20 звезд, которые хотели выглядеть эффектно, но немного перестарались

Мода и стиль
1 час назад

Когда знаменитости выходят на красную дорожку, они надеются, что все взгляды — и зрителей, и журналистов — будут устремлены только на них. Однако порой их образы оказываются столь дерзкими и нестандартными, что вместо восторга публика реагирует недоумением и перешептыванием.

Елена Ленина в полностью золотом образе

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Головной убор Севиль выглядел несколько необычно

Автор / Комсомольская правда / East News

Когда Ольга Сухарева поворачивалась боком, ее наряд демонстрировал неожиданные детали

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Genoveva Kolomyceva
7 часов назад

Хм, наверное, предполагалось, что это место будет прикрывать рука. Чуток не рассчитали...🙄

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Платье Жени Малаховой шикарно выглядело в профиль, но несколько неожиданно анфас

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

В образе Татьяны Сабиновой сочетались старина и современность

Ivanov Sergey/East News

Юбка Валерии Ланской была совсем не такой плотной, как казалось на первый взгляд

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News, Ivanov Sergey/East News

Костюм Клавы Коки выглядел весьма необычно

Автор / Комсомольская правда / East News

Ксения Луговая в образе «Ковбоя»

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Ольги Бузовой выглядело стильно, но двигаться в нем, похоже, было не очень удобно

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Наряд Анастасии Негоды, кажется, был навеян древнегреческими мифами

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Александры Киселевой в готическом стиле

Автор/Комсомольская правда/East News

Черное платье Юлии Савичевой было сложной комбинацией кружев и тюля

Автор / Комсомольская правда / East News

Еще один образ Елены Лениной, но это уже треугольное платье

Shootpix/ABACA/Abaca/East News, Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Смелый разрез на элегантном платье, похоже, несколько смущал Олесю Фаттахову

Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Необычное платье Мари Краймбрери потрясало и цветом, и фасоном, и фактурой

Автор / Комсомольская правда / East News
OLE
8 часов назад

Кого "потрясло"?! Саму Мари? И не "вытрясло" до сих пор?

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Цветочный наряд Валерии

Ivanov Sergey/East News
Diamond Crumb
7 часов назад

У нее всегда такие наряды, что шею не повернуть, всем корпусом разворачивается.

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Необычная вставка на платье певицы Mona выделялась на фоне остального наряда

Автор / Комсомольская правда / East News

Пышные вставки на юбке Валерии Кожевниковой выглядели необычно

Tarakanov Vadim/East News

Наряд певицы Ханны выглядел немного брутально

Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Платье Виты Чиковани оставляло мало пространства для воображения

Автор / Комсомольская правда / East News
Фото на превью Shootpix/ABACA/Abaca/East News, Shootpix/ABACA/Abaca/East News

Комментарии

Уведомления
MILF13
8 часов назад

Мля и это российские "знаменитости-звёзды "?Это убожество и позор.

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