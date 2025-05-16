16 животных, от чьих мордашек живот от смеха надорвать можно

Фотоподборки
3 часа назад

Невозможно же удержаться и не сфотографировать уморительные моськи животных, когда есть такая возможность. Иногда они выдают такой спектр эмоций, что улыбка сама появляется на нашем лице.

«Эта альпака явно с прибабахом. А жена решила сфоткаться с ней»

«Мой пес сегодня в саду для собак. Я получил уведомление в приложении, что они добавили новую фотографию в его профиль, и вот она. Наслаждайтесь»

«Я пытался подстричь ее, острые как бритва, когти. Думаю, ей это не понравилось»

«Она потребовала мою руку, положила в нее лапу и скорчила самую дурашливую мордочку, которую я когда-либо видел»

«Он увидел себя в зеркале и „поломался“»

«Фотка пса моего папы меня весьма озадачивает»

«Наши соседи»

«Моя собака, когда я сказал ей, что она не может сидеть на подлокотнике»

«Папа запечатлел его в нужный момент»

«Моя картошечка и его фубки»

«Когда мы познакомились, у моего парня не было домашних животных. Теперь он вместе со мной содержит приют для кошек»

«Мы только что взяли себе этого чудика с озабоченной мордочкой»

«Он красив. Он изящен. Он ненавидит, когда целуют его в мордочку»

«Встретили эту кошку во время путешествия по Финляндии»

«Его улыбка. Он не может сдержать своего восторга, когда мы возвращаемся домой»

Евга
1 час назад

У моего метиса чиха была такая улыбка, когда я его отчитывала. Он вот так улыбался, и ползком подбирался ко мне, метЯ хвостом)

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«Она все еще делает такую мордочку, после потери двух верхних клыков»

А вот еще подборочка фото потешных питомцев, которые такую эмоцию выдали, что хоть стой, хоть падай.

Фото на превью MisterFixit_** / Reddit

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