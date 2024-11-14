Мой ребенок не пошел учиться в вуз, и я об этом совершенно не жалею

Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети были не только счастливы и здоровы, но и успешны: получили приличное образование и смогли устроиться на высокооплачиваемую работу. Но зачастую наши представления об успешной карьере кажутся отпрыскам полной ерундой. Недавно подруга огорошила меня новостью о том, что ее дочка-отличница решила не поступать в вуз. Честно говоря, я уже приготовилась успокаивать безутешную мать, но приятельница выглядела подозрительно довольной. Забежала она ко мне на кофе и вот ее рассказ.

Знаешь, я вот всегда знала, что обязательно поступлю в университет. У меня даже никакой другой мысли не возникало. Причем специальность особого значения не имела — важны были именно корочки. Родители на меня не давили, но как-то подразумевалось, что я непременно должна получить высшее образование. А что уж я дальше буду с дипломом делать — это мое дело. О карьере при этом никто и не говорил — я же девочка! Поэтому и для дочки я другого будущего не представляла. Пойдет по материнским стопам, закончит приличный вуз, а там уж посмотрим. Свекровь так чуть ли не с рождения перебирала различные варианты престижных профессий. Ребенок еще детский сад не закончил, а она уже мечтала о карьере юриста для нее. Сын ее юрфак не закончил, на другой факультет перевелся. Зато уж внучка точно не обманет чаяний бабушки и не посрамит честь семьи

Мои родители тоже не отставали. В их фантазиях внучка была то архитектором, то дизайнером, то экономистом. Катька действительно любила рисовать, но какого-то серьезного увлечения этим занятием я за ней не замечала. Правда, в художку мы ребенка записали, и ходила она с удовольствием. Бабушки настаивали на том, что ребенок должен обязательно заниматься шахматами и музыкой. Плюс, мол, не помешало бы добавить еще один иностранный язык в довесок к английскому, но я пожалела дочку и не стала записывать ее в 125 кружков. Школу для Кати мы выбрали хорошую, с углубленным изучением английского. Свекровь с завидной регулярностью рассказывала мне об отличной математической в другом районе. Дескать, ее выпускники куда угодно поступить могут, и рейтинги у заведения заоблачные. Но склонности к точным наукам у Катерины не наблюдалось, а менять школу она совершенно не хотела.

Катюха училась хорошо, хотя часто говорила, что школу терпеть не может. Скучно и непонятно, что со всеми этими знаниями дальше делать. Бабушки встревоженно вздыхали — непорядок. Вот они в школу без всяких жалоб исправно ходили, и их дети тоже. А тут какой-то непонятный бунт. Как я ни пыталась им объяснить, что в прежние времена детей никто особенно и не спрашивал, — все без толку. Пока Катя училась в началке, свекровь просто раз в месяц намекала, что неплохо бы с ребенком почаще о будущем беседовать и как-то развивать в нем амбициозность. Вот у одной ее подружки внучка танцами занимается и вся уже медалями увешана. У другой внук чуть ли не с пяти лет программированием занимается — краса и гордость кружка. А ей даже и похвастаться нечем.

Когда Кате стукнуло 12, свекровь начала наседать активнее. Строго спрашивала у внучки, кем та планирует стать: юристом или, может быть, врачом? А еще можно поступить на филфак и потом стать директором языковой школы. Катька только вяло отмахивалась и пряталась от бабушки за планшетом. А потом раздраженно бухтела: «Бабушка мне по сто раз на дню какие-то ссылки на курсы шлет, мотивирующие мемасики, загадки. Я уже даже уведомления от нее отключила. У нас в классном чате так не спамят!» Я наотрез отказалась давить на дочь. У нее еще 6 лет впереди, будет время определиться. Я вот в Катином возрасте мечтала стать ветеринаром, потом хотела пойти на искусствоведческий, а в результате выбирала между экономикой и журналистикой. «У ребенка в жизни должен быть план!» — кипятилась свекровь. Я только мило улыбалась и гнула свою линию.

Так доучились мы с четверками и пятерками до 9-го класса, и тут уже за ребенка взялась я. Времени оставалось не так много, экзамены на носу, надо было определяться. Хотя бы понять, каких репетиторов искать и будет ли дочь переводиться в другую школу. Катя ходила смурная, школа ей нравилась все меньше. К тому же, чадо начало с пугающей регулярностью болеть. Три недели в школу походит, а потом несколько дней дома сидит. Ничего серьезного: красное горло, насморк, небольшая температура. Возникало ощущение, что у дочери просто аллергия на школу. Кроме того, у Катерины сменилась учительница по литературе, и если раньше она обожала этот предмет, то теперь просто его возненавидела. В дневнике пошли одни тройки да двойки. Дочка сердито пыхтела: «Мама, представляешь, она нас заставляет абзацы из учебника наизусть учить. Это в 9-м классе-то! А если ты своими словами пересказываешь, ставит тройку. Какой идиотизм! В чем смысл? Понять прочитанное или затвердить, как попугай?!»

Пошла в школу разбираться, а учительница мне на голубом глазу и выдает: «Ваша дочь просто не справляется с программой. Вам бы школу ей попроще подыскать!» Школу попроще я искать для Кати не собиралась, но перевести куда-нибудь в другую показалось не такой уж плохой идеей. Стала изучать рейтинги и отзывы. И вдруг как-то Катюша прискакала домой с блестящими глазами. Радостно мне улыбается и выдает: «Мама, я все придумала! В 10-й класс поступать не буду. Вместо этого пойду в колледж, на повара-кондитера!» Я так и присела, а ребенок тут же бросился меня утешать: «Не переживай ты так, это же классный вариант. Во-первых, получу профессию, которая всегда пригодится. Во-вторых, к концу обучения определюсь, хочу получать высшее образование или нет. В конце концов, я же смогу потом и на заочное поступить, а заодно работать по специальности, а не курьером или официантом.»

Что-то разумное в этой идее точно было, но меня просто ужасал сам факт: мой ребенок даже не окончит школу. В голове крутились страшилки из детства: «Ваську вот после 9-го класса вышибли, в ПТУ попал. Кошмар». В общем, решила дождаться мужа и устроить семейный совет. Вечером после ужина дочь еще раз изложил свою идею. Супруг, в отличие от меня, в обморок падать не стал, только спросил: «А почему именно повар-кондитер?» Катюха сказала, что она любит готовить, особенно всякие вкусности. К тому же, она полазила в интернете: вакансий на эту позицию много, и всегда можно продолжить образование — или в этой сфере, или в другой. Муж задумчиво нахмурился, а Катя продолжила: «Пап, ну ведь ты сам рассказывал, что первый институт бросил, потому что бабушка тебя туда запихнула! А потом поработал и через пару лет определился, куда все-таки хочешь поступать. Так зачем нам тратить деньги на репетиторов и прочее, если я еще точно не уверена, кем хочу быть? Просто для галочки? А кондитерское дело мне нравится. И на бюджетное отделение я поступлю без проблем!»

Взяли с мужем время на обдумывание Катиного предложения. Я, если честно, была в растрепанных чувствах. Не о такой карьере для дочери я мечтала. Муж, заметив мой кислый вид, сказал: «Ну чего ты психуешь, радоваться же надо. У нас с тобой, оказывается, очень разумный ребенок. Сама нашла отличный вариант. Вот ты университет закончила, а сколько лет по специальности отработала? И что тебе это образование дало, кроме возможности гордо дипломом размахивать?» Полночи проворочалась, заснуть не могла и наконец решила, что благоверный прав. В моей семье диплом действительно всегда был скорее статусной вещью, а не прикладным инструментом. Я вот до сих пор люблю мужа подколоть, что окончила университет, а он всего лишь институт. И не важно, что он в три раза больше меня зарабатывает. Так стоит ли ради этого тратить нервы на экзамены и пять лет учиться?

В результате дали Кате добро на поступление в колледж. Вместе выбрали самый интересный вариант, и она принялась за подготовку. Дочка просто переменилась: больше не бурчала по поводу школы, даже абзацы из учебника готова была выучить, лишь бы получить хорошие оценки. Но далеко не все восприняли новость спокойно. Забежала к нам свекровь на ужин, а дочка вдруг возьми да и ляпни, что в университет поступать не будет. Что тут началось! Свекровь кипятилась: «Ты что, в кухарки собралась? Да как я людям в глаза смотреть буду?! У нас же приличная семья!» Ребенок слушал это, слушал и вдруг заявил, что ничего плохого в профессии повара нет. Бабушка, вон, сама от Джейми Оливера в восторге, все его книжки скупила. Свекровь насмешливо хмыкнула: «Да ты, никак, собралась вторым Оливером стать?» На что дочка спокойно ответила, что бабушка ведь сама ее учила не скромничать и во всем стремиться стать лучшей.

Порядком повеселили меня и родители Катиных одноклассников. Прослышав, что дочка после 9 класса школу бросает, одна мамочка с притворной жалостью принялась вздыхать: «Да, я слышала, что вашей Катеньке тяжело учебу тянуть. Ну не всем же профессорами да директорами быть. Хорошо, что вы поняли!» Я только хмыкнула и спокойно ей сказала: «Спасибо большое! И да, вы правы, хорошо, что мы многое вовремя поняли.» А про себя подумала: слава богу, Катька из этой школы уходит. В итоге Катерина без всяких проблем поступила на бюджетное отделение в колледж. И дочка просто в одночасье переменилась. На учебу теперь просто летает, все преподаватели ей нравятся, однокашники тоже. Учится отлично — третья по успеваемости в группе. Про простуды и прогулы мы совершенно забыли. Несколько месяцев прошло, а Катя даже ни разу не чихнула и ни дня не пропустила.

Я тоже вздохнула с облегчением. В начале учебного года у нас было первое и последнее родительское собрание, плюс никаких родительских чатов. Чистая, незамутненная радость! Мои родители через пару месяцев смирились и даже возгордились Катькиной самостоятельностью. Только свекровь до сих пор демонстрирует мировую скорбь. Но дочка лишь хихикает и пророчит, что бабушка еще будет за ее кулинарными книжками гоняться. Недавно свекровь робко заметила, что на юрфак можно и после колледжа поступить, но, кажется, дочь благополучно пропустил это замечание мимо ушей. Все-таки Катерина значительно самостоятельнее меня в том же возрасте. Молодчина!