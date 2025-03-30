Что уставился - давай розы неси, апельсины, шарики. Не забухай только от счастья.
15+ хвостатых артистов, эмоции которых выразительнее, чем в кино
Животные
1 час назад
Каждый владелец домашнего животного сможет показать вам в своем телефоне десятки забавных фотографий своих подопечных. А все потому что эти создания всегда умудряются натворить что-то такое, от чего не знаешь то ли за голову хвататься, то ли хохотать от души. А уж спектр эмоций, которые они выдают, и вовсе делает их до невозможности похожими на нас самих.
«Моя кошка только что стала многодетной матерью и выражение ее мордочки просто бесподобно»
«По-моему нашей кошке не очень нравится ее новый свитер»
«Моя собака повредила лапу, но наотрез отказывалась носить повязку. Несколько раз ее стягивала. Ветеринар посоветовал надеть на нее старую рубаху и теперь она смотрит на меня с обиженным видом»
«Я просто пошевелил ногой»
«Мама сказала, что я могу стать кем захочу. И решил, что буду диваном»
«Нет, человек. Я не собираюсь слезать с этой кучи белья»
«Кажется, она что-то замышляет»
Как бы захватить всю коНбасу в холодЮльнике? А то эти кожаные сожрутЬ фсю моню коНбасу коНбасонькуу.
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«На пять минут вылезла из постели, чтобы сходит в уборную. Вернулась, а там такая картина»
«Что за выражение у нее на моське?»
«Открыв утром глаза, я увидел, как Андре и Джордж просто молча смотрят на нас с женой из-за того, что мы очень поздно вернулись домой»
«Обед задерживается»
«Она не любит купаться»
Так выглядит ребёнок, который считал, что он умнее родителей, поэтому съехал от них и прожил месяц н.а съёмной хате.
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Ответить
«Мы с девушкой поссорились, и вот как теперь на меня смотрит ее кошка. Я боюсь заснуть теперь»
«Познакомьтесь с Гризвальдом. Он всегда был немного странноватым»
«Моя подруга сфотографировала своих кошек, и я просто не могу перестать смеяться из-за выражения на их моськах»
«Он что, стоит прямо за моей спиной?»
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Фото на превью Decent-Witness-6864 / Reddit
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