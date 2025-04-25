18 женщин, которые знают, как добавить огонька в жизнь своих близких
Бывает такое, что годами общаешься с женщиной, уже на 100 процентов уверен, что она дальше сделает или как отреагирует, а она все равно находит способ показать свои новые стороны. Это может быть и нелогичное поведение в быту, и нестандартные подходы в решении проблем, и кулинарные привычки. Остается только принять их такими, какие они есть, ведь узнавать человека действительно можно всю жизнь.
«Моя жена думала, что я сплю, и вышла из ванной в таком виде»
- Это твой демон сонного паралича. © CaryKerryLoudermilk / Reddit
«Помогите найти жену»
«Моя дочь теряет все свои правые перчатки»
«Свозил свою беременную жену в приют для животных. В итоге мы вернулись домой с еще двумя пушистиками. Теперь их у нас 8»
Когда у жены свой способ сохранить мир и покой в семейной жизни
Подруга резко помолодела лет на 10. Говорит, мол, муж подарил какой-то омолаживающий крем, все нахваливала это чудо-средство. А потом мы узнали, что пока муженек был в отъезде, подружка втихаря записалась к косметологу на "уколы красоты". Но любимого расстраивать не хотела, вот и подыгрывала.
«Я сказал своей девушке, что сегодня мы должны посмотреть «Дюну-2», а она ответила: «У нас дома есть своя „Дюна-2“. И показала это»
«Мы с женой занимаемся собиранием втулок уже несколько месяцев и до сих пор это не обсудили»
Вот это мотивация для получения образования!
Подруга внезапно поступила на первый курс психологии. Я очень удивилась, у нее есть образование, работа и дети. На мои вопросы, как и когда она этим заинтересовалась, ответила, что профессия ей вообще неинтересна, а пошла учиться она ради того, чтобы "найти новых друзей". © Подслушано / Ideer
«Моя дочь совершенно не беспокоится о таких вопросах»
«- Расскажите, как вы это решили.
— Я просто знаю, что так правильно.»
«Его девушка забыла снять обертку с сыра»
«Как моя жена хранит праздничный торт в холодильнике»
Ну, как говорится, нужно правильно формулировать свои желания
Кому-то для счастья не хватает семьи, кому-то любимого дела. А мне не хватало кактуса, но не до того было. Как-то обмолвилась при подруге о своей мечте, и она радостно объявила, что через неделю притащит мне заветное нечто. И притащила. Если я говорила и мечтала о небольшом и кругленьком чуде, то подруга притащила огромного монстра, который теперь выше меня, очень капризен и стоит мне его передвинуть — тут же начинает увядать, что бы ни делала. Домечталась, блин. © Подслушано / Ideer
"Когда просишь свою жену-японку сделать бутерброды вместо обычного ланчбокса бенто"
«Моя девушка случайно сделала заказ без начинки вместо «с дополнительной начинкой»
«Моя жена вынимает сливную сеточку, потому что «вода не уходит, когда она находится внутри»
«Моя жена хотела испытать новые детские качели. По крайней мере, мы знаем, что кошке они нравится»
"Кажется, моя жена очень не хочет, чтобы кролики съели ее тюльпаны"
«Попросил свою жену, мать моих детей, написать мое имя на бутылке, которую я ношу в спортзал»
у меня деда и бабушка в конце жизни иногда обращались друг к другу "мамочка" и "папочка", хотя дочки уехали из дома в 17 лет - как поступили в столицу, так там и остались. И все равно, больше 30 лет - папочка и мамочка.
«Папочка»
Впрочем, чудить - не только женская привилегия, все порой умеют навести шороху своими выкрутасами.