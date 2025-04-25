10 хитростей, которые помогут выдохнуть и успокоиться в напряженный день

В моменты, когда кажется, что работы слишком много, возьмите паузу и решите головоломку. Благодаря этому занятию человек быстро успокоится. Кроссворд или мобильная игра для тренировки мозга — это не только развлечение, но и отличный способ отключиться от негатива. Да, это действительно работает! А еще ученые доказали, что подобные занятия не только успокаивают, но и улучшают внимание и память, что пригодится для решения сложных рабочих задач. Бросьте вызов себе — пройдите судоку на сложном уровне. Еще лучше, если рядом кто-то тоже захочет присоединиться.