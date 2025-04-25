20 хозяев честно признались, что творится в доме, где живут сразу несколько пушистиков

Когда дома появляется другой питомец, кот или пес-старожил может не принять новичка. Но всегда есть шанс, что он станет ему лучшим другом. Тут, как говорится, не угадаешь. Пушистым хвостикам из этой статьи, кажется, повезло - им теперь есть, и с кем похулиганить, и у кого пригреться под бочком.

Посмотрите, что творит этот рыжик

У кота же честные намерения? © ketchup_chip_62 / Reddit

Собачке теперь надо к психотерапевту. Там на мордахе немой вопрос: «Что тут только что произошло?» © аNoob7000 / Reddit

«Мои гав и мяу»

Когда у питомцев солидная разница в возрасте

Я принесла домой щенка, а мой кот немного не понял — зачем? Но обнюхал и ушел. В первую ночь, когда щенок начинал скулить, кот приходил к нему, ложился, вылизывал. Все детство щенка кот у него вместо мамки был: умоет, спать уложит, поиграет. Тяжело ему было: щенок игривый, активный, а кот поспать всегда любил. Сейчас зато забавно. Приходит домой взрослый доберман с прогулки и ложится, чтобы кот мог до морды достать и вылизать его. И самые вкусные кусочки из своей миски пес позволяет коту забирать. © Подслушано / Ideer

«Подкинули в подъезд котят, пришла только покормить. Но забрала самого маленького. Сначала переживала, потому что кошка вредная. А они сейчас живут душа в душу»

Вот такая дружба

У моей подруги уже три года живет крыса Изабелла. Она не была куплена или подарена кем-то, моя подруга нашла ее на улице в лужице совсем крохой - примерно день-два от роду. Сейчас Изабелла уже большая, дружит с котом (они почти одного размера). Вместе спят с хозяйкой, смотрят телевизор, и самое интересное — гуляют во дворе без поводка. А еще она отзывается на свое имя и всегда встречает хозяйку возле порога. © Подслушано / Ideer

"Осень, брошенный щенок на работе. Забрал, чтобы передержать и пристроить... Пошел третий год"

"Вот в каких условиях приходится готовить ужин"

Когда не готов делиться вкусняшкой даже с другом

Один раз два моих шерстяных балбеса (пес и кот) задумали стащить огромный кусок мяса, который размораживался в раковине. Балбес номер один (предположительно кот) вытащил кусок и скинул на пол, где его уже поджидал балбес номер два (предположительно пес). Их план потерпел фиаско в тот момент, когда они не смогли поделить между собой этот огромный кусман и оба, держась за него зубами по разные стороны, в таком виде пришли к нам в комнату, где и были пойманы с поличным. Мораль: всегда выгоднее договориться. © RubyRh0d / Pikabu

"У меня кот, кошка и псинка мелкая. Она обожает котиков и постоянно укладывается к ним спать под бочок"

"Соседский кот стал лучшим другом моей собаки"

Друзья и безобразники

Я завела собаку и старшего кота с разницей в месяц. Так котик пытался накормить собаку мылом - ту тошнило быстрее, чем я могла убирать. Потом кот скормил ей мой ужин. На моменте подачи собаке моющего средства для посуды я уже успела вовремя. Пришлось проводить воспитательную беседу с котом. Ничего, уже 9 лет вместе. © Langry06 / Pikabu

"Лучшие друзья"

"Ты работай, мы тебе не мешаем"

"Вот в таких условиях приходится сидеть на за компом"

"Мои тоже с собакой тусят. Она их с рождения нянчила.

P.S. Костюмчики не для красоты, они после операции"

Как воспитывать мелких непосед

Появилась в доме орава мелких котят. А у меня стаффбуль. Котята на тоненьких лапках подходят к нему. Шерсть дыбом, трясущиеся хвостики, как ершики для мытья бутылок. Но борзые такие! Стафф сначала наблюдал, а потом как высморкался на них. Вся компания сразу с фырканьем разлетелась. © Lexxxz / Pikabu

"Ощущение, что собаки-приколисты сделали селфи с котом"

"За 20 лет проживания в частном доме я ни разу не увидела ни одной кошки, которая боялась бы мою собаку"

"Наш пудель - лучший кошачий друг"

"Он напоминает собаке, кто тут самый хороший мальчик"