Проще было бы предложить курьеру подняться на 2 этаж и оставить мешки под дверью той соседки.
20+ случаев, когда кнопка «Оформить доставку» открыла для героев портал в мир комедии
Службы доставки упрощают нашу жизнь, но курьеры тоже люди, поэтому и здесь не обходится без забавных курьезов. То посылка приедет не туда, то курьер никак не может найти правильный адрес, а то в коробке оказывается совсем не то, чего ты ожидал. Мы решили собрать истории от людей, которые точно не скоро забудут свой опыт общения с курьерами.
- Однажды в домофон позвонил курьер и сказал: «Принимайте два мешка кошачьего корма!» Ответила, что ничего не заказывала, и возможно, он перепутал квартиру. Парень пояснил, что наша соседка со второго этажа назвала именно наш номер квартиры и спросил, можно ли оставить мешки у нас. Мы живем на четвертом этаже и никого из соседей не знаем. В итоге вечером эта девушка (соседка) пришла и забрала корм. © rnbvdnr
- Купила в интернет-магазине вафельницу, отправили ее через курьера. Звонит — подъехал. Я выбегаю, курьера нет. Набираю курьера, он говорит: «Вы же только что покупку забрали!» Благо, во дворе сидели мальчишки, они показали, откуда вышла девушка, которая заказ получила. Курьер обратно вернулся, пошли в соседний подъезд: стучать по квартирам и вафельницу искать. Наконец, открывает дверь мужчина, отдает мне вафельницу и возмущенно спрашивает: «Зачем мне ваша вафельница? Забирайте ее!» © meili_tls
- Заказали разную бытовую технику, в том числе и недорогую варочную панель. Когда принимали ее у курьера, не обратили внимание, что на панели написано другое название фирмы, и установили. Уже вовсю пользуемся плитой, как нам звонят из службы доставки и говорят, что перепутали товар. Дескать, передали панель в пять раз дороже. © SaAMiZ / Pikabu
- Заработалась допоздна и ввалилась домой ближе к полуночи. Сил и желания готовить не было, так что заказала еду на вынос, которую обещали быстро привезти. Время идёт, а заказа всё нет и нет. Каждый раз, когда звонила в службу поддержки, мне говорили, что курьер уже подъезжает. В результате он в полтретьего явился. Самое забавное, магазин работал только до часу ночи. Вот и гадай теперь, что курьер полтора часа делал. © kerri_may / Reddit
- Заказал доставку стиралки, живу на последнем этаже. Подняли мне товарищи этот агрегат, а я, не проверяя, сказал: «Спасибо, до свидания.» Через 10 минут начал распаковывать, гляжу, а машинка-то не моя. Позвонил ребятам, обрадовал их этой новостью. Оказывается, у них две стиралки в машине были, и парни их перепутали. Пришлось эту неправильную обратно спускать, а мою поднимать. Бедняги, как же я их понимал на тот момент. До этого самому пришлось 500 кг плитки тягать в квартиру за 15 заходов © greennovember__
- Мне должны были домой доставить очень ценную штуку, я долго на нее копил, так что отпросился с работы, чтобы курьера встретить. В результате товарищ привез заказ не ко мне, а к моим соседям. Их дома не было, так что курьер пришпилил бумажку с моим именем и адресом к их двери, да и укатил обратно с моей посылкой. Ладно, позвонил в службу поддержки, объяснил, что еще один отгул взять не смогу, доставка отпадает. Тогда мне предложили забрать посылку в ближайшем пункте выдачи. И сюрприз, сюрприз — он тоже работает по будням и в мои рабочие часы. Слава богу, босс, добрая душа, разрешил мне отлучиться на пару часов, а то и не знаю, чем бы эта история закончилась. © citizen_of_leshp / Reddit
- У меня заказ получился на солидную сумму, да и весил около 40 кг. Думаю, дай доставкой воспользуюсь, чтобы самому не тащить. Прошло несколько дней, а посылки все нет, при этом поменять доставку на пункт выдачи уже невозможно. Выклянчил у техподдержки телефон курьерской компании, и выяснилось, что никто из доставщиков не хочет брать заказ, так как коробки тяжелые. Договорились, что привезут за доплату. Жаль, что такой опции с самого начала не было. © shanius / Pikabu
- У меня сегодня была странная история с курьером. Как обычно, заказала все, что нужно, жду курьера, а его все нет. Вдруг появляется сообщение: «Заказ завершен». Открываю дверь — там пусто. В расстройстве написала в поддержку, через 10 минут курьер вернулся. Спрашиваю: «Зачем закрыли заказ?» А он в ответ: «У меня велик сломался!» И ушел. © jenia1905
- Папа заказал какую-то деталь для двигателя. Приехала коробка, вроде все в порядке. А когда папа ее распаковал, то увидел эту металлическую штуку, расколотую, наверное, на сотню кусочков. Чтобы такое устроить, посылку надо было с самолета на бетон скинуть. © BoghatY / Reddit
- Сегодня заказала воду, жду и вдруг звонок в домофон — доставка. Я, радостная, выставила пустые бутылки на обмен, а мне курьер заявляет, что привез не воду, а подгузники. Я порядком удивилась, никаких подгузников не заказывала. Оказалось, курьер перепутал дома и принес мне чужой заказ. Теперь думаю, может, это какой знак? © evko_magic
- Дважды спорила с курьерами на тему: «Домофон работает, просто вы не у той парадной стоите». Причем ребята пытались мне доказать, что я не знаю, где живу. Причина всех этих препирательств: в нашем доме две парадные, и у обеих висят сбоку номера квартир. Но не тех, которые в конкретном подъезде, а в принципе всех в доме. Хотя в самом приложении вроде показывается флажок, куда идти, но курьерам это не помогало. В итоге мне приходилось спускаться на улицу, чтобы забрать заказ. © AleksaLight_ / YouTube
- Сделал на сайте заказ с доставкой, в комментарии курьеру подробно объяснил, куда привезти. В день доставки я был на работе и не смог ответить на звонки курьера. Тот постоял под дверью подъезда и ушел. В итоге доставку перенесли на следующий день. Когда я у курьера при встрече спросил, почему он не позвонил в домофон, ведь стоял прямо перед ним, парень даже потерялся немного. © Kozni24 / Pikabu
- Когда моя сестра была в лагере, они решили ночью всем отрядом пиццу заказать. Так ребята связали 3 простыни и выбросили их в окно. Курьер завернул коробки с пиццей в простыню, и они быстро подняли ее. Говорит, курьер очень смеялся. © Милакравт / YouTube
- Я уже боюсь всяких курьерских служб. Нашей компании надо было перевезти МФУ. Вес и габариты устройства указала. Пришел курьер, увидел коробку и сбежал, обещал вернуться с подкреплением. Два дня — никого. Перезаказываю, дописываем, что курьер должен быть не один или с тележкой. Пришел товарищ, увидел коробку, сбежал. Переоформляю заказ, надо мной уже весь офис бдит, все замечания записаны. Курьер в программе получил заказ, увидел, что коробка не поместится в автомобиль, и заказ без комментариев отменил. Не стала больше пробовать, заказала эту услугу в одной крупной компании, все быстро сделали. © user9795534 / Pikabu
- Вчера сделала заказ, курьер приехал и звонит снизу, мол, можете спуститься забрать сами? А я на секундочку на 17-м этаже живу. Спросила его, почему сам подняться не может, а он мне честно говорит: «Боюсь в лифтах ездить, однажды застрял, долго там сидел!» А я и сама лифтов опасаюсь, так что поняла парня. Предложила ему отправить заказ в лифте на мой этаж, а самому не подниматься. Он был очень рад, и я тоже. © nadjagoloobeva
- Решила заказать подушки и одеяла на всю семью и оформила курьерскую доставку. Заказ прибыл на пункт выдачи, а курьера все нет. Прождала неделю, пошла сама забирать. Сначала не хотели отдавать, но потом таки вручили. А на следующий день звонит курьер и говорит: «Скажите код, чтобы заказ закрыть!» Очень хотелось повредничать и трубку бросить, но не стала. Правда, теперь больше с курьерской доставкой не связываюсь. © anastasija88 / Pikabu
Если ты лифтов боится, зачем ты пошёл в курьеры? А если я не могу спуститься?например нога в гипсе? Ну чьи это проблемы,что ты не хочешь выполнять свою работу нормально ? А если попутчик стырит заказ из лифта?
- Заказала доставку посылки для беременной подруги до двери. Срок доставки — 3 дня. На сайте написано, что посылку забрал курьер. Проходит день, два, три. Пишу в доставку, они ссылаются на курьера, дали его номер. Звоню, курьер говорит: «Я потом как-нибудь привезу. Вам же не срочно!» Объяснила, что срочно, а он в ответ: «Ну я пока не хочу туда ехать!» В итоге написала отзывы на доставку на всех существующих сайтах. Через 15 минут посылка была у адресата. Курьер на меня обиделся. © akuliska_dr
- Приятельница обожает Гарри Поттера, так что я решил заказать для нее будильник в этой тематике. В магазине предложили открытку к подарку приложить. Составил такой текст: «С любовью, Волан-де-Морт». А мне в итоге приехал будильник и открытка: «Моей любимой жене! С днем Рождения!» До сих пор представляю лицо дамы, которая получила послание от Волан-де-Морта, а не от мужа. © ***maz / Reddit
- Заказала в интернете мыло, а получила масло из авокадо. В доставке мне сказали, что я могу оставить масло себе. В итоге я начала на нем готовить. Даже не знала, что это масло существует, пока мой заказ не перепутали. © Sunny-day-Sunday / Reddit
Ладно жена, успеет выкинуть, а вот если муж прочитает и начнет интересоваться что это за волан де морт его жене написывает.
- Всегда заказываю доставку родителям, сама живу в другом городе. Так наш курьер сам нашел во дворе их частного дома маленький закуток и оставляет там заказы, если дома никого нет. Гостила я тут у родителей, и приезжает очередной заказ. В глазах у курьера была такая радость, когда он увидел, что я сама получаю доставку. Оба посмеялись: мы же созванивались почти полгода, не видя друг друга. © koigeldieva_asel
- Не успела дочери купить памперсы и заказала доставку. Оплатила экспресс, чтобы привезли за 2 часа. Приезжает курьер, а мне не пришел по СМС код, который я ему должна сказать. Без кода он выдать не может. Он звонит в поддержку, а я туда же пишу, стоим под моей дверью минут 20. В поддержке думали, думали и ответили ему: «Мы отменили заказ, верните его в магазин.» Ладно хоть магазин рядом, а не в другой части города. © bruastoishu
- Приехала доставка. Открываю — там стоит курьер-девушка, видно, что не в настроении. Принял заказ, говорю: «Подождите секундочку!» Возвращаюсь и вручаю ей мороженое. Она удивилась, но заулыбалась. Через 10 минут снова стучит в дверь. Открываю, а там: «Хотите наггетсы? Тут заказ отменили!» © yerali_atibekov
- Решили заказать пиццу. Ждем полчаса, наконец, стук в дверь. Открываю, курьер начинает доставать коробку, тут она выскальзывает и падает, пол начинки на полу. Я уже не в духе. Курьер начинает смущенно извиняться, как вдруг раздается бодрый голос соседа: «Ой, да отдайте ее мне! Мой песик съест, зачем же добру пропадать?» Мы с курьером недоуменно переглянулись. Тот пожал плечами и отдал коробку с остатками пиццы соседу. Правда, позже мы узнали, что никакой собаки у соседа нет.
- Заказала я доставку из маркетплейса. Жду час, жду второй — ни слуху, ни духу. Уже начала не на шутку переживать. И тут наконец звонок от курьера. Поднимаю трубку и бурчу: «Да где же вы там ходите?» А на другом конце слышу: «Дорогуша, я решил твой заказ у соседей оставить, они тебе вечером должны были передать. Очень уж неловко было с тобой встречаться!» Я лишилась дара речи. Оказалось, курьером ко мне приехал... мой бывший. Бедняге случайно выпало мне доставку везти и он застеснялся со мной встречаться. Заказ я, конечно, у соседей забрала, а над самой ситуацией немного похихикала.
А у вас были курьезы, связанные с курьерами и доставкой? Делитесь в комментариях.
Комментарии
За дорогуша и самодеятельность -получил бы жалобу. Особенно если соседей попросить подобрать. Нет, нам никто ничего не отдавал.. чтоб не выдумывали курьеры то,на что не имеют право
заказали маме книжные шкафы, собирали самостоятельно и тут выяснилось, что к одному шкафу, у которого, как бы, два окошка стеклянных, положили одно длинное стекло. Обратились в магазин, они поохали, сказали, что наверное поставщик ошибся, прислал коробку от другой модели и они поменяют. Шесть недель (!!!) мы слушали, что не было поставки и надо ждать, при чем вначале нам, с озабоченностью в голосе, рассказали, что привоз от поставщика по средам, что они составили рекламацию и пустят их по миру, уже позже: "ааааа, это вы не с тем стеклом? хахаха, не, так и не привезли, ну звоните, звоните, ага, пока!" у мамы стоит расхристанный шкаф, книги по коробкам 🤦 ни сдать мебель (якобы они свои рамки рекламации по срокам укладываются), ни прибраться. Ну я в свой визит к родительнице набрала этот чудо-магазин, и когда мне начали в трубку смеяться, я сказала, мол, отменяйте наши стекла, я купила резак и сейчас буду из одного стекла делать два. А это, как оказалось, уже не смешно, меня умаляли не резать ничего, ну я сказала: что, опять ждать среды? на дворе суббота,нет, робята, я буду резать, не дожидаясь перитонита. Стекла привезли через 40 минут, ребята развлекались, по-моему, все это время. Отзыв с одной звездой, а таких как я оказалось не мало, отзывы посыпались один за другим и лавочка хохотунов прикрылась. А потом сидит предприниматель и сетует "ой, как тяжело вести бизнес в маленьких городах, народ не подходящий, душат завистники"
Печальная история с отправкой моей рыбы в Германию получила продолжение.
Отправляла я ее 11 ноября, а в конце января посылка вернулась.
По наклейкам выяснили, что рыба доплыла в Фатерланд за 2 недели, а все оставшееся время коробка валялась у них, как невостребованная.
Хотя имя получателя было крупно напечатано, вместе с правильным адресом.
Даже номер посылки они поленились загнать в систему, извещения никакого по адресу не пришло, и в итоге ее с наклейкой "цюрюк" отправили обратно ко мне.
Но мы же упрямые (и я, и получательница), поэтому пошли на второй круг, добавив к адресу номер телефона.
Опаньки, через 10 дней коробка в нужном городе, на двенадцатый день адресат держит в руках бумажное извещение. У
Надеюсь, она здесь появится и покажет Ерша-путешественника 🙄😳🐟