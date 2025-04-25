8 платьев, которые стоит купить, чтобы блистать всю весну и лето

Те, кто любит оборки - пришло ваше время. Законодатели мод вернули их на подиумы, а значит, пора взять на вооружение, что такой наряд не помешает в гардеробе. Они добавят фактурности любому образу и сделают его более романтичным. Кстати, в этом сезоне оборки могут быть вообще везде: на подоле платья, на рукавах, на штанах, на топах, на купальниках, и даже на обуви.