19 гениев экономии поделились своими золотыми правилами, и это не про отказ от кофе
Наша жизнь устроена так, что нам постоянно нужно тратить деньги, зачастую — на вещи, без которых можно без всяких проблем обойтись. Если хочется подкопить на что-то большее, или просто сохранить деньги на будущее, нужно придумывать меры для экономии. В этой подборке обычные люди на основании собственного опыта делятся идеями, как можно беречь личные финансы.
- Каждый месяц я снимаю наличные специально для трат по принципу «побаловать себя» — кофе, снеки, все, что захочется. Но как только эти деньги заканчиваются, все, на этом траты заканчиваются. Это проще для меня, чем отслеживать крошечные покупки — пустой кошелек сам подскажет, когда пора остановиться. © grillcheezi / Reddit
- Если я что-то хочу купить в онлайне, то закидываю это в корзину и жду день, а если покупка крупная — то дольше. В половине случаев я решаю, что эта покупка мне реально не нужна. © ZDub77 / Reddit
- Звонит мне младший брат и спрашивает, остался ли у меня костюм Деда Мороза. Своих детей у него нет, думаю, подзаработать что ли решил, а он говорит: «Нет, мы с девушкой хотим сэкономить на авиабилетах». Оказалось, что одна авиакомпания устроила акцию на праздники: Деды Морозы и Снегурочки бесплатно летали на свободных местах. Так мой друг в итоге слетал туда и обратно абсолютно бесплатно.
- Сегодня я забрал рецептурные лекарства. Таблетки крошечные, но их положили в огромную бутылку. Мне показалось, что их как-то маловато, и я пересчитал — обычно я этого не делаю. Ошибка подтвердилась: из 124 штук мне выдали только 87. Почему это важно? Потому что если бы таблетки закончились раньше срока, врач бы спросил, почему. И вряд ли поверил бы в мою историю об аптеке. © Royal_Tough_9927 / Reddit
- Только что узнал, что моя бабушка пользуется одним и тем же пакетом Ziploc с 1997 года. Он до сих пор в ходу. Я спросил, почему она его до сих пор не выкинула. Она ответила: «А зачем? Он же до сих пор застегивается». Моя бабуля — Финальный Босс Бережливости. А я, между прочим, на прошлой неделе чувствовал вину за то, что повторно использовал бумажное полотенце. P.S. Она только что сказала, что еще моет и гладит подарочную упаковочную бумагу. © Mitch12306 / Reddit
- Жена показала мне настоящее волшебство. Эта маленькая штуковина — машинка по устранению катышков — буквально возвращает «уставшей» и покрывшейся катышками одежде почти первоначальный вид. Понятия не имею, где такие покупают, но у жены она была, и когда я увидел, как она работает, просто сказал: «Вау». Единственный минус — работает на батарейках типа АА, а мне, похоже, нужно что-то посерьезнее, потому что я не люблю тратить ни время, ни деньги на новую одежду. © MedicineMean5503 / Reddit
Я тоже пользуюсь такой машинкой. Не столько для экономии, сколько для приведения вещей в порядок. 😊
- Необычный и даже экзотический способ сэкономить — при помощи татуировки. Так, одна крупная сеть ресторанов японской кухни однажды объявила акцию: кто сделает себе тату с ее логотипом, сможет пожизненно каждый месяц получать бесплатный сет роллов стоимостью около $ 30. И есть люди, которые это сделали, и уже годами получают бесплатные роллы каждый месяц. Впрочем, стоит помнить, что сеть ресторанов может закрыться или отменить акцию, так что сильно рассчитывать на подобный способ сэкономить на еде все же не стоит.
- Подумайте о том, чтобы чаще расплачиваться наличными. Я сам так не делаю — это было бы довольно неудобно — но однажды прочитал исследование, в котором говорилось, что сам процесс физической передачи наличных денег помогает мозгу зафиксировать, что вы действительно тратите деньги и в каком объеме, что, в свою очередь, может улучшить самоконтроль в расходах. А вот при оплате картой такой ментальной связи не возникает. P.S.: У этого подхода есть и другие последствия, и, по моему мнению, есть более эффективный способ — если у вас есть самодисциплина: использовать кредитную карту с бонусной программой и всегда полностью ее оплачивать. © Blazingsnowcone / Reddit
- А еще можете снять деньги с карты, положить их куда-нибудь, забыть... и потом будет приятный сюрприз через несколько лет. © Unlucky_Bug2132 / Reddit
«У меня получилась почти полная бутылочка масла для тела, которую я добыла из „пустых“ упаковок»
1) а сколько стоит сделать тату?.. она вряд ли бесплатная.
2) имо, это как с электронными и бумажными книгами, т е. у всех по-разному.
3) через несколько лет эти деньги будут стоить меньше. Инфляция, батенька
- Чтобы не страдать шопоголизмом, найдите другие источники дофамина — начните хобби, не требующее трат или почти не требующее. Придумайте себе домашние способы поощрения в течение дня. В целом, постарайтесь справляться с импульсивностью так, чтобы это не было связано с расходами. Романтизируйте повседневность.
Я, например, каждый день после работы завариваю себе чашку мятного чая. Это приятный маленький ритуал, который ассоциируется у меня с завершением рабочего дня, и я с нетерпением жду именно этой чашки чая больше, чем любого другого напитка за весь день.
Я установила для себя правило: если желание купить вещь возникло прямо в тот момент, когда я ее увидела, значит, она мне не нужна. Потому что я не выходила из дома с намерением ее купить. © Accomplished_Book427 / Reddit
- Меньше ходите в магазины! Каждый раз, когда я хожу за «пачкой молока», я трачу $ 50 на всякую ненужную фигню по акции. © lingeringneutrophil / Reddit
- Именно поэтому торговые сети выкладывают молоко в самой дальней части магазина. Чтобы люди, которым нужны подобные товары постоянного пользования, должны были пройти весь торговый зал и увидеть все остальное, и захотеть закупиться. © slem2009 / Reddit
Какие хобби не требуют денег? Любое рукоделие, например,требует материалов, занятия спортом, музыкой, рисованием и тп тоже. Про хобби типа рыбалки и походов я уже вообще молчу.
Насчёт походов в магазины согласна, покупаю продукты с доставкой и реально беру только самое необходимое. В магазине явно бы больше набирала, тк много всего интересного. Плюсом очень удобно сразу видеть конечную сумму заказа и если что, выкинуть что-то из корзины, что не вписывается в бюджет.
- Запишитесь в библиотеку. Зачастую там можно взять не только бумажную, но электронную книгу, а иногда еще и музыку с видео. Во многих библиотеках вообще есть пространства для работы и творчества. © eyadams / Reddit
- Откладывайте максимум денег в сбережения или инвестиции сразу после получения зарплаты — столько, сколько можете себе позволить. Если этого не сделать, эти деньги чудесным образом все равно куда‑то разойдутся. © Frequent_Passion5036 / Reddit
- Избегайте мест, где вас будут провоцировать на серию покупок. Опасность не в том, что вы купите одну книгу — а в том, что потом вам захочется целый книжный шкаф, чтобы ее «дополнить». Новая игровая приставка? Отлично. Купить к ней одну-две игры? Тоже нормально. Но внезапно вы захотите наверстать все вышедшие хиты и оформить предзаказы на будущие релизы. Убедитесь, что ваша покупка не повлечет за собой цепочку новых. © TomTheJester / Reddit
- Позвоните своему провайдеру интернета или мобильной связи и скажите, что вы хотите от них уходить, чтобы сбить цену. © ThatChickFromReddit / Reddit
- Спрячьте свои сбережения и никому о них не рассказывайте. Серьезно. Как только кто-то узнает, что у вас есть «финансовая подушка», начинают появляться желающие «немного занять». Откройте сберегательный счет вне основного банка. После каждой зарплаты переводите туда какую-то сумму — столько, сколько можете позволить себе отложить. А потом забудьте, что этот счет вообще существует. Через какое-то время у вас накопится неплохой резерв на экстренные случаи. © virtualadept / Reddit
- Можно купить заплатки для обуви на маркетплейсе за 6 долларов и приклеить их с помощью фена. Работают отлично. У меня за последние годы ноги выросли, так что подобрать новую обувь стало сущим кошмаром. Вместо того, чтобы выбросить несколько пар, которые уже износились, я их просто починила! © Cattyplantz / Reddit
Не совсем понимаю, как можно починить обувь и снова носить, если ноги выросли?
- Ты сэкономила мне $ 100, благодарю! © TheOneWithIvan / Reddit
А у вас есть лайфхаки, помогающие экономить на не самых важных расходах? Делитесь в комментариях! И почитайте также нашу подборку о хитрецах, нашедших необычные способы сберечь деньги.
Комментарии
Кое-что ремонтирую сама. Например, меняю молнии в рюкзаках, куртках и ботинках.
Муж ремонтирует что-то связанное с электрикой: кофеварку, пылесос и т. п.
Когда дети были маленькие, постоянно игрушки чинила😂
Я тоже стараюсь всё ремонтировать сама. И прокладки в кране могу поменять, и сам кран, и петлю в трикотажной вещи поднять, и дырку заштопать. С детства приучена. Помню квадратные глаза приятеля моей дочери, когда я на его глазах разработала какую-то с прибамбасами ручку, сделала сломанную деталь из подручного материала, починила. Для моего поколения такое практически норма.
А почему все из зарубежного источника? А некоторого материала вообще даже ссылки на первоисточник нет.