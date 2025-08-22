Ветеринары рассказали о питомцах и их хозяевах, которых не забыть ни в какую

1 час назад

Визит к ветеринару как питомцу, так и его хозяину чаще всего хочется стереть из памяти. А вот ветеринар в своих рабочих буднях вполне себе может отыскать моменты, которые точно не скоро забудет, даже если захочет.

  • Работала ветеринарной медсестрой. Однажды ко мне пришла очень милая пара с таксой, у которой был сломан коготь. Собака не испытывала боли, но владельцы хотели полную анестезию, чтобы удалить поврежденные слои. Пока владельцы пытались убедить ветеринара дать собаке наркоз (что было совершенно не нужно), врач все быстро сделала. А в это время собака сидела, виляя хвостом, и ничего не подозревала. Мы потом еще долго над этим смеялись. © crochet_******_13 / Reddit
  • Мой папа уже больше 20 лет работает ветеринаром, но то, что произошло с ним неделю назад, ошарашило даже его стойкий разум. Сидит он за столом, весь в документах, ждет клиента с собакой, как вдруг к нему в клинику врывается какая-то бабуля. Начинает кричать, держа в руках клетку для попугая. Затем бросает ее в угол и кричит: “Вылечите его!” — и убегает. Отец где-то минуту приходил в себя, затем заглянул в клетку, а там ненастоящая птица, муляж. Теперь ему интересно, вернется ли бабушка за своей птичкой. © Палата №6 / VK
  • Моя бывшая работала ветеринарной медсестрой. Как-то очередные хозяева питомца ей сказали, что лекарство для ушей собаки не помогает. Выяснилось, что они просто совали животному таблетки в уши. А еще один кадр позвонил и сказал, что привезет собаку, потому что она подвернула лапу, и спросил, что можно сделать, чтобы облегчить боль на время дороги. Ему порекомендовали приложить замороженный горошек, чтобы успокоить животное. Собаку привезли с банкой горошка, привязанной к лапе. © Unknown author / Reddit
  • Работаю в ветеринарной клинике. Пришла девушка, при осмотре кошка ее сильно искусала. Из жалости дал в прокат переноску. Итог: на звонки девушка не отвечает, переноску спустя месяц ждать уже бессмысленно. Похоже, я слишком добрый Айболит. Вычтут из зарплаты, уже второй такой случай. © Подслушано / Ideer
  • Работаю ветеринаром. Приходит на прием девушка с йорком, жалуется на непонятную сыпь на пузе. Смотрю, а там каждый сосок аккуратно замазан зеленкой. Говорю, что это соски, а она выдает: “Откуда соски? Это же мальчик!” И что самое печальное — это не первый случай в моей практике. © Палата №6 / VK
  • Подруга работает в ветеринарной клинике. Приходила к ней женщина с павлином, у которого была ранена лапка. Настоящим павлином, с шикарным красивым хвостом. Что здесь странного, спросите вы? Как выяснилось, она живет в двухкомнатной квартире на седьмом этаже, и кроме этого павлина у нее еще есть енот, собака, питон, три кота и обезьяна! Вот это я понимаю — свободная и независимая женщина. © Подслушано / Ideer
  • Мой отец — ветеринар. Как-то у него на приеме был мужчина, который хотел остаться со своим питомцем на время восстановления после операции, а это день-два. Когда отец объяснил владельцу, что они не могут оставить постороннего человека в клинике без присмотра, тот предложил просто закрыть его в клетке с животным. © Brussell13 / Reddit
  • Друг увлекается чревовещанием уже почти десять лет. Получается хорошо. Он работает ветеринаром, и его любимое развлечение — говорить за питомцев детей. Малыши всегда ведутся и верят, что у этого врача их щенок или кот разговаривает. И дети умоляют родителей ходить только к волшебному звериному доктору. © Подслушано / Ideer
  • Дело было давно. Я работала у ветеринара, который также предоставлял услуги передержки. Один далматинец был частым гостем нашей «гостиницы». Однажды песеля привезла дочь владелицы. Через несколько часов позвонила сама хозяйка и спросила, привезла ли ее дочь собаку. Я ответила: «Да», и она сказала: «Можете дать ей трубку?» Я искренне подумала, что она имеет в виду собаку и, честно говоря, это не показалось слишком странным, учитывая, как много мы видели чрезмерно привязанных к своим питомцам хозяев. Я ответила: «Да, я могу позвать Шелби». Хозяйка сразу захохотала: она имела в виду свою дочь и думала, что та, возможно, еще от нас не уехала. © Chonays / Reddit
  • Пришла женщина средних лет с кошкой. Жалуется на стул животного, точнее, на то, что кошка, внимание, ходит в туалет! Говорит, чем ее только не кормила — все равно не останавливается. Переубедить мне ее так не удалось, пришлось согласиться и сказать, что она больна, лучше усыпить. Зато теперь у меня живет кошка Муся. © Подслушано / Ideer
  • Я осматривал кошку и почесал ей спину, чтобы она чувствовала себя комфортно. Кошка подняла попу — типичная реакция. Владелица очень забеспокоилась и спросила, нет ли у кошки заболевания позвоночника, ведь она так выгнулась... Прям серьезно это спросила. © acartoontiger / Reddit
  • Прохожу стажировку в клинике в Польше. На местном языке всегда двоякие чувства при реанимации: врачи сосредоточенно спасают пациента, но при этом постоянно кричат: «Тлен! Тлен!» А «тлен» — это на польском кислород. © pronta / Pikabu
  • Принесли кота на стерилизацию. Оказалось — кошка. Хозяину говорят: «А у вас кошка, а не кот». А там амбал два на два, с женой и тремя дочками. И он со слезами кошке: «За что!? Ты же мой братан! Я же с тобой как с мужиком разговаривал! Жориком назвал! Кота себе завел, и тот — девочка!» И пошел грустный домой. © Подслушано / Ideer
  • Однажды мне позвонил фермер из Сардинии по поводу своего осла. Он хотел, чтобы я его осмотрел, потому что животное пялилось на горизонт, как будто о чем-то размышляло. Я задал несколько вопросов, которые не указали мне ни на какие проблемы. Но подумал, что если он настаивает, то нужно ехать. С ослом все оказалось хорошо. Возможно, он действительно думал о чем-то важном. Я не взял плату за визит и еще долго вспоминал эту забавную историю. © Unknown author / Reddit
  • Во время собеседования на работу в крупной ветеринарной клинике я услышал о женщине, которая приехала на машине с настоящим львом и собиралась завести его в клинику на поводке. Как собаку. © theEluminator / Reddit
  • Однажды ко мне в гости зашла бывшая студентка. Сидим, беседуем, и тут у нее телефон звонит. Хозяева собаки, к которой она ехать собирается. Разговор (как я его слышал, то есть только ее ответы) звучал так:
    — Да, я к вам примерно через час приеду... Наверное, лучше, чтобы вы меня у метро встретили. Хорошо, через час. Как вы меня узнаете? Ну, я — высокая стройная девушка. На мне черная куртка, черная длинная юбка... Сапоги черные... Сумка... В общем, вся в черном и с косой...
    В разговоре наступает длинная пауза. Она быстро:
    — Коса — это прическа такая! © alex1977 / Pikabu
  • Работаю в ветеринарке. Всякие определения я слышал, когда приносят кота и пытаются заменить слово «кастрация». Но последний раз удивил: «Мне нужно котика... лишить... эээ... родительских прав». © TroloChoco / Pikabu
  • Пришла женщина и с взволнованным лицом выдала: «Я привела свою Надежду Кадышеву. У нее проблемы, не может быть сама с собой наедине. Помогите!» Я не пойму, о каком звере речь. Из переноски слышу шуршание. А женщина открывает ее и достает двух морских свинок. Одну зовут Надежда, другую — Кадышева. Я не выдержал и рассмеялся. Теперь я ветеринар, который лечит психику морских свинок? Да еще и таких именитых. С трудом сдержав эмоции я предложил: «Дайте им больше пространства и снизьте уровень стресса. Дайте каждой свою территорию, и все будет в порядке».

