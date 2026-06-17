15 историй о студенческой общаге, где чайник грелся круглые сутки, а смех не стихал

Студенческие годы — счастливая пора, полная впечатлений, мечтаний и надежд! А сколько же забавных историй мы храним с тех времен. Особенный трепет, конечно, у тех, кто жил с одногруппниками в общежитии. Об этом и будет наша сегодняшняя статья.