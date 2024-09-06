Посмотрите, как изменились 14 звезд, которые еще недавно почти не сходили с экранов телевизоров

Ностальгия
4 часа назад

Казалось, еще вчера мы разучивали танцы из клипов «Блестящих» и залипали в экран телевизора ради очередного пятничного выпуска «Фабрики звезд». Невероятно, но с тех пор прошло не одно десятилетие, а кумиры нашей юности становятся только краше и краше.

Лера Кудрявцева

Наташа Королева

East News

Полина Гагарина

Алсу

Айбелив Айкенфлаева
2 часа назад

"Свет в твоём окне, как он нужен мне..."
Спасибо, Алсу, за чудесные песни и тёплые воспоминания, которые они пробуждают❤️

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Юлия Беретта

East News

Анастасия Макаревич

Ксения Новикова

Ольга Орлова

Lomohov Anatoly/East News

Ирина Дубцова

Юлианна Караулова

Анита Цой

East News
PRAYFORPALESTINE
3 часа назад

Не знаю как кто, но услышав фамилию Цой я вспоминаю Виктора, возможно вспомню и Аниту, а Анатолия почти не вспоминаю

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Анастасия Кочеткова

Светлана Светикова

East News

Согдиана

East News

Если вам показалось мало одной подборки, то вот еще одна статья, посвященная музыкантам, под чьи песни мы зажигали в юности.

Фото на превью East News, За четыре моря / REAL Records

Комментарии

Уведомления
Йог Сотот крут
2 часа назад

лица были живые, искренние, хотя и простоватые. Но эти улучшения их не улучшили, акценты сдвинулись, преисполненные величия, солидные получились люди, нижняя губа выкатывается

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