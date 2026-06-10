15+ детей мегаполиса, которые оказались за городом и познали деревенскую жизнь во всей красе

В последние годы набирает популярность возврата к природе и спокойной сельской жизни. И вот все городские жители потянулись в деревни. Кто насовсем переехал, кто просто на выходные к друзьям и родственникам. Однако городская жизнь сильно отличается от деревенской. И отсюда получается целая уйма комедийных историй о шипящих гусях, трогательной дружбе с животными и долгих прогулках летними вечерами, которые детям мегаполисов и не снились.