11 занятных деталей, по которым сразу видно уверенную в себе женщину

Как было бы прекрасно уметь сканировать людей и понимать: ага, этот человек знает себе цену. А ведь такому и впрямь можно научиться. Рассказываем, какие детали образа, а также черты характера и поведения сигнализируют о высоком уровне уверенности в себе. Можно взять на заметку, чтобы создавать у окружающих нужное впечатление.

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Брючный костюм

Женщины признаются: брючный костюм позволяет им чувствовать себя увереннее. В нем девушкам комфортно двигаться, при этом выглядит он элегантно. Все это в комплексе производит позитивное впечатление на окружающих. Но, чтобы не обернуться человеком в футляре, эксперты рекомендуют вместо безликих и чересчур строгих нарядов носить блейзеры и брюки ярких цветов или с интересным кроем. А еще сочетать их с кроссовками и цветными носками.

Тревожное Пирожное 15 часов назад Это не брючный костюм, если авторрша не заметила 😂 - - Ответить

Кстати, блейзер и брюки работают и по отдельности. Блейзер добавляет изысканности даже обычным джинсам и нежным платьям. А классические брюки украшают любой тип фигуры, что только повышает самооценку.

Заметные украшения

По словам экспертов, эффектные украшения круто прокачивают стиль и способствуют самовыражению. Как следствие, уверенность в себе усиливается, что становится заметно и окружающим. Можно просто подобрать крупные серьги, ожерелья, кольца. Но не ограничивайтесь только этим. Речь также про украшения ярких цветов или замысловатого дизайна. Кстати, психологический подтекст имеет и форма украшения. Например, четкие геометрические фигуры демонстрируют настойчивый характер.

Уязвимость

Светлана БМВ 9 часов назад Слёзы- это "занятная деталь по которой видно уверенную в себе женщину"? Или надо изменить название статьи, или я чего-то не понимаю в деталях. - - Ответить

Не стоит бояться заплакать прилюдно, если случилось горе или навалилась гора проблем. Это миф, что такое поведение показывает человеческую слабость. Наоборот, это признак огромного мужества, потому что далеко не каждый сможет продемонстрировать свою истинную сущность. При этом совсем опускать руки при неудаче уверенная женщина тоже не будет. Вместо этого она примет результат как жизненный опыт и возьмет быка за рога: проанализирует ошибки и примется за задачу с новыми силами.

Забота о себе

По словам экспертов, если женщина не жертвует постоянно собой во имя чего-то или кого-то, а заботится о своем благополучии, окружающие расценивают это как уверенность в себе. Причем забота о себе означает не только время от времени сходить на массаж. Это регулярный выбор в пользу того, что хорошо для физического и ментального здоровья. Важно также вовремя посещать врачей, выделять достаточно времени на отдых и любимые дела и так далее. Стоит отметить, что такое поведение — не проявление эгоизма, а форма любви к себе, которая сигнализирует о большой силе человека. Более того, это влияет на продуктивность. Чем больше женщина ставит свои потребности на первое место, тем эффективнее потом она ведет свои дела. Ей просто легче ими заниматься, когда она чувствует себя хорошо.

Самоирония

Относиться к себе несерьезно и с юмором — важный признак уверенного в себе человека. В жизни случается много неловких моментов и провалов. И круто, если человек умеет пошутить и посмеяться над собой, например, оступившись во время выступления или пролив на себя кофе. Ведь он понимает: такие ситуации никак не влияют на его компетентность. К тому же чувство юмора в глазах большинства людей кажется привлекательной чертой.

Слово «нет»

Помогать другим и брать на себя ответственность за общую работу, конечно, важно. Но это не значит, что нужно постоянно тратить время на чужие задачи. И уж тем более делать что-то, что просто претит. Например, иногда вместо сверхурочной работы стоит выбрать вечерний отдых. Умение говорить «нет», когда чувствуете необходимость, демонстрирует другим людям: эта женщина уважает себя и умеет отстаивать свои границы. К тому же в долгосрочной перспективе постоянное «да» на просьбы окружающих может привести к выгоранию.

Высокие каблуки

Каблуки не просто придают образу дополнительной грации, они визуально увеличивают рост. С точки зрения психологии, этот прием позволяет человеку казаться могущественнее. Некоторые люди даже автоматически записывают таких дам в богачки. Более того, каблуки положительно влияют и на самовосприятие, помогая женщине чувствовать себя увереннее. Согласно исследованиям, часто у поклонниц каблуков даже выше доход.

Красный маникюр

Зося 1 день назад Странная фотография. Возраст рук не соответствует, так сказать, дизайну и состоянию колготок и обуви. Романтически-властный образ, по-видимому. Но раньше это по-другому называли, а как - не скажу, модераторов боюсь )) - - Ответить

Красные ногти привлекают к себе лестное внимание. Однако такой маникюр имеет не только романтический смысл. По словам экспертов, красный также является цветом власти. Такой маникюр придает женщине ауру не просто соблазнительной, а уверенной в себе дамы. Кстати, в гардеробе тоже неплохо иметь красный цвет. Ведь он заявляет о смелости человека, который надел вещь этого оттенка. Поэтому эксперты даже рекомендуют надевать что-нибудь красное на важные события, в том числе связанные с работой.

Любимое дело

Женщина, которая занимается любимым делом с большой самоотдачей, излучает внутреннюю силу. А если ее не останавливают проблемы и неудачи, то это только прибавляет очков. Кстати, тут речь не только о работе. Хобби тоже считается, если девушка подходит к нему со всей серьезностью и страстью. Например, вяжет свитеры на продажу вечерами. Или занимается еще чем-нибудь, что приносит ей массу удовольствия, даже если возникают препятствия.

Одежда темных цветов

Светлые тона излучают чрезмерный позитив и не добавляют авторитетности. Темные вещи, наоборот, делают облик более серьезным и деловитым. Поэтому эксперты рекомендуют носить одежду таких оттенков, как черный, темно-синий, угольно-серый и так далее. При этом не обязательно придерживаться монохромного образа. Наоборот, контрастные оттенки притянут восхищенные взгляды. Еще, если хочется казаться увереннее, стоит отказаться от узоров в образе. Они рассеивают внимание собеседников. Люди обращают внимание на пестрый наряд, а не на личность, и впечатление о человеке получается смазанным. Лучше всего смотрится однотонная одежда.

Руконожка Ай-Ай 22 часа назад "Деточка, иногда банан - это просто банан!" (с)

😸

Человек надел водолазку потому что декабрь, и можно не заморачиваться с шарфом 😎 - - Ответить

Человека в водолазке невольно воспринимают как прагматичную, закрытую и консервативную личность. Вместе с тем вещь придает стилю элегантной сдержанности. Как следствие, человек кажется очень решительным. Еще в нем часто видят большого интеллектуала, окутанного аурой таинственности. Надо отметить, что это особенно касается водолазок с длинным воротом, который можно закатать.