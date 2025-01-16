7 исторических личностей, которые были гениальными троллями своего времени

Когда исторические люди смотрят на нас со своих портретов, то порой кажутся очень важными и серьезными. Но на самом деле философы, композиторы и писатели порой были теми еще троллями и устраивали такие выходки, что нужно было убегать из города — как бы не прилетело наказание.

Моцарт и нелюбовь к одной дамочке

Творческие люди — господа драматичные и любящие эпатаж с игрой на публику. Поэтому конфликт с ними может завести в какую-то непредсказуемую сторону. Например, по неизвестной причине гениальный Моцарт невзлюбил одну певицу. А еще он точно знал, что она постоянно задирает голову на высоких нотах и опускает подбородок на низких. И композитор провернул гениальную подставу — взял и специально заполнил ее парадную арию постоянными гармоническими скачками. Вероятно, ему доставляло огромное удовольствие наблюдать, как она без остановки дергает головой.

Диоген и шуточки над самим царем

Диоген вообще был занятной личностью. Древнегреческий философ жил в кувшине и вполне мог удовлетворять любые физические потребности прямо на улице при честном народе. А еще в театре, например. Презрение ко всем правилам и приличиям проявлялось во всем. Так, однажды Диогена приехал навестить сам Александр Македонский. Благоговея перед мудрецом, царь заявил, что тот может просить его о чем угодно. Диоген в это время валялся на травке и лаконично ответил: «Просто отойди и не загораживай солнце». Царь был в легком (или не очень легком) шоке и сказал: «Если бы я не был Александром, я бы хотел быть Диогеном».

Чжугэ Лян и победа играючи

Легендарный китайский стратег был довольно весомой личностью: все истории о нем занимают аж 11 томов, а образ до сих пор используют и в фильмах, и в компьютерных играх. И вот однажды Чжугэ нужно было сдержать наступление противников. Тех было в разы больше, казалось бы, какие тут шансы. Но Чжугэ устроил кое-что веселенькое. Он открыл нараспашку ворота своей деревни, с самым невинным видом сел на входе и начал играть на гуцине (это такой традиционный китайский 7-струнный музыкальный инструмент). Противники прискакали, посмотрели на это все и решили, что ну его, как-то подозрительно, точно западня. И все, отступили.

Теодор Хук и парализованное движение в Лондоне

27 ноября 1810 года, в 5 часов утра, в дом ничего не подозревающей миссис Тоттенхэм прибыл трубочист. Мол, ему нужно почистить трубы. Дверь открыла горничная и сказала, что у них вообще-то все в порядке и его услуги не требуются. А через несколько мгновений вдруг появился еще один трубочист. А потом еще и еще — всего 12. После них начала прибывать целая вереница повозок с большими партиями угля, череда кондитеров, доставлявших большие свадебные торты, врачи, адвокаты, торговцы рыбой, сапожники, более дюжины пианистов, а также «шесть крепких мужчин с органом». Узкие улочки вскоре заполнились торговцами и зеваками. Поставки и визиты продолжались до самого вечера, в результате чего большая часть Лондона просто остановилась.

Все это безумие было организовано писателем и композитором Теодором Хуком. Безбашенный 22-летний юноша поспорил со своим другом, что первый сможет сделать любой адрес в Лондоне самым популярным. Теодор отправил тысячи писем с просьбой оказать услуги по этому адресу в определенный день и вполне заслуженно выиграл. Правда, ему потом пришлось на пару недель срочно уехать из города от греха подальше: ведь власти были точно не в восторге от подобной выходки. Зато как запомнилось.

Леонардо да Винчи и дракон

Величайший человек эпохи Возрождения, художник, скульптор, изобретатель — а еще мать драконов. Точнее, отец.



Чтобы поразить (ну или довести до инфаркта) своих друзей, Леонардо создал для себя миниатюрного дракона. Сделал крылья из чешуи, прикрепил их к ящерке, а затем с удовольствием пугал друзей, вытаскивая существо из кармана и утверждая, что сам его приручил.

Томас Эдисон и звонки в загробный мир

Когда человек, который изобрел целую кучу всяких разных штук, вдруг заявил в интервью, что создал телефон для общения с привидениями - тут даже самый рациональный человек засомневался бы. В газету, опубликовавшую слова Томаса, пришло более 600 писем с крайне эмоциональными комментариями: от "Берегитесь! Вам ответят злые призраки!" до "Мне срочно нужен экземпляр, как достать?"

Йозеф Гайдн и музыкальный ответ обнаглевшему начальнику