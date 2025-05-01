20+ потешных питомцев, которые такую эмоцию выдали, что хоть стой, хоть падай

Ни для кого не секрет, что у каждого домашнего животного есть свой характер, свои привычки (весьма своеобразные порой) и другие милые странности. Иногда они так комично реагируют на некоторые вещи и события, что рука так и тянется за смартфоном, чтобы скорее запечатлеть уморительную моську и похохотать от души.

«Познакомил собаку с новым щенком. Я теперь выражение ее моськи никогда не забуду»

«Стоит мне сказать: „Вкусняшки“, как у моего кота делается такая моська. Бессовестно этим пользуюсь, чтобы пофотать его»

«Ой, ну вы только взгляните на улыбку этого юного джентльмена!»

«Кажется, у моего пса был тяжелый день»

«Не на ту уточку нарвался!»

«Моя любимая псинка»

«Встретил этого малыша в доме, который мы снимали с семьей, когда ездили в отпуск. У него были самые выразительные глаза, которые я когда-либо видел у кота»

«Собака моего друга все время смотрит на меня с таким выражением»

Сев на диету, кот Чарли внезапно осознал всю тщетность бытия

«У моей собаки такая богатая мимика, что я прямо-таки затрудняюсь, как назвать это выражение»

«Мой кот немного драматичен»

«Жена сфоткала нашу кошку в тот момент, когда та зевала. Такого мультяшного выражения счастья мы еще у нее не видaли»

«Мы купили новый диван, и примерно через 10 минут я обнаружил коробку из-под него в таком виде»

«Мой кот ждет не дождется, когда я поделюсь с ним своей едой»

«Моя кошка кажется такой... умной»

«Моя кошечка любит сидеть с высунутым языком. Кажется, она думает, что она собака»

Чарли ждет вечер пятницы

«Это фото моего котенка заставляет меня смеяться каждый раз, как я его вижу»

«Вот такое выражение появилось у моей кошки, когда она увидела игрушку, которую я ей купила»

«Вот какое выражение у моего кота, когда он злится»

«Наш кот, не стесняясь, высказывал все что думает по поводу поездки на машине»

«Местный приют для животных выложил это фото (слева), и я сразу решила забрать ее. Справа то, как эта чудаковатая малышка выглядит спустя 2 месяца»

«У кого-нибудь еще кот зевает с открытыми глазами? Или это мой такой странный?»

«Я хотел сделать красивое фото с нашим кустом бабочек в полном цвету...»