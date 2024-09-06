Посмотрите, как изменились 14 звезд, которые еще недавно почти не сходили с экранов телевизоров

Казалось, еще вчера мы разучивали танцы из клипов «Блестящих» и залипали в экран телевизора ради очередного пятничного выпуска «Фабрики звезд». Невероятно, но с тех пор прошло не одно десятилетие, а кумиры нашей юности становятся только краше и краше.