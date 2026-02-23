20+ случаев, когда кнопка «Оформить доставку» открыла для героев портал в мир комедии

заказали маме книжные шкафы, собирали самостоятельно и тут выяснилось, что к одному шкафу, у которого, как бы, два окошка стеклянных, положили одно длинное стекло. Обратились в магазин, они поохали, сказали, что наверное поставщик ошибся, прислал коробку от другой модели и они поменяют. Шесть недель (!!!) мы слушали, что не было поставки и надо ждать, при чем вначале нам, с озабоченностью в голосе, рассказали, что привоз от поставщика по средам, что они составили рекламацию и пустят их по миру, уже позже: "ааааа, это вы не с тем стеклом? хахаха, не, так и не привезли, ну звоните, звоните, ага, пока!" у мамы стоит расхристанный шкаф, книги по коробкам 🤦 ни сдать мебель (якобы они свои рамки рекламации по срокам укладываются), ни прибраться. Ну я в свой визит к родительнице набрала этот чудо-магазин, и когда мне начали в трубку смеяться, я сказала, мол, отменяйте наши стекла, я купила резак и сейчас буду из одного стекла делать два. А это, как оказалось, уже не смешно, меня умаляли не резать ничего, ну я сказала: что, опять ждать среды? на дворе суббота,нет, робята, я буду резать, не дожидаясь перитонита. Стекла привезли через 40 минут, ребята развлекались, по-моему, все это время. Отзыв с одной звездой, а таких как я оказалось не мало, отзывы посыпались один за другим и лавочка хохотунов прикрылась. А потом сидит предприниматель и сетует "ой, как тяжело вести бизнес в маленьких городах, народ не подходящий, душат завистники"