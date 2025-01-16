А ещё Моцарт написал канон Leck mich im Arsch ("лизни меня в *опу"), чтобы петь его со своими друзьями.
7 исторических личностей, которые были гениальными троллями своего времени
Когда исторические люди смотрят на нас со своих портретов, то порой кажутся очень важными и серьезными. Но на самом деле философы, композиторы и писатели порой были теми еще троллями и устраивали такие выходки, что нужно было убегать из города — как бы не прилетело наказание.
Моцарт и нелюбовь к одной дамочке
Творческие люди — господа драматичные и любящие эпатаж с игрой на публику. Поэтому конфликт с ними может завести в какую-то непредсказуемую сторону.
Например, по неизвестной причине гениальный Моцарт невзлюбил одну певицу. А еще он точно знал, что она постоянно задирает голову на высоких нотах и опускает подбородок на низких. И композитор провернул гениальную подставу — взял и специально заполнил ее парадную арию постоянными гармоническими скачками. Вероятно, ему доставляло огромное удовольствие наблюдать, как она без остановки дергает головой.
Диоген и шуточки над самим царем
Диоген вообще был занятной личностью. Древнегреческий философ жил в кувшине и вполне мог удовлетворять любые физические потребности прямо на улице при честном народе. А еще в театре, например.
Презрение ко всем правилам и приличиям проявлялось во всем. Так, однажды Диогена приехал навестить сам Александр Македонский. Благоговея перед мудрецом, царь заявил, что тот может просить его о чем угодно. Диоген в это время валялся на травке и лаконично ответил: «Просто отойди и не загораживай солнце». Царь был в легком (или не очень легком) шоке и сказал: «Если бы я не был Александром, я бы хотел быть Диогеном».
Чжугэ Лян и победа играючи
Легендарный китайский стратег был довольно весомой личностью: все истории о нем занимают аж 11 томов, а образ до сих пор используют и в фильмах, и в компьютерных играх.
И вот однажды Чжугэ нужно было сдержать наступление противников. Тех было в разы больше, казалось бы, какие тут шансы. Но Чжугэ устроил кое-что веселенькое. Он открыл нараспашку ворота своей деревни, с самым невинным видом сел на входе и начал играть на гуцине (это такой традиционный китайский 7-струнный музыкальный инструмент). Противники прискакали, посмотрели на это все и решили, что ну его, как-то подозрительно, точно западня. И все, отступили.
Теодор Хук и парализованное движение в Лондоне
27 ноября 1810 года, в 5 часов утра, в дом ничего не подозревающей миссис Тоттенхэм прибыл трубочист. Мол, ему нужно почистить трубы. Дверь открыла горничная и сказала, что у них вообще-то все в порядке и его услуги не требуются. А через несколько мгновений вдруг появился еще один трубочист. А потом еще и еще — всего 12. После них начала прибывать целая вереница повозок с большими партиями угля, череда кондитеров, доставлявших большие свадебные торты, врачи, адвокаты, торговцы рыбой, сапожники, более дюжины пианистов, а также «шесть крепких мужчин с органом».
Узкие улочки вскоре заполнились торговцами и зеваками. Поставки и визиты продолжались до самого вечера, в результате чего большая часть Лондона просто остановилась.
Все это безумие было организовано писателем и композитором Теодором Хуком. Безбашенный 22-летний юноша поспорил со своим другом, что первый сможет сделать любой адрес в Лондоне самым популярным. Теодор отправил тысячи писем с просьбой оказать услуги по этому адресу в определенный день и вполне заслуженно выиграл.
Правда, ему потом пришлось на пару недель срочно уехать из города от греха подальше: ведь власти были точно не в восторге от подобной выходки. Зато как запомнилось.
Леонардо да Винчи и дракон
Он, по легенде, нарисовал голову Медузы наа щите (типа подработка подростком), так Медуза получилась настолько ужасной и реалистичной, что люди буквально цепенели от страха, при одном только взгляде.
Величайший человек эпохи Возрождения, художник, скульптор, изобретатель — а еще мать драконов. Точнее, отец.
Чтобы поразить (ну или довести до инфаркта) своих друзей, Леонардо создал для себя миниатюрного дракона. Сделал крылья из чешуи, прикрепил их к ящерке, а затем с удовольствием пугал друзей, вытаскивая существо из кармана и утверждая, что сам его приручил.
Томас Эдисон и звонки в загробный мир
Насчет "...изобрел целую кучу разных штук... " спорное утверждение, запатентовал это да, но до сих пор ходят споры его ли это были изобретения
Когда человек, который изобрел целую кучу всяких разных штук, вдруг заявил в интервью, что создал телефон для общения с привидениями - тут даже самый рациональный человек засомневался бы.
В газету, опубликовавшую слова Томаса, пришло более 600 писем с крайне эмоциональными комментариями: от "Берегитесь! Вам ответят злые призраки!" до "Мне срочно нужен экземпляр, как достать?"
Йозеф Гайдн и музыкальный ответ обнаглевшему начальнику
В 1772 году композитор Йозеф Гайдн целое лето работал на своего давнего покровителя, князя Николая Эстерхази (как торт, да). Он и около 20 музыкантов оркестра уже очень давно хотели домой. Хоть с женами увидеться, в конце концов. Но князь хотел больше: чтобы музыканты остались у него чуть ли не навсегда. А такому высокопоставленному человеку отказывать невежливо.
Композитор написал очень приличное письмо, в котором сообщил, что оркестр согласен остаться у князя. А сам в это время сочинил свою «Симфонию № 45», также известную как «Прощальная симфония». Во время финального адажио каждый музыкант прекращает играть, гасит свечу на пюпитре, а потом встает и просто уходит. Видимо, князь все понял: на следующий день все музыканты вернулись домой.
А вот еще подборка статей об исторических личностях, которые умели жить неординарно:
Комментарии
Не троллинг, но супружеская нежность:
Однажды император Александр III прогуливался с Марией Федоровной у верфи, осматривая судна. Мария Федоровна, урожденная Дагмар Датская, еще путала некоторые русские буквы с латинскими, но в языке практиковалась усердно, и громко читала названия крейсеров.
- Пюпик! - сказала она, увидев "Рюрик".
- Дорогая, пожалуйста, не читай название следующего корабля, - тут же попросил ее император.
Следующим был крейсер "Ижора".
Александр Дюма (младший) слыл заядлым спорщиком, и вообще натурой был чрезвычайно вспыльчивой и темпераментной. Однажды дело дошло до дуэли, но поскольку к тому моменту они были запрещены, участники решили обставить все таким образом: тот, кто вытянет несчастливый жребий, обязуется застрелиться сам. Жребий выпал Дюма. Тот взял оружие и удалился в другую комнату. Грянул выстрел...
Через минуту в дверях появился невредимый писатель и заявил:
- Я стрелялся, господа, но увы мне - промахнулся!
Как-то раз к Дюма-отцу пришел возмущенный юноша и потребовал глубочайших извинений, поскольку тот оскорбил его отца. Дюма выслушал юношу, молча вышел и вскоре привел сына, бывшего еще ребенком.
- Александр, - обратился Дюма-отец к Дюма-сыну, - потрудись немедленно объясниться с этим молодым человеком!
Интересные факты, многие известные, освежить в памяти полезно. Спасибо!
А как же Чайковский, который решил использовать в увертюре "1812 год" колокола и пушку?