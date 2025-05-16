16 животных, от чьих мордашек живот от смеха надорвать можно

Невозможно же удержаться и не сфотографировать уморительные моськи животных, когда есть такая возможность. Иногда они выдают такой спектр эмоций, что улыбка сама появляется на нашем лице.

«Эта альпака явно с прибабахом. А жена решила сфоткаться с ней»

«Мой пес сегодня в саду для собак. Я получил уведомление в приложении, что они добавили новую фотографию в его профиль, и вот она. Наслаждайтесь»

«Я пытался подстричь ее, острые как бритва, когти. Думаю, ей это не понравилось»

«Она потребовала мою руку, положила в нее лапу и скорчила самую дурашливую мордочку, которую я когда-либо видел»

«Он увидел себя в зеркале и „поломался“»

«Фотка пса моего папы меня весьма озадачивает»

«Наши соседи»

«Моя собака, когда я сказал ей, что она не может сидеть на подлокотнике»

«Папа запечатлел его в нужный момент»

«Моя картошечка и его фубки»

«Когда мы познакомились, у моего парня не было домашних животных. Теперь он вместе со мной содержит приют для кошек»

«Мы только что взяли себе этого чудика с озабоченной мордочкой»

«Он красив. Он изящен. Он ненавидит, когда целуют его в мордочку»

«Встретили эту кошку во время путешествия по Финляндии»

«Его улыбка. Он не может сдержать своего восторга, когда мы возвращаемся домой»

«Она все еще делает такую мордочку, после потери двух верхних клыков»