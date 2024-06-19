15 человек, которые кажутся милашками, но им палец в рот не клади
Иногда, чтобы добиться цели или проучить нахала, не нужно устраивать скандал, настаивать на своем. Небольшая хитрость бывает в разы более эффективной, а служебная инструкция может заставить обидчика взвыть от досады.
- Очередь в фастфуде. Мужичок лет сорока заказывает 3 мороженых. Их приносят в пластиковых стаканчиках. Мужик возмущается, мол, у меня там дети сидят! Не будет вафельных рожков, они такое устроят! Выносят ему рожки, он уходит. А я потом иду к столикам и начинаю в голос ржать: вижу этого мужичка в компании еще двух работяг того же возраста (если не старше), поедающих мороженое. © Успех & Провал / VK
- Мне до родов оставалась 1 неделя, а я пахала на полный рабочий день. У меня болела поясница, голова. Попросила начальницу позволить мне работать из дома. А она: «Я все понимаю, но в интересах компании ты должна остаться тут». Тогда я пошла в отдел кадров и взяла отпуск. В итоге в офисе коллапс: несмотря на оставленные инструкции, никто не может справиться с моей работой. Начальнице приходится все делать самой. © PetitePeachPep / Reddit
- Приехала брата навестить, а он меня со своей невестой знакомит: «Это Лена, ей 28 лет, она кинолог». Ну окей, Лена так Лена. Пожила у него 4 дня, посмотрела, как она моим братцем командует: «Леня, ты обещал мусор вынести», «Леня, сегодня твоя очередь готовить», «Леня, полы помыть надо». Он с радостью все делает, а она его то обнимет, то поцелует, то вкусняшку ему даст. Или похвалит, какой он замечательный и хороший. А я смотрю и думаю: «Кинолог она или просто мудрая женщина, но пару уроков я бы у нее точно взяла». © Мамдаринка / VK
- Мой папа, когда я была маленькой, придумал игру "мухи и паук": он обматывал меня и моих подруг шнурочками как паутиной, а сам уходил и спокойно занимался своими делами. Мы же в это время пытались вылезти из "ловушки". Как вылезем - бежим к нему. И он снова нас "ловит". Через неделю с нами в эту игру играли уже все дети из округи. Только потом я осознала и оценила гениальность отца. © Успех & Провал / VK
- Занимаюсь ремонтами уже лет 10. Получил заказ положить плитку с узором в офис крупной фирмы. Только я начал работу, приходит «большой босс» - владелец фирмы. И говорит, что я делаю все неправильно. Я в шоке посмотрел на уложенную плитку, мол, а что не так. А он такой: «На обратной стороне плитки есть цифры – вот и кладите ее в указанном порядке». Пытался было его переубедить, но он позвонил моему шефу, а тот - мне. И велел делать так, как хочет заказчик. Окей, клиент всегда прав. Прошло несколько дней. Большой босс позвонил к нам в офис и попросил все переделать. В итоге мне заплатили за то, что я снял плитку и уложил ее заново – так, как и собирался в начале. © TheGrandmasterGrizz / Reddit
- Мой универ построил столовую. Чтобы отбить деньги, нас, студентов, вынудили купить абонементы на 150 приемов пищи. Это здорово ударило по бюджету моей семьи. К слову, к концу семестра абонемент сгорал. А я жил за пределами кампуса, у меня пропало бы процентов 40 абонемента. Тогда у меня возникла идея: я пошел в благотворительную организацию и пригласил малоимущих и бездомных поесть за мой счет. В обозначенный день мы толпой в 30 человек вошли в столовую. Заведующая пыталась нас выгнать. А я такой: «Я заплатил за эту еду. Что-то не так?» Она была в ступоре. С теплотой вспоминаю тот случай. До сих пор перед глазами стоит семья с маленькими детьми, которые хихикали, уплетая пиццу. © RotomRoomba / Reddit
- У меня бизнес в сфере компьютерных технологий. Прибыль хорошая, зарплату я плачу достойную, ценю свою команду. И вот нанял я старшего IT-специалиста. Назовем его Гошей. И этот Гоша повернут на искусственном интеллекте (ИИ). Он предлагал уволить кого-нибудь из сотрудников, мол, его работу может выполнять ИИ. Меня это задело. Короче, подошел я к Гоше и сказал, что принял его предложения близко к сердцу и решил автоматизировать его должность с помощью ИИ. © CompetitionExtreme36 / Reddit
- Когда только устроилась на работу, мой отдел состоял из трех человек: меня, Алены и начальника. Алена была ну очень медлительной, работу свою выполняла только к концу рабочего дня. Я же быстро влилась в процесс, к обеду дневной план уже был выполнен. В итоге я стала брать больше работы и закрывала в полтора раза больше задач, чем Алена. Начальник все хвалил меня, возлагал большие надежды, мол, я такая вся быстрая, хваткая, а Аленка не шибко умная и медлительна. Спустя 2 месяца вкалывания я задумалась: а кто же на самом деле тут не шибко умный? © Рабочие истории / VK
Алена была ну очень медлительной, работу свою выполняла только к концу рабочего дня-вроде всё логично,делать
работу и заканчивать в конце рабочего дня.Что не так?
- Я проработал в компании 25 лет. Наша ремонтная бригада была самой продуктивной, пока не появился новый менеджер — Тимур. И вот ситуация: моя смена началась в 7:30 пятницы и закончилась в 3:15 субботы. Это я и указал в отчете. На планерке Тимур заявил, что, если верить моему трекеру в машине, я вышел от заказчика в 3:12. Мало того что это неправда, так меня за такое еще и уволить могут! Я был в ярости. Что за придирки?! Говорю, мол, раз так, плевать на бонусы за переработки, я буду заканчивать смену ровно в 17:30, как и указано в моем договоре. В итоге вся бригада последовала моему примеру. Клиенты засыпали жалобами офис, ситуация дошла до владельца. Тимура уволили. © irritatingfarquar / Reddit
- Вот не люблю я готовить, не мое это. Свекровь и золовка любят готовить, а их мужья и пальцем не пошевелят, чтобы помочь на кухне. Пока я была в статусе невесты, ко мне не придирались, но после свадьбы свекровь ждала, что я «возьмусь за ум». Первое время я нехотя соглашалась. На приготовление еды и мытье посуды уходило по 5-7 часов. И вот, очередная семейная встреча. Я предложила, мол, скажите, что надо, и я куплю готовую еду. А свекровь: «Нет, у нас традиции! Если не хочешь готовить, можешь посидеть с мужчинами». Отлично, так я и сделала. Как же у свекрови подгорало! За столом муж похвалил салат. Свекровь желчно заявила, что я не смогу ему такой приготовить. Муж ответил: «Не беда, сделаю сам». Золовка тут же вмешалась, мол, ленивая жена делает его «не мужественным». Мы с супругом просто встали и ушли. Теперь свекровь обрывает его телефон и называет подкаблучником. © hatethistradition / Reddit
- Раньше я работала в ночные смены. Порой кто-то из менеджеров хотел уйти пораньше, и мы его прикрывали. За это нам даже спасибо не говорили. И тут всему отделу приходит гневное электронное письмо. Мол, вам запрещено пользоваться компами менеджеров. Я вскипела: мы это делали, чтобы прикрыть чувака, а он пишет на нас кляузы! Ладненько. Когда нас снова попросили прикрыть менеджера, мы сказали, что нам запрещено пользоваться их компами. Увы и ах, ничем помочь не можем. © Fire_The_Torpedo2011 / Reddit
- Я геймер, много времени провожу за компом. По сути, моя жизнь — это работа-магазин-дом. И меня все устраивает. Но у меня строгие родители старой закалки. Приехали они ко мне пожить и стали пилить: «Почему ты никуда не ходишь? Развейся, познакомься с кем-нибудь! Иди пообщайся». Так они меня достали, что после работы я стал зависать в интернет-кафе. Домой приходил только спать. А еще отрубил у себя дома интернет. Родители взвыли: «Почему нет интернета?» И я такой: «А зачем мне интернет? Я ж теперь зависаю с друзьями». Через 2 недели родители не выдержали и съехали, хе-хе. © sdvb / Reddit
- Мы с детьми поехали в парк развлечений. Я взяла 2 вида конфет, чтобы не укачало: имбирь-лимон и имбирь-манго. У имбиря жгучий вкус, а манго еще и к зубам пристает. Ждать в очереди скучно, дети попросили конфеты. Стоящий впереди мальчик лет 7 начинает канючить: «Мам, дай конфету». Та говорит, что у нее нет. Мальчик: «Но у тети есть». Я говорю, мол, малыш, не думаю, что тебе понравятся наши конфеты. А его мамаша нагло заявляется: «Тебе жалко, что ли?» Говорю, мол, ну ладно, и достаю те, что с лимоном. Я ж не совсем бессердечная. Но мальчик ноет, что хочет манго. Предупреждаю, что конфета липкая, но ребенка не унять. Ладно. Ребенок разрывает фантик, засовывает конфету в рот. Затем на его лице появляется выражение ужаса. Он кричит. Мамашка велит ему выплюнуть конфету, а он не может. Она зыркнула на меня с ненавистью и побежала с сыном мыть рот к фонтану. Очередь сдвинулась вперед. Мы с детьми посчитали это нашей победой. © LadybugGal95 / Reddit
- Я построил забор на границе с соседним участком за свой счет. Мы с соседом ударили по рукам, никаких проблем. Но через год он продал дом, туда въехала женщина. Ее звали Анна, она была риелтором. И у нее был пес. Собака агрессивная и непослушная, грызла мебель. Поэтому, уходя на работу, Анна оставляла псину во дворе.
И вот как-то вдруг эта женщина заявляется ко мне с кучей бумаг и юристом и говорит: «Ваш забор залез на мой участок на 22 сантиметра. Я вас засужу!» Пришлось мне забор снести. Потом она заявляется ко мне снова и спрашивает, когда я буду строить новый. Оказалось, без моего забора Анечка не может выпускать свою собаку: та сбегает. Она держит пса дома, тот уже разнес мебель в хлам. А я отвечаю: «Не хочу никаких юридических проблем, а лучший способ избежать неприятностей — не строить ничего рядом с вашей собственностью». Выражение ее лица было бесценным! © Kid_Endmore / Reddit
- Я уже 10 лет работаю бортпроводником. Обычно старюсь помочь людям, но наглецов терпеть не могу. Есть отдельная категория пассажиров, которым нравится получить что-то на халяву. Один мужик летел в экономе. Мы разносили еду, я его спросил: "Курицу будете?" А он: «Я вегетарианец». И веско добавил: «В прошлый раз мне принесли еду из бизнес-класса». Я бы в любом случае предложил это из вежливости, но вел он себя как-то подозрительно. Может, я бы ему поверил, если бы не стойкий запах чипсов с беконом.
Короче, решил я его проучить. Пошел в первый класс и вернулся с серебряным подносом. Говорю: «Увы, в бизнес-классе вегетарианские блюда тоже съели». Чувак хотел было возмутиться, но я продолжил: «Но я заполучил последнее вегетарианское блюдо из первого класса». Затем я торжественно снял крышку с подноса и поставил перед мужиком салат. Да, там были только листья салата. Надо было видеть его лицо. © Troikos / Reddit
Рассказываем, чем молчат стюардессы и что нужно знать, чтобы каждый перелет был комфортным.
Комментарии
ну, если уже углубляться в тему, то в чипсах с беконом, запах которых слышен в последней истории, может и не быть животных ингредиентов. Так, что, формально, вегетарианцу можно
История про забор и Анечку- выдумка. Уже была она . Только там было 20 см территории. А тут стало 22. Интересно, много ли тут вообще фейков?
А почему вегетарианцам нельзя есть чипсы со вкусом бекона? Какие животные при этом страдают, кроме окружающих людей, которых бесит запах и шуршание пакета?