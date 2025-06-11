20 звезд, которые хотели выглядеть эффектно, но немного перестарались
Мода и стиль
1 час назад
Когда знаменитости выходят на красную дорожку, они надеются, что все взгляды — и зрителей, и журналистов — будут устремлены только на них. Однако порой их образы оказываются столь дерзкими и нестандартными, что вместо восторга публика реагирует недоумением и перешептыванием.
Елена Ленина в полностью золотом образе
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Головной убор Севиль выглядел несколько необычно
Когда Ольга Сухарева поворачивалась боком, ее наряд демонстрировал неожиданные детали
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Хм, наверное, предполагалось, что это место будет прикрывать рука. Чуток не рассчитали...🙄
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Платье Жени Малаховой шикарно выглядело в профиль, но несколько неожиданно анфас
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
В образе Татьяны Сабиновой сочетались старина и современность
Юбка Валерии Ланской была совсем не такой плотной, как казалось на первый взгляд
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Ivanov Sergey/East News
Костюм Клавы Коки выглядел весьма необычно
Автор / Комсомольская правда / East News
Ксения Луговая в образе «Ковбоя»
Платье Ольги Бузовой выглядело стильно, но двигаться в нем, похоже, было не очень удобно
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Наряд Анастасии Негоды, кажется, был навеян древнегреческими мифами
Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Платье Александры Киселевой в готическом стиле
Автор/Комсомольская правда/East News
Черное платье Юлии Савичевой было сложной комбинацией кружев и тюля
Автор / Комсомольская правда / East News
Юлия вообще не очень... Не в плане даже внешности, не вижу ее, как личность.
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Еще один образ Елены Лениной, но это уже треугольное платье
Shootpix/ABACA/Abaca/East News, Shootpix/ABACA/Abaca/East News
Смелый разрез на элегантном платье, похоже, несколько смущал Олесю Фаттахову
Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Необычное платье Мари Краймбрери потрясало и цветом, и фасоном, и фактурой
Автор / Комсомольская правда / East News
Цветочный наряд Валерии
Ivanov Sergey/East News
У нее всегда такие наряды, что шею не повернуть, всем корпусом разворачивается.
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Необычная вставка на платье певицы Mona выделялась на фоне остального наряда
Автор / Комсомольская правда / East News
Пышные вставки на юбке Валерии Кожевниковой выглядели необычно
Наряд певицы Ханны выглядел немного брутально
Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Платье Виты Чиковани оставляло мало пространства для воображения
Автор / Комсомольская правда / East News
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Фото на превью Shootpix/ABACA/Abaca/East News, Shootpix/ABACA/Abaca/East News
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