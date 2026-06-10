15+ детей мегаполиса, которые оказались за городом и познали деревенскую жизнь во всей красе
Истории
10.06.2026
В последние годы набирает популярность возврата к природе и спокойной сельской жизни. И вот все городские жители потянулись в деревни. Кто насовсем переехал, кто просто на выходные к друзьям и родственникам. Однако городская жизнь сильно отличается от деревенской. И отсюда получается целая уйма комедийных историй о шипящих гусях, трогательной дружбе с животными и долгих прогулках летними вечерами, которые детям мегаполисов и не снились.
- В детстве на летних каникулах меня и моих двоюродных братьев отправляли к бабушке с дедушкой в деревню. Тогда деревня была живой, было много коров. И коровы оставляли «лепешки» на дорогах. У нас было соревнование по перепрыгиванию самых крупных экспонатов. Однажды первым прыгал младший брат — перепрыгнул без проблем. Вторым был средний — перепрыгнул, но немного наступил. А я же поскользнулся и растянулся по всей поверхности оставленного коровой следа. Позора было на два дня.
- Позвонила бабушка, сказала, что нужно приехать в деревню, дедушка что-то важное сообщить хочет. А мой дедушка приколист, и если он хочет сказать что-то важное, значит, дела серьезно обстоят. В итоге с утра у дедушки дома была я, мама с папой, тетя и дядя, и еще 3 сестры и 2 брата. И вот, собрались все на кухне вокруг дедушки, а дедушка довольный говорит: «Ну а чего приехали-то? Вы думаете, я вас так собрал? Ага, эти 10 соток сами себя не засадят». Короче, всей семьей дружно сажали картошку, а дедушка с бабушкой командовали. Давно мы не собирались так все вместе. Я уже и забыла, как это весело. Надеюсь, что в этом году повторим.
- Прикупил я несколько лет назад один участок в забытой деревне. Приехал туда, гляжу на то, что мне принадлежит, оцениваю масштабы предстоящих работ. Радуюсь тому, что на участке есть свой выход к речке. Иду к ней и понимаю, что там бобры обустроились! Сначала испугался, думал, они все вокруг спилят, хотел прогонять, но местные сказали, чтобы я этого не делал. Послушался. Они не мешали ремонту, не боялись и не пугали нас. На участок приходили разве что за лакомствами, а все нужные материалы они брали с другого берега, как будто понимая, что на чужое лезть не нужно.
- Получилось так, что я перевоспитал свою девушку. Помню, как она несколько лет назад впервые приехала ко мне в деревню. Бедняга даже к безобидной корове боялась подойти, потому что не доверяла ей, думала, что она ее на рога насадит в любой момент... Пришлось знакомить ее со всеми, показывать, что животные в деревне действительно добрые и безобидные. Прошло всего ничего, а любимая уже никого не боится. Вчера впервые на кабане покаталась, говорит, что понравилось и хочет еще...
- В детстве я много времени проводила у бабушки в деревне, и мне как-то дали важное задание: поручили выгнать корову, когда пастух поведет их на пастбище. Я загулялась и забыла, а пастуха со стадом нет и нет. В итоге я придумала гениальное решение: побежала к стогу сена, который стоял за огородом, стала с трудом выдирать большие охапки и носить корове. На какое-то время злое мычание прекратилось, но началось снова. Я носила и носила это сено весь вечер из стога, представляя, сколько же свежей травы должна съесть корова, чтобы насытиться и дать потом ведро молока. Наконец, в окно я увидела стадо, значит, никто не узнает, что корова простояла весь вечер в сарае. Осталась одна улика-следы от сена, тянувшиеся, аккурат, от стога до сарая с коровой. Никто, меня, конечно, не ругал, корова вполне себе нажралась сухого сена и была довольна. Но случай этот я запомнила на всю жизнь. Надо всегда выгонять корову вовремя!
lazygennius
- Лет семь назад приехала в деревню, и в первый же вечер на дискотеку с друзьями поехали. Я, модная и городская, отправилась в белых джинсах, белой футболке, кеды тоже белые. Бабушка у меня была старой закалки, поэтому домой в 00:00, не позже. Куда деваться? Иду одна домой, а там такой промежуток темный был, тропка узкая. Тут темнота меня сожрала, пару секунд я летела вниз в глину и воду. Очухалась, иду в канаве, так там для таких, как я, лестница стояла рядом. Вещи выкинула.
- Было мне как-то скучно в деревне, где живет моя бабушка, поэтому я согласилась пойти на свидание с одним парнем из деревни. Он подарил букет цветов, все начиналось очень даже неплохо. Но потом мы поехали на его машине в центр деревни, и он заставил меня толкать ее, потому что тачка заглохла. А потом еще ныл, что у меня мало сил. Развернулась и ушла.
- А у моего дедушки появился ручной голубь! Я когда приехала к нему в деревню и увидела у него на плече голубя, то сильно испугалась! Меня всегда пугали эти птицы, да и почему-то мне казалось, что они «грязные крысы с крыльями». Дедушка быстро меня успокоил и доказал, что это довольно милые создания. Голубь Пашка у него чистый, послушный и невероятно добрый. Дедуля рассказал мне, что когда-то люди специально приручили голубей, они были домашними и выполняли важные функции.
- В студенческие годы подружилась с одногруппницей. Я живу в городе, она из деревни, поэтому позвала меня к себе летом на пару дней. Я приехала, раздолье. Как-то вечером сели на скамейке и давай перемывать косточки всем знакомым. Обсудили уже и моих ухажеров, и преподов. Перешли к теме подружкиных кавалеров. И тут она делает большие глаза и пихает меня локтем в бок, мол, не надо. А мимо проходят какие-то деревенские парни. На следующий день вся деревня обсуждала что же там подружка в городе вытворяет. Они все услышали и разнесли всем. Я ж не знала, я привыкла, что в городе можно все говорить, знакомых встретить там редко можно.
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- Я дитя города. Однажды приехала в деревню и впервые увидела козу. Подошла к ней знакомиться. Она меня нехило так боднула. Вместо того, чтобы убежать от нее с воплями, я ее обругала. Хорошенько так. С чувством. С тех пор лучшие друзья с ней. Бегает за мной, как собачка, когда приезжаю.
- Когда переехали в деревню, жена сразу сказала: «Заведем свой огород». Я подумал: «Ага, два помидора и петрушка». Через месяц у нас было 8 грядок, теплица и компостная яма. А вчера проснулся в 5 утра от шума и увидел как моя жена с соседом Михалычем меряются размерами кабачков. И не просто так, а на деревенский кубок! Оказывается, у нас тут целая подпольная лига овощеводов. А я-то думал, что самое экстремальное в деревне — это пройти мимо соседского гуся.
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- Поехали мы в детстве на дачу. Я городская девчонка, на природе была редко. И от радости начала носиться по всем полям и весям. Бегу и тут на всей скорости проваливаюсь в болото. Ну, не совсем болото, просто какое-то топкое место. Попой села на твердую землю, а вот ноги все провалились в грязь. Пришлось надевать мамин плащ, чтобы доехать до города. Мама надо мной так хохотала. Зато я научилась смотреть под ноги.
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- Приехала в деревню. Первый день после душного города, глухомань. Наслаждаюсь ярким солнечным утром, вышла подышать и посозерцать. Вокруг ни души, красота, благодать. Постояла да и вернулась в свой домик досыпать. Наутро все соседи в деревне активно обсуждают материал моего халата...
- Когда приезжаю к родным в деревню, все местные бабули в тысячный раз рассказывают как трехлетняя я схватила огромного гуся за клюв и орала: «Я тебе пошиплю». Гусей, кстати, боюсь.
- Приехала в гости к родственникам в деревню погостить, а у них козленок живет. Каждый день его кормят молоком из бутылки с соской. Только делают это не хозяева, а их пес. Он так сдружился с козленком, что каждое утро бежит в дом за бутылкой с молоком для своего друга. А потом бежит к сараю, держит в пасти бутылку, а козленок в это время пьет из нее. А потом они вместе играют. И даже то, что они абсолютно разные, не мешает им быть друзьями.
- Приехала в село к родителям, вдруг ночью мне захотелось малинки. Вышла я за своей ягодкой, темно, страшно, но я шла дальше. Сижу, лопаю за обе щеки и чувствую сзади дыхание. Я боялась обернуться и замерла, потом оно ушло. Побежала домой со скоростью света, не оборачиваясь. Зайдя в дом, успокоилась, перевела дыхание и смотрю в окно, а там, оказывается, козлик Толик вышел из сарая и гулял себе...
- Переехали из города в частный дом в деревне. У нас на участке только газон, а вот соседка целый огород растит, у нее там все — и овощи, и ягоды. И она постоянно у нас что-то берет. То удобрения «одолжит», то лопату возьмет и забудет вернуть. А недавно пришла и с порога заявляет: «Через пару недель все будет готово, соберите урожай». Мы аж в осадок выпали от такой наглости. А она продолжает объяснять. Оказалось, что урожай она предлагает собрать нам для нас же. Она уезжает на несколько месяцев из страны и ей жаль, если все пропадет. А так, раз мы ей помогали, то и она нам решила. Зря мы на нее злились.
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Тут у нас еще несколько очаровательных статей о том, что жизнь на природе имеет свои плюсы и минусы, а главное — уйму поводов для смеха:
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