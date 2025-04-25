17 человек забабахали такой дизайн, что и выходить из дома не хочется

Герои нашей статьи засучили рукава и принялись обновлять свои гнездышки. Кто-то добавил пару деталей и тем самым немного преобразил атмосферу в помещении. Другие же решились на более смелые перемены и полностью переделали пространство вокруг себя.
«Очень горжусь тем, как я все обустроила»
зачем диван так близко к телевизору? вообще зачем его ставить по центру такой узкой комнаты?
«Первое Рождество в моем уютном домике» «Мы с мужем немного преобразили нашу библиотеку» «Приукрасила свою прихожую к Рождеству»
Приударила молотком по гвоздю и привязала свитер.
"Забила на стиль и бахнула такой дизайн, как душа повелела" "Сняли квартиру с лучшими друзьями, а потом началась какая-то дичь. Наконец они съехали, и я не смогла отказать себе в удовольствии сделать с комнатой это" «Скоро я буду проводить ленивые праздничные выходные именно здесь» "Прожила в этой студии 4 года. И вот во что она превратилась за то время"
Очень круто!!👍🏻 Очень!!!👏🏻👏🏻👏🏻☺️
«Только что переделал одну из комнат так, чтобы тут было уютно» «Я не собираюсь выходить отсюда на улицу. До весны, конечно»
Красиво. Люблю, когда мало декоративного хлама и много места
Ооооооо!!!!!......😲🫠🫠😍😍😍😍
«У моей жены есть свое „Мамино убежище“» "Моя первая недвижимость. Представила, что я — принцесса, только взрослая. И вот что вышло" «Мой личный рождественский уголок» «До: уродливый и бесполезный уголок в моей мастерской. После: рабочее место для жены» «Я впервые занималась дизайном помещения, и это было захватывающе! Я хотела создать пространство, которое будет привлекательным и теплым, с пляжной тематикой»
Оооо...Мои любимые цвета! Мятный и коралловый! Мммм...
«Захотелось все преобразить к празднику»
А вот
подборка редизайна от мужчин, которые точно гордятся результатами своей работы.