Как теперь выглядят певицы, под хиты которых прошли наше детство и юность. Кажется, это было еще вчера

Музыка
4 часа назад

Редко у кого сохраняется такой же музыкальный вкус, как в детстве. Поэтому и немудрено, что со временем мы перестаем следить за музыкантами, чьи песни нам когда-то очень нравились, и даже не знаем, как они теперь выглядят. Вот мы и решили выяснить, как изменились певицы, под чьи хиты мы когда-то отплясывали на дискотеках.

Ирина Нельсон

East News

Бьянка

East News

Лада Дэнс

Карина Кокс

East News

Оксана Почепа (Акула)

East News

Юлия Савичева

ZERKALO / East News, Tarakanov Vadim / East News

Линда

МакSим

East News

Виктория Дайнеко

East News

Ирина Салтыкова

Анна Плетнева

East News, Комсомольская правда / East News

Жасмин

East News

Катя Лель

East News

Наталья Подольская

East News, Комсомольская правда / East News

Алена Апина

Если вам интересно читать о знаменитых красотках, то у нас есть статьи, которые могут вас заинтересовать:

Фото на превью Песня года / Первый канал, Брат 2 / Кинокомпания CTB

Комментарии

Уведомления
Ио
39 минут назад

Вам лень было в запросе в гугле менять 2011 год? У большинства это уже далеко не пик популярности , и не время хитов.

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