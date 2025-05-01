20+ потешных питомцев, которые такую эмоцию выдали, что хоть стой, хоть падай
Фотоподборки
1 час назад
Ни для кого не секрет, что у каждого домашнего животного есть свой характер, свои привычки (весьма своеобразные порой) и другие милые странности. Иногда они так комично реагируют на некоторые вещи и события, что рука так и тянется за смартфоном, чтобы скорее запечатлеть уморительную моську и похохотать от души.
«Познакомил собаку с новым щенком. Я теперь выражение ее моськи никогда не забуду»
«Стоит мне сказать: „Вкусняшки“, как у моего кота делается такая моська. Бессовестно этим пользуюсь, чтобы пофотать его»
«Ой, ну вы только взгляните на улыбку этого юного джентльмена!»
«Кажется, у моего пса был тяжелый день»
«Не на ту уточку нарвался!»
«Моя любимая псинка»
«Встретил этого малыша в доме, который мы снимали с семьей, когда ездили в отпуск. У него были самые выразительные глаза, которые я когда-либо видел у кота»
«Собака моего друга все время смотрит на меня с таким выражением»
Сев на диету, кот Чарли внезапно осознал всю тщетность бытия
«У моей собаки такая богатая мимика, что я прямо-таки затрудняюсь, как назвать это выражение»
«Мой кот немного драматичен»
«Жена сфоткала нашу кошку в тот момент, когда та зевала. Такого мультяшного выражения счастья мы еще у нее не видaли»
«Мы купили новый диван, и примерно через 10 минут я обнаружил коробку из-под него в таком виде»
«Мой кот ждет не дождется, когда я поделюсь с ним своей едой»
«Моя кошка кажется такой... умной»
«Моя кошечка любит сидеть с высунутым языком. Кажется, она думает, что она собака»
Чарли ждет вечер пятницы
«Это фото моего котенка заставляет меня смеяться каждый раз, как я его вижу»
«Вот такое выражение появилось у моей кошки, когда она увидела игрушку, которую я ей купила»
«Вот какое выражение у моего кота, когда он злится»
«Наш кот, не стесняясь, высказывал все что думает по поводу поездки на машине»
«Местный приют для животных выложил это фото (слева), и я сразу решила забрать ее. Справа то, как эта чудаковатая малышка выглядит спустя 2 месяца»
«У кого-нибудь еще кот зевает с открытыми глазами? Или это мой такой странный?»
«Я хотел сделать красивое фото с нашим кустом бабочек в полном цвету...»
[Куст бабочек или буддлея — кустарник со множеством соцветий. Своим медовым ароматом она привлекает насекомых, в том числе красивых бабочек, за что и получила первое название — прим. ADME].
На животных можно смотреть бесконечно, уж мы-то знаем. Поэтому вот вам еще несколько пушистых подборок, которые отлично поднимают настроение:
Фото на превью jonosvision / Reddit
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