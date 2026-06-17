15 историй о студенческой общаге, где чайник грелся круглые сутки, а смех не стихал
Студенческие годы — счастливая пора, полная впечатлений, мечтаний и надежд! А сколько же забавных историй мы храним с тех времен. Особенный трепет, конечно, у тех, кто жил с одногруппниками в общежитии. Об этом и будет наша сегодняшняя статья.
- Как и все нормальные студенты, жду мамины посылки, как Новый год — там и вкусняшки, и что-то домашнее. На выходных пошел на почту за заветной сумкой, а пить хочется жуть, а кошелек я, конечно, благополучно забыл в общаге. Надеялся, что мама хоть какой-то компотик подкинула. Открываю посылку прямо на месте — и вот оно, спасение: бутылка с яблочным соком! Мысленно обнимаю маму, открываю, делаю три глотка... и понимаю, что меня жестоко обманули. Это было не сок. Это было подсолнечное масло. Нерафинированное.
- С детства я живу в полном достатке, у меня родители хорошо зарабатывают, поэтому я ни в чем не нуждалась. Меня все устраивало ровно до того момента, пока я не перешла на второй курс. Именно тогда мне вдруг захотелось пожить обычной жизнью бедного и голодного студента. Отказалась от помощи родителей, вернула папину карту, переехала в общагу. Насколько меня хватило? Ровно до первой встречи с тараканом. В ту же ночь уехала из общаги к родителям в слезах и с криком: «Я хочу быть снова богатой!»
"Переехала в общагу"? Судя по всему учится в этом же городе, но общежитие дают разве не иногородним? Или договорилась с кем-то из одногруппников попробовать?
- На днях ко мне в комнату в общаге начал стучаться парень, просил свеклой поделиться, если есть. Я задумалась, спросила у него, мол, что это он готовить собрался в десять вечера. Получила ответ: «Борщ!» После него мой интерес намного вырос. Даже предложила помощь, потому что голодная была как собака. Согласилась на тарелку борща в обмен на мой труд. Узнали, что у него там из ингредиентов, а оказалось, что только моя свекла и его 3 картошки. Походили, насобирали все необходимое у студентов, принялись за готовку. Короче, борща наварили много, почти каждому, кто помог, занесли по тарелочке этой божественной штуки! Вот так и осчастливили наш корпус.
Мама много историй рассказывала о студенческой жизни (еще в советское время, начало 70-х). Тогда так и жили - в складчину.
А когда она проходила практику в Душанбе, то они с подружкой шли на рынок, и пробовали товар))) такими "пробами" и наедались
- У нас общага была простая: кровати да тумбочки в комнатах. А чтоб кино глянуть — бегали к вахтерше за шоколадку. И тут моя соседка говорит, что дед обещал ей телевизор отправить. Мы с трепетом ждем, даже программу уже купили. Открываем посылку и обалдеваем! Там красуется ма-а-аленький телевизорик, игрушка детская. Оказалось, этот дедушка разбирал гараж и обнаружил коробку со старыми игрушками внуков. Ну а кто-то из старших братьев решил так подшутить над студенткой и сообщил, что отправят ей телевизор от дедушки. Как же мы хохотали потом всем этажом над этим чудом.
- Сейчас с парнем планируем свадьбу, очень любим друг друга, не можем и дня прожить без обнимашек и тепла. Но начиналось у нас все весьма странно. Два бедных студента, которые по уши влюблены, но не имеют денег, чтобы нормально провести время вместе. Помню, как я сказала ему о том, что очень хочу поесть суши. Он сказал, что устроит мне суши на выходных. В итоге привел меня к себе в общагу, насыпал картошки, дал салат из огурцов и помидоров и открыл банку со шпротами. Это были вовсе не суши, но я оценила старания любимого, еще и узнала, что он вкусно готовит!
Картошка, огурцы и шпроты - праздник вкуса! Парень , небось, шеф- повар ресторана!?
Да ладно?! Газовые плиты на общей кухне?! Там руководство совсем огхырело? Это только если в семейных старых общагах можно встретить, студентам такое не доверят.
- Как-то пришла в гости к своему парню. Мы были студентами и жили в общежитии. Выходим с ним на кухню, ждем, когда закипит чайник. Тут приходит некая дама и очень радостно здоровается с ним. Я понимаю, что это не просто соседка, а явно хорошая знакомая. И она с ходу спрашивает: «Ой, Ром, это та, о ком я думаю?!» Он такой: «Ну, да, я тебе о ней рассказывал...» Она, его перебивая, говорит: «Юля?! Да?!» У меня просто челюсть отвисла, кажется, в прямом смысле слова... Он говорит: «Нет, это Таня! Ты что-то путаешь». Не знаю до сих пор, кто там что напутал, но вскоре мы расстались.
А девица с отвисшей челюстью всерьез полагала, что она у парня первая и единственная.
- Возле нашей общаги есть шикарный скверик, где всегда было уютно, можно было отдохнуть в тени, насладиться зеленым ровненьким газоном. Отличная тема после пар туда зайти и просто побыть наедине с природой. Но вот наша консьержка из общаги никогда не разрешала нам сидеть на газоне. Всегда выбегала с криками и плевалась слюной, мол, нельзя топтать траву! Но прошлым летом за нас вступились, причем не просто какие-то люди, а те, кто высаживал траву и ухаживал за газоном в этом сквере! Они работали, услышали крики и вступились: «А зачем тогда мы облагораживаем этот газон? Чтобы он просто глаз радовал? Не выдумывайте, пусть студенты отдыхают, для них же стараемся!»
- Однажды случайно попал на массовку. Шел по улице, меня поймал какой-то мужчина и спросил, не хочу ли заработать сотку. Для студента деньги лишними не бывают, согласился. Нужно было стоять и удивленно поднимать голову наверх. Было несколько дублей, получил денежку и пошел в общагу. Через полгода позвонила мама и сказала, что видела меня в рекламе. Полез искать ролик в интернете. Оказывается, я снялся в рекламной кампании мирового бренда напитков. По сюжету обычный парень выпил газировку и стал суперменом. Он летает над небоскребами и защищает город от злодеев. А я с другими участниками массовки удивленно смотрю на него снизу вверх. Вот так спонтанно засветился по телеку.
- Знаете, какой самый лучший момент жизни, когда ты студент? Это не отношения с парнем, это не теплая вода в общаге, это даже не закрытая сессия. Вот вчера я сидела в общаге, работала за ноутом. Денежка заканчивалась, до зарплаты еще долго, а в холодильнике только луковица и пакет молока. Доширак стал основным блюдом за последнюю неделю. И тут мне звонит подруга, которая находится в соседней общаге. Говорит лучшие слова в мире: «Приезжай ко мне, мне тут бабушка разной еды передала, нужна твоя помощь!» Ни слова больше, я вылетаю!
Для студента отношения с парнем - звучит несколько сомнительно; другое дело, если ты студентка.
- В молодости жила в общежитии и была звездой каждой вечеринки. Помню, как мы праздновали окончание 3 курса и устроили невероятно крутую тусу. Но я так отгуляла, что к утру уже плохо чего помнила. Захожу на кухню, а на меня все смотрят, как на злодея. Иду к подруге, а та говорит, что я к концу праздника ходила по комнатам и забирала у всех еду.
- У нас в общежитие регулярно приходят преподаватели, обычно просто встретиться со студентами, поболтать, решить дела учебные, ну и все в таком духе. Пару раз заходили к нам в комнату и удивлялись, как это так, у нас не украшено ничего, хотя мы остаемся с соседками на НГ в общаге. Мы отговаривались тем, что тратить деньги на это не хотим. Так вчера к нам завалились те самые преподы в шапках Деда Мороза, притащили дождик, гирлянды, шарики и пыльную пластиковую елку. С воплями: «С наступающим, зубрилы!» — покидали все это добро посреди комнаты и свалили тусить дальше к старшакам.
Ну а чо, препода тоже вчерашние студенты, которые ностальгируют по весёлым студенческим годочкам.
- В моей молодости были модными плетеные сумки-корзинки. Я ни разу не видела их в продаже, но видела многих девушек с ними и безумно хотела себе такую же. Вернулась в общагу и увидела толпу студентов у своей комнаты. Думала, что что-то страшное случилось, забежала в комнату, а там... На моей кровати стоит та самая сумка! Мой парень так и не признался, где ее взял, сказал только: «Мужчины об этом молчат».
- В общаге как-то сцепился с соседом по какой-то ерунде, даже не вспомню, из-за чего. Ну как водится, вспылили, разогнались, но разняли нас быстро. Решили по-мужски встретиться на следующий день на стройке за общагой. Приходим с утра, а стройка кишит людьми — все работают, кирпичи таскают, техника шумит. Мы стоим как два дурака, не знаем, что делать. Тут подходит прораб и такой: «Что приперлись, работать хотите?» Мы переглянулись, стало как-то тупо объяснять. В итоге согласились. Так все лето и проработали вместе. Дружим теперь.
- А мы уже помирились, потому что совместный труд ( для моей пользы), он объединяет. -
- Студенческую, а тем более общажную жизнь тяжело назвать сильно сладкой. Первый курс всегда самый сложный. К счастью, 2 моих соседа по комнате были смекалистыми, и мы быстро нашли способ, как найти друзей и заработать денег. Наше общежитие находилось в конце города и, как назло, ни единого магазина рядом. Поэтому мы решили сделать магазин из нашей комнаты. В большом количестве покупали наиболее затребованные товары среди студентов, делали небольшую наценку и продавали, как горячие пирожки. А сейчас, спустя года, у каждого из нас троих есть свой какой-то собственный бизнес. Думаю, все наши достижения сейчас случились благодаря общажному опыту.
- Мы с подругой дружим уже больше 16 лет, ведь познакомились еще в студенчестве, жили вместе в общаге. Помню конец августа, еще лето, я уже разместилась, а она только приехала с мамой. Пару секунд я сканирую ее взглядом, вроде норм девчонка. Но через секунду чувствую неприязнь, ведь у нее в руках сумка один в один, как у меня! Я уже представляю, как глупо мы будем выглядеть вместе с таким нелепым совпадением. А она вдруг смеется и спрашивает, где я купила ее. Я рассказываю, и оказалось, что мы из одного города. Жили буквально в соседних кварталах! Так и подружились
А я смотрю, сумки - это прям больная тема. Единственный недостаток данной ситуации - возможность перепутать, где чья.
А у вас есть веселые истории со студенческих времен?
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