Попрошаек вон из кухни. Место !!!! У меня аристократ был. Просить - ни за что! Сами предложат и сами все дадут ...
20 хозяев честно признались, что творится в доме, где живут сразу несколько пушистиков
Когда дома появляется другой питомец, кот или пес-старожил может не принять новичка. Но всегда есть шанс, что он станет ему лучшим другом. Тут, как говорится, не угадаешь. Пушистым хвостикам из этой статьи, кажется, повезло - им теперь есть, и с кем похулиганить, и у кого пригреться под бочком.
Посмотрите, что творит этот рыжик
- У кота же честные намерения? © ketchup_chip_62 / Reddit
- Собачке теперь надо к психотерапевту. Там на мордахе немой вопрос: «Что тут только что произошло?» © аNoob7000 / Reddit
«Мои гав и мяу»
Когда у питомцев солидная разница в возрасте
- Я принесла домой щенка, а мой кот немного не понял — зачем? Но обнюхал и ушел. В первую ночь, когда щенок начинал скулить, кот приходил к нему, ложился, вылизывал. Все детство щенка кот у него вместо мамки был: умоет, спать уложит, поиграет. Тяжело ему было: щенок игривый, активный, а кот поспать всегда любил. Сейчас зато забавно. Приходит домой взрослый доберман с прогулки и ложится, чтобы кот мог до морды достать и вылизать его. И самые вкусные кусочки из своей миски пес позволяет коту забирать. © Подслушано / Ideer
«Подкинули в подъезд котят, пришла только покормить. Но забрала самого маленького. Сначала переживала, потому что кошка вредная. А они сейчас живут душа в душу»
Вот такая дружба
- У моей подруги уже три года живет крыса Изабелла. Она не была куплена или подарена кем-то, моя подруга нашла ее на улице в лужице совсем крохой - примерно день-два от роду. Сейчас Изабелла уже большая, дружит с котом (они почти одного размера). Вместе спят с хозяйкой, смотрят телевизор, и самое интересное — гуляют во дворе без поводка. А еще она отзывается на свое имя и всегда встречает хозяйку возле порога. © Подслушано / Ideer
"Осень, брошенный щенок на работе. Забрал, чтобы передержать и пристроить... Пошел третий год"
"Вот в каких условиях приходится готовить ужин"
Когда не готов делиться вкусняшкой даже с другом
- Один раз два моих шерстяных балбеса (пес и кот) задумали стащить огромный кусок мяса, который размораживался в раковине. Балбес номер один (предположительно кот) вытащил кусок и скинул на пол, где его уже поджидал балбес номер два (предположительно пес). Их план потерпел фиаско в тот момент, когда они не смогли поделить между собой этот огромный кусман и оба, держась за него зубами по разные стороны, в таком виде пришли к нам в комнату, где и были пойманы с поличным. Мораль: всегда выгоднее договориться. © RubyRh0d / Pikabu
"У меня кот, кошка и псинка мелкая. Она обожает котиков и постоянно укладывается к ним спать под бочок"
"Соседский кот стал лучшим другом моей собаки"
Друзья и безобразники
- Я завела собаку и старшего кота с разницей в месяц. Так котик пытался накормить собаку мылом - ту тошнило быстрее, чем я могла убирать. Потом кот скормил ей мой ужин. На моменте подачи собаке моющего средства для посуды я уже успела вовремя. Пришлось проводить воспитательную беседу с котом. Ничего, уже 9 лет вместе. © Langry06 / Pikabu
"Лучшие друзья"
- Вот же козявки! Сонные такие, обожаю. © WHERE_SUPPRESSOR / Reddit
- Еще и улыбаются. Кажется, они невероятно рады, что нашли друг друга. © blumpikins / Reddit
"Ты работай, мы тебе не мешаем"
"Вот в таких условиях приходится сидеть на за компом"
Кажется, это время кота играть в игрушке, а хозяин все не вылезет из-за компа
"Мои тоже с собакой тусят. Она их с рождения нянчила.
P.S. Костюмчики не для красоты, они после операции"
Как воспитывать мелких непосед
- Появилась в доме орава мелких котят. А у меня стаффбуль. Котята на тоненьких лапках подходят к нему. Шерсть дыбом, трясущиеся хвостики, как ершики для мытья бутылок. Но борзые такие! Стафф сначала наблюдал, а потом как высморкался на них. Вся компания сразу с фырканьем разлетелась. © Lexxxz / Pikabu
"Ощущение, что собаки-приколисты сделали селфи с котом"
"За 20 лет проживания в частном доме я ни разу не увидела ни одной кошки, которая боялась бы мою собаку"
"Наш пудель - лучший кошачий друг"
"Он напоминает собаке, кто тут самый хороший мальчик"
Подобные приколы поджидают многих из нас не только дома, но и на работе. Вот как раз 20+ коллег-затейников, рядом с которыми сложно соскучиться.
Комментарии
История о том, кaк мой кот отучился тырить. Купила я кaк-то судака. Принесла, положила в раковину, а сaма ушла переодеться в домашнее. Вдруг слышу - шмяк! И тут же полузадушенное - Мяк! Прибегаю нa кухню, а тaм нa полу кот с ошалевшими глазами пытается из-пoд судака (3кг!) выбраться! Пришибло этoго ворюгу нехило, пришлось везти к ветеринару. Но все обошлось. Правда, врач, когдa узнал причину визита, сказал, чтo писать в карточке "ушиб судаком" не будет, зaчем, мол, кота позорить. ))) С тех пор Тихон по столам лазить перестал. Видимo, во избежание, а то мaло ли чегo...