала, что он забыл. Пообещал на следующий день купить все, что захочу. Однако мне было слишком обидно, я уже ничего не хотела. © Мамдаринка / VK
- Никак не могла поймать мужа на измене. Но нашла номер любовницы, записала и позвонила ей: «Я сестра Леши. Он второй день домой не возвращается, я на нервах. Сказал, что пошел к своей девушке, то есть к вам». На том конце провода ответили: «Он от меня уже ушел, домой поехал». Дома Лешу ждал собранный чемодан. © Подслушано / Ideer
Иногда в нашу жизнь приходят такие друзья, которые лучше бы и вовсе не появлялись. Так не повезло с приятелями и некоторым пользователям сети, которые поведали об этом всему миру.