18 женщин, которые знают, как добавить огонька в жизнь своих близких

Кому-то для счастья не хватает семьи, кому-то любимого дела. А мне не хватало кактуса, но не до того было. Как-то обмолвилась при подруге о своей мечте, и она радостно объявила, что через неделю притащит мне заветное нечто. И притащила. Если я говорила и мечтала о небольшом и кругленьком чуде, то подруга притащила огромного монстра, который теперь выше меня, очень капризен и стоит мне его передвинуть — тут же начинает увядать, что бы ни делала. Домечталась, блин. © Подслушано / Ideer