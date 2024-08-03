Как теперь выглядят певицы, под хиты которых прошли наше детство и юность. Кажется, это было еще вчера

Редко у кого сохраняется такой же музыкальный вкус, как в детстве. Поэтому и немудрено, что со временем мы перестаем следить за музыкантами, чьи песни нам когда-то очень нравились, и даже не знаем, как они теперь выглядят. Вот мы и решили выяснить, как изменились певицы, под чьи хиты мы когда-то отплясывали на дискотеках.