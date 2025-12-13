19 гениев экономии поделились своими золотыми правилами, и это не про отказ от кофе

Наша жизнь устроена так, что нам постоянно нужно тратить деньги, зачастую — на вещи, без которых можно без всяких проблем обойтись. Если хочется подкопить на что-то большее, или просто сохранить деньги на будущее, нужно придумывать меры для экономии. В этой подборке обычные люди на основании собственного опыта делятся идеями, как можно беречь личные финансы.