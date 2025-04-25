8 платьев, которые стоит купить, чтобы блистать всю весну и лето
Каждый новый сезон приходит с новыми модными тенденциями. Сегодня мы решили выяснить, какие платья стоит прикупить на теплый сезон. Слепо моде следовать, конечно, мало кто хочет, но в этой подборке каждый найдет и сможет взять на заметку что-то для себя.
Скульптурные и ассиметричные
Одна из тенденций этого сезона – скульптурные силуэты. Нестандартные конструкции помогут по-новому обыграть образ и сделают его интереснее. Особенно по вкусу придутся такие наряды тем, кто устал от классики и хочет попробовать что-то то совершенно новое. Например, можно выбрать платья со смелыми диагональными разрезами, структурными ремнями, асимметричным бюстом. Асимметричные вещи идеально подойдут, когда хочется подчеркнуть определенную часть тела.
Без бретелек
Платья-бандо вернулись к нам из прошлого и теперь снова в моде. Они выглядят минималистично, не вычурно и подходят под любой случай. Их можно смело надеть и на торжественное мероприятие, и на прогулку. Главное, обыграть его правильно.
С оборками
Те, кто любит оборки - пришло ваше время. Законодатели мод вернули их на подиумы, а значит, пора взять на вооружение, что такой наряд не помешает в гардеробе. Они добавят фактурности любому образу и сделают его более романтичным. Кстати, в этом сезоне оборки могут быть вообще везде: на подоле платья, на рукавах, на штанах, на топах, на купальниках, и даже на обуви.
Клетчатые
Клетка — это классика, а в этом сезоне — модная классика. Поэтому смело покупайте наряды с этим узором и не только платья, кстати. Смело надевайте клетчатые брюки, юбки, шорты, рубашки и другие элементы гардероба.
Текстурные
Платья из необычных фактурных материалов - это must-have, если хотите, чтобы вас заметили и запомнили. Поэтому можно смело покупать платье с перьями, объемными кружевами, вышивкой, пайетками или необычными декоративными элементами. Особенно хороши такие наряды для праздников.
В стиле бохо
Тонкое летнее платье с ботинками - давайте сразу уж валенки, чё, вот уж бохо так бохо будет.
Одежда в стиле бохо вернулась на радость любителям подобных нарядов. Так что самое время купить новые или достать свои старые наряды из струящихся тканей с игривыми оборками, нежным кружевом и знакомыми многим цветочными узорами. Образ можно смело дополнить, например, куртками с бахромой и обувью в этом же стиле.
В бельевом стиле
Люблю корсетный верх, но целая морока подобрать под грудь красиво
Бельевой стиль остается на волне популярности и моды. Самые смелые могут носить реальное нижнее белье, как элемент обычной одежды. Например, бюстгальтеры, бралетты, кружевные боди и атласные комбинации вместо топов, рубашек, юбок и платьев. Ну а тем, кто хочет быть в тренде, но не так откровенно, можно выбрать платье, которое имитирует корсет с бюстом или юбку с топом, напоминающим бюстье.
С квадратным вырезом
Еще один хит сезона — платья с квадратными вырезами. Они появились на подиумах, когда проходили показы моды весна/лето 2025. Они придают образу структурности и, в какой-то степени, даже суровости.
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Комментарии
Вот я вас сейчас начитаюсь, накуплю этих модных платьев, а через день вы напишите новую статью с требованием все их выкинуть, ибо годков накидывают и давно не в моде. Меня больше не проведешь 😎