20 звезд, которые хотели выглядеть эффектно, но немного перестарались

Когда знаменитости выходят на красную дорожку, они надеются, что все взгляды — и зрителей, и журналистов — будут устремлены только на них. Однако порой их образы оказываются столь дерзкими и нестандартными, что вместо восторга публика реагирует недоумением и перешептыванием.