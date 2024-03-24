Капсулы легко открываются. И уж точно никто не оставит свои пальчики в общей солонке.
20 ресторанов, которые так хотели зацепить клиентов, что попали впросак
Практически все гости ресторана в Токио радуются, когда официант ошибается с их заказом. Дело в том, что в нем работают пожилые люди со слабоумием: так владелец пытается избавиться от негатива, с которым в обществе обычно воспринимают стариков с этой болезнью. Но если эта фишка ресторана кажется милой, то в следующих ситуациях работники общепита явно перестарались, когда пытались поразить своего клиента.
Вот как в канадском ресторане подают соль и перец
- С одной стороны, это какой-то запредельный шик! Но с другой — есть-то как? Неудобно ведь. © FutureLost / Reddit
«В ресторане нам вынесли поднос с камнями. И поставили задачу найти два из них, которые фаршировали сливочным сыром»
«Я зашла в туалет при ресторане и обалдела, увидев, что там стоит это»
"Это" - это просто пианино в туалете. Зовёшь аккомпаниатора и получаешь удовольствие - два в одном.
«Мама друга пошла в ресторан и заказала пасту. А ту вынесли в перевернутом бокале»
- Вроде паста, а похоже на дождевых червей. © phasermodule / Reddit
В ресторане отеля в рамках повесили фото всех тех знаменитостей, что здесь обедали
Любопытно посмотреть, как на кухне моют эти зажимы после бекона. Если вообще моют
Они металлические- вообще без проблем. Мне приносили на деревянных прищепках
«Меню в ресторане на Гавайях представляло собой очень тяжелую доску, которую нам еще пришлось делить между собой, так как на столик давали всего одну»
«Это нам подали в круизе сегодня. В меню блюдо значится как кукурузная лепешка с авторским гуакамоле»
Для тако не нашлось тарелки, зато нашлась бельевая веревка
«Пошел в туалет за ужином и увидел, как на меня смотрит этот славный мужчина»
«Принесли пирог на разделочной доске. Из него торчала кость, и стоило мне вытащить ее, как подливка залила всю доску. Правда, сам пирог был вкусным»
Это же пирог с супом! Мы такой готовили в 80-х гг с мамой. Да, сначала надо выхлебать суп, а потом заесть корочкой. Кость мы не использовали. Может, она случайно туда попала? Вместе с бульоном?
«Ага, конечно. Я люблю играть в Дженгу во время еды»
Когда бабуля оставила в наследство кучу старой мебели, а у тебя есть свой ресторан
«Всегда ржу над этой картиной в ресторане»
Заказали картину " Купание красного коня". Оригинал - дорого. И какая разница какого он цвета! Конь есть, его купают. Вот и вся бодяга. Чё ржать то, как конь?
Кажется, владельцам ресторана просто было жаль выбрасывать старую ванну
Такую ванну я видела однажды в магазине косметики-внутри были сложены всякие штучки для ванны-гели,бомбочки итд.наверное,и здесь какая-то задумка?
В туалете этого модного ресторана оказался душ
На потолке туалета местного ресторана висит это чудовище
Такой писсуар поставили в ресторане в Германии
В этом ресторане не потрудились напечатать полноценное меню, а выдают такое — на визитных карточках
Ширако [японский деликатес, который готовится из молоки рыбы — прим. ADME] подали в шляпе
В предыдущих случаях креатив явно завел рестораторов не в ту степь. А вот дизайнеры из этой подборки, наоборот, потрудились на совесть.
Комментарии
Я поняла, из этой подборки фоток, что если полечу в Токио, надо брать с собой полный чемодан нашей русской еды. И не ходить по ресторанам.