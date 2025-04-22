8 нарядов на весну, которые так и хочется надеть в теплую погоду

В 2025-м джинсы можно все еще круто использовать для любых образов, но некоторые фасоны точно пора оставить в прошлом. Например, скинни стоит убрать подальше в шкаф. Рваные джинсы из тренда не вышли, но в этом году они не должны выглядеть уж слишком повседневными, иначе это будет моветон. А вот какие фасоны сейчас в моде: багги, джинсы-бочонки, широкие модели. Образ с такими джинсами будет просто как с иголочки.