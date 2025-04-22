Лохматая труба до полу с правого фото - "с иголочки"?
Я бы подумала, что с другой иголочки, не швейной)
8 нарядов на весну, которые так и хочется надеть в теплую погоду
С наступлением нового сезона каждая модница стремится узнать, какие тренды будут в центре внимания. Порой в моду возвращаются давно забытые вещи, которые снова достают из глубин гардероба, а иногда появляются совершенно новые и неожиданные идеи. Мы собрали самые актуальные модные тенденции этой весны — сохраните, чтобы не потерять!
А о том, какие элементы гардероба в этом году не стоит носить ни при каких обстоятельствах, мы расскажем в бонусе.
Джинсы
Лохматая труба до полу с правого фото - "с иголочки"?
В 2025-м джинсы можно все еще круто использовать для любых образов, но некоторые фасоны точно пора оставить в прошлом. Например, скинни стоит убрать подальше в шкаф. Рваные джинсы из тренда не вышли, но в этом году они не должны выглядеть уж слишком повседневными, иначе это будет моветон. А вот какие фасоны сейчас в моде: багги, джинсы-бочонки, широкие модели. Образ с такими джинсами будет просто как с иголочки.
Цвета
Этой весной в тренде будет множество цветов. Бежевый, кремовый и коричневый — идеальные оттенки для элегантного стиля. Красный и бордовый добавят яркости, особенно в смелых тотал-луках. А розовый остается на пике популярности после нашумевшего фильма. Также актуальны «животные» принты, особенно леопардовый, ставший новой базой гардероба.
Силуэты и фасоны
Многослойность уверенно продолжает покорять подиумы в этом году. Тренд предлагает сочетать несколько слоев одежды, играть с асимметрией и драпировками для создания выразительных образов. Оверсайз также остается в центре внимания. Объемная одежда дарит комфорт и свободу. Идеально подходит для тех, кто хочет выделиться и попробовать что-то необычное.
Спортивный шик
Спорт долгое время был источником вдохновения для мира моды, но сегодня грань между ними размыта как никогда. Сейчас идет сдвиг в сторону более мягких и женственных видов спорта, таких как йога, пилатес и балет. А также дизайнеры предлагают миксовать спортивные и классические вещи между собой, тем самым создавая необычный образ.
Ретро
Вот эта дебильная косыночка может испортить любой, даже самый стильный наряд)
Весной 2025 года ретро-стиль возвращается с новыми акцентами, вдохновляясь 70-ми, 80-ми и 90-ми. В моде брюки с высокой талией, которые идеально сочетаются с облегающими топами и рубашками. Бохо-платья и блузы с рюшами станут must-have для весенних образов, а кожаные косухи в ретро-мотивах дополнят как платья, так и джинсы.
Панамы
Этот изначально летний тренд теперь стал универсальным и будет актуален круглый год. Панамы из плотного хлопка, мягкого меха, гладкой кожи или в модном дутом исполнении — выбор для поклонников этого головного убора стал невероятно разнообразным.
Обувь
Сумки
В 2025 году, когда носить базовые модели — это уже избито, актуальны фигурные сумки и оригинальные клатчи, способные эффектно дополнить образ. Контрастируют с ними вместительные мешковатые сумки: они выигрывают в практичности и объеме. Выбирая акцентную сумку необычной формы или большого размера, можно легко добавить модных ноток в гардероб. Ну просто как глоток свежего воздуха!
Бонус. Элементы гардероба, которые не стоит носить ни при каких обстоятельствах в этом году.
Как считают некоторые модные эксперты, в 2025 году неоновые оттенки становятся антитрендом. Яркие кислотные цвета выглядят вычурно и уступают место сдержанным естественным палитрам. Неон стоит использовать разве что в аксессуарах. Мини-юбки из денима тоже теряют актуальность, их заменяют элегантные миди и макси. Новый сезон делает ставку на комфорт, практичность и утонченные фасоны, подчеркивающие фигуру.
А вот статья про тенденции в маникюре, которые будут править бал в этом году.