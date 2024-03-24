20 ресторанов, которые так хотели зацепить клиентов, что попали впросак

Практически все гости ресторана в Токио радуются, когда официант ошибается с их заказом. Дело в том, что в нем работают пожилые люди со слабоумием: так владелец пытается избавиться от негатива, с которым в обществе обычно воспринимают стариков с этой болезнью. Но если эта фишка ресторана кажется милой, то в следующих ситуациях работники общепита явно перестарались, когда пытались поразить своего клиента.

Вот как в канадском ресторане подают соль и перец

С одной стороны, это какой-то запредельный шик! Но с другой — есть-то как? Неудобно ведь. © FutureLost / Reddit

«В ресторане нам вынесли поднос с камнями. И поставили задачу найти два из них, которые фаршировали сливочным сыром»

«Я зашла в туалет при ресторане и обалдела, увидев, что там стоит это»

«Мама друга пошла в ресторан и заказала пасту. А ту вынесли в перевернутом бокале»

В ресторане отеля в рамках повесили фото всех тех знаменитостей, что здесь обедали

Любопытно посмотреть, как на кухне моют эти зажимы после бекона. Если вообще моют

«Меню в ресторане на Гавайях представляло собой очень тяжелую доску, которую нам еще пришлось делить между собой, так как на столик давали всего одну»

«Это нам подали в круизе сегодня. В меню блюдо значится как кукурузная лепешка с авторским гуакамоле»

Для тако не нашлось тарелки, зато нашлась бельевая веревка

«Пошел в туалет за ужином и увидел, как на меня смотрит этот славный мужчина»

«Принесли пирог на разделочной доске. Из него торчала кость, и стоило мне вытащить ее, как подливка залила всю доску. Правда, сам пирог был вкусным»

© Hungry_Dumpling87 / Reddit Elena LV 1 час назад Это же пирог с супом! Мы такой готовили в 80-х гг с мамой. Да, сначала надо выхлебать суп, а потом заесть корочкой. Кость мы не использовали. Может, она случайно туда попала? Вместе с бульоном? - - Ответить

«Ага, конечно. Я люблю играть в Дженгу во время еды»

Когда бабуля оставила в наследство кучу старой мебели, а у тебя есть свой ресторан

«Всегда ржу над этой картиной в ресторане»

© meggles1030 / Reddit Светлана 12 часов назад Заказали картину " Купание красного коня". Оригинал - дорого. И какая разница какого он цвета! Конь есть, его купают. Вот и вся бодяга. Чё ржать то, как конь? - - Ответить

Кажется, владельцам ресторана просто было жаль выбрасывать старую ванну

В туалете этого модного ресторана оказался душ

На потолке туалета местного ресторана висит это чудовище

Такой писсуар поставили в ресторане в Германии

В этом ресторане не потрудились напечатать полноценное меню, а выдают такое — на визитных карточках

Ширако [японский деликатес, который готовится из молоки рыбы — прим. ADME] подали в шляпе