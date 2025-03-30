15+ хвостатых артистов, эмоции которых выразительнее, чем в кино

Животные
1 час назад

Каждый владелец домашнего животного сможет показать вам в своем телефоне десятки забавных фотографий своих подопечных. А все потому что эти создания всегда умудряются натворить что-то такое, от чего не знаешь то ли за голову хвататься, то ли хохотать от души. А уж спектр эмоций, которые они выдают, и вовсе делает их до невозможности похожими на нас самих.

«Моя кошка только что стала многодетной матерью и выражение ее мордочки просто бесподобно»

Alena
13 часов назад

Что уставился - давай розы неси, апельсины, шарики. Не забухай только от счастья.

-
-
Ответить

«По-моему нашей кошке не очень нравится ее новый свитер»

«Моя собака повредила лапу, но наотрез отказывалась носить повязку. Несколько раз ее стягивала. Ветеринар посоветовал надеть на нее старую рубаху и теперь она смотрит на меня с обиженным видом»

Noumen
55 минут назад

У нас ходила собака в майке, если лапу лизать нельзя по-другому никак

-
-
Ответить

«Я просто пошевелил ногой»

«Мама сказала, что я могу стать кем захочу. И решил, что буду диваном»

«Нет, человек. Я не собираюсь слезать с этой кучи белья»

«Кажется, она что-то замышляет»

Natalija Nestorkina
14 часов назад

Как бы захватить всю коНбасу в холодЮльнике? А то эти кожаные сожрутЬ фсю моню коНбасу коНбасонькуу.

-
-
Ответить

«На пять минут вылезла из постели, чтобы сходит в уборную. Вернулась, а там такая картина»

«Что за выражение у нее на моське?»

«Открыв утром глаза, я увидел, как Андре и Джордж просто молча смотрят на нас с женой из-за того, что мы очень поздно вернулись домой»

«Обед задерживается»

«Она не любит купаться»

Svetlana
18 минут назад

Так выглядит ребёнок, который считал, что он умнее родителей, поэтому съехал от них и прожил месяц н.а съёмной хате.

-
-
Ответить

«Мы с девушкой поссорились, и вот как теперь на меня смотрит ее кошка. Я боюсь заснуть теперь»

«Познакомьтесь с Гризвальдом. Он всегда был немного странноватым»

«Моя подруга сфотографировала своих кошек, и я просто не могу перестать смеяться из-за выражения на их моськах»

«Он что, стоит прямо за моей спиной?»

Фото на превью Decent-Witness-6864 / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее