17 человек забабахали такой дизайн, что и выходить из дома не хочется

Герои нашей статьи засучили рукава и принялись обновлять свои гнездышки. Кто-то добавил пару деталей и тем самым немного преобразил атмосферу в помещении. Другие же решились на более смелые перемены и полностью переделали пространство вокруг себя.

«Очень горжусь тем, как я все обустроила»

«Первое Рождество в моем уютном домике»

Блин, выглядит так, будто это сцена из новогоднего фильма! © its-allot / Reddit

«Мы с мужем немного преобразили нашу библиотеку»

«Приукрасила свою прихожую к Рождеству»

"Забила на стиль и бахнула такой дизайн, как душа повелела"

"Сняли квартиру с лучшими друзьями, а потом началась какая-то дичь. Наконец они съехали, и я не смогла отказать себе в удовольствии сделать с комнатой это"

«Скоро я буду проводить ленивые праздничные выходные именно здесь»

"Прожила в этой студии 4 года. И вот во что она превратилась за то время"

«Только что переделал одну из комнат так, чтобы тут было уютно»

«Я не собираюсь выходить отсюда на улицу. До весны, конечно»

«Мой уютный офис»

«У моей жены есть свое „Мамино убежище“»

"Моя первая недвижимость. Представила, что я — принцесса, только взрослая. И вот что вышло"

«Мой личный рождественский уголок»

«До: уродливый и бесполезный уголок в моей мастерской. После: рабочее место для жены»

«Я впервые занималась дизайном помещения, и это было захватывающе! Я хотела создать пространство, которое будет привлекательным и теплым, с пляжной тематикой»

«Захотелось все преобразить к празднику»