Кудрявцева красотка! Пусть даже и с пластикой! Сделано всё грамотно, не вычурно, человечек красивый!))
Посмотрите, как изменились 14 звезд, которые еще недавно почти не сходили с экранов телевизоров
Казалось, еще вчера мы разучивали танцы из клипов «Блестящих» и залипали в экран телевизора ради очередного пятничного выпуска «Фабрики звезд». Невероятно, но с тех пор прошло не одно десятилетие, а кумиры нашей юности становятся только краше и краше.
Лера Кудрявцева
Наташа Королева
Полина Гагарина
Алсу
"Свет в твоём окне, как он нужен мне..."
Спасибо, Алсу, за чудесные песни и тёплые воспоминания, которые они пробуждают❤️
Юлия Беретта
Анастасия Макаревич
Ксения Новикова
Ольга Орлова
Ирина Дубцова
Юлианна Караулова
Анита Цой
Не знаю как кто, но услышав фамилию Цой я вспоминаю Виктора, возможно вспомню и Аниту, а Анатолия почти не вспоминаю
Анастасия Кочеткова
Светлана Светикова
Согдиана
Если вам показалось мало одной подборки, то вот еще одна статья, посвященная музыкантам, под чьи песни мы зажигали в юности.
Комментарии
лица были живые, искренние, хотя и простоватые. Но эти улучшения их не улучшили, акценты сдвинулись, преисполненные величия, солидные получились люди, нижняя губа выкатывается