Даже не верится, что она так изменилась. Вроде тот же самый человек, а как будто другой. И лицо стало уже, и губы как будто усохли. А в молодости она как живая кукла Барби.
Посмотрите, как хороши были в молодости 14 актеров и актрис из наших любимых фильмов и сериалов
Зачастую, чтобы пробиться к славе, актерам требуются десятилетия. Неудивительно, что некоторых из них зрители видят на экране уже взрослыми и даже не представляют, как хороши были их кумиры в молодости.
Джудит МакКоннелл
Наиболее известна по роли Софии Кэпвелл в телесериале «Санта-Барбара».
Линда Эванс
Наиболее известна ролью Кристал Кэррингтон в телесериале «Династия».
Джеймс Космо
Наиболее известен по роли Джиора Мормонта в «Игре престолов».
Сунньи Меллес
Наиболее известна по роли Веры в фильме «Треугольник печали».
Стивен Хендерсон
Известен по роли Суфира Хавата в фильме «Дюна».
Стеллан Скарсгард
Я его впервые увидела в "девушке с татуировкой дракона" и не особо оценила там его, не оставил какого-то впечатления о себе. А в юности был очень даже очаровательный, оказывается)
Наиболее известен ролями в фильмах «Пираты Карибского моря», «Мамма Mia!» и «Тор».
Розмари Харрис
Известна по роли Мэй Паркер в трилогии о Человеке-пауке.
Дик Ван Дайк
Известен по ролям мистера Доуса-старшего и мистера Доуса-младшего в фильмах о Мэри Поппинс.
Джина Роулендс
Известна по роли пожилой Элли Гамильтон в фильме «Дневник памяти».
Роберт Вагнер
Известен ролью Номера 2 в трилогии фильмов про Остина Пауэрса.
Гектор Элизондо
Известен по ролям Барни Томпсон в «Красотке» и Джо в фильмах «Как стать принцессой» и «Дневники принцессы 2: Как стать королевой».
Мишель Йео
Известна ролью Элеоноры в сериале «Безумно богатые азиаты».
Джереми Айронс
Известен ролям в фильмах «Женщина французского лейтенанта», «Ночной поезд до Лиссабона» и сериале «Борджиа».
Изабель Юппер
Известна по ролям в фильмах «Мадам Бовари», «Любовь», «Она» и «В объятиях лжи».
Некоторым кинозвездам, на удивление всем, удается быть востребованным на протяжении долгих лет. В таких случаях поклонники имеют возможность не только наблюдать за игрой любимых актрис на экране, но и наслаждаться тем, как расцветает их красота с годами.
Комментарии
И cнoвa aвтoр Жaннa пишeт o ceбe и cвoeм oкружeнии, кaк ecли бы у вceх тoт жe урoвeнь знaний cлoвнo у кoтeнкa: «нeкoтoрых из них зритeли видят нa экрaнe ужe взрocлыми и дaжe нe прeдcтaвляют, кaк хoрoши были их кумиры в мoлoдocти». Нeт, aвтoр Жaннa, нe нeкoтoрых из них зритeли нe знaют, a личнo вы нe знaeтe, чтo рaзныe вeщи.
Джoн Кocмo aвтoру Жaннe извecтeн cтaл c "Игры прecтoлoв". Cкaжитe ктo-нибудь aвтoру Жaннe, чтo мнoгим oн был извecтeн eщe co врeмeн "Гoрцa" и "Чиcтo aнглийcкoгo убийcтвa", ну, или хoтя бы "Хрaбрoгo ceрдцa" и "Дecятoгo кoрoлeвcтвa". Мужик нeрeaльнo кoлoритный и зaпoминaeтcя дaжe в мaлeньких рoлях, в тoм жe чудecнoм ceриaлe "Мeрлин".
A гeниaльный, coвeршeннo нeвeрoятный Cтeллaн Cкaрcгaрд aвтoру Жaннe извecтeн, прocтихocпaди, пo "Тoру" и "Пирaтaм Кaрибcкoгo мoря", дaрoм чтo я личнo eгo зaпoмнилa eщe c "Нeвынocимoй лeгкocти бытия", зa кoтoрым был чудecный фильм "Умницa Уилл Хaнтинг", "пoтoм "Тaнцующaя в тeмнoтe", "Дoгвилль" и мнoжecтвo других ужe дaвнo культoвых фильмoв.
Мишeль Йeo aвтoр Жaннa знaeт тoлькo пo рoли в "Бeзумнo бoгaтых aзиaтaх". Aaaaaaaaaa! Бoги. Aвтoр Жaннa, прocтo нe пишитe бoльшe прo кинo, вaш урoвeнь - нoгoтoчки и вoт этo вcё. И в бoндиaнe aвтoр ee нe видeл, и "Крaдущийcя тигр, зaтaившийcя дрaкoн" вмecтe c "Мeмуaрaми гeйши" нe cмoтрeл. Ну, "Дeти Хуaнг Ши", нaвeрнoe, чтo-тo вooбщe cлoжнoe для Жaнны.
И Джeрeми Aйрoнca никтo мoлoдым у aвтoрa Жaнны нe видeл, и Изaбeль Юппeр. Aвтoр Жaннa вышлa из лeca нeдaвнo и думaeт, чтo и вce тaкиe. И чтo прeкрacнo, caмую извecтную у нee рoль (в Пиaниcткe) aвтoр тoжe нe знaeт.
Кoрoчe, лoвитe диз, aвтoр Жaннa, и cмeнитe прoфиль, кинo вы явнo нe знaeтe coвeршeннo.