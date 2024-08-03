Как теперь выглядят певицы, под хиты которых прошли наше детство и юность. Кажется, это было еще вчера
Музыка
4 часа назад
Редко у кого сохраняется такой же музыкальный вкус, как в детстве. Поэтому и немудрено, что со временем мы перестаем следить за музыкантами, чьи песни нам когда-то очень нравились, и даже не знаем, как они теперь выглядят. Вот мы и решили выяснить, как изменились певицы, под чьи хиты мы когда-то отплясывали на дискотеках.
Ирина Нельсон
East News
Бьянка
East News
Лада Дэнс
Карина Кокс
East News
Оксана Почепа (Акула)
East News
Юлия Савичева
ZERKALO / East News, Tarakanov Vadim / East News
Линда
МакSим
East News
Виктория Дайнеко
East News
Ирина Салтыкова
Анна Плетнева
East News, Комсомольская правда / East News
Жасмин
East News
Катя Лель
East News
Наталья Подольская
East News, Комсомольская правда / East News
Алена Апина
Если вам интересно читать о знаменитых красотках, то у нас есть статьи, которые могут вас заинтересовать:
Фото на превью Песня года / Первый канал, Брат 2 / Кинокомпания CTB
Комментарии
Уведомления
Вам лень было в запросе в гугле менять 2011 год? У большинства это уже далеко не пик популярности , и не время хитов.
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