15+ хвостатых артистов, эмоции которых выразительнее, чем в кино

Каждый владелец домашнего животного сможет показать вам в своем телефоне десятки забавных фотографий своих подопечных. А все потому что эти создания всегда умудряются натворить что-то такое, от чего не знаешь то ли за голову хвататься, то ли хохотать от души. А уж спектр эмоций, которые они выдают, и вовсе делает их до невозможности похожими на нас самих.

«Моя кошка только что стала многодетной матерью и выражение ее мордочки просто бесподобно»

«По-моему нашей кошке не очень нравится ее новый свитер»

«Моя собака повредила лапу, но наотрез отказывалась носить повязку. Несколько раз ее стягивала. Ветеринар посоветовал надеть на нее старую рубаху и теперь она смотрит на меня с обиженным видом»

«Я просто пошевелил ногой»

«Мама сказала, что я могу стать кем захочу. И решил, что буду диваном»

«Нет, человек. Я не собираюсь слезать с этой кучи белья»

«Кажется, она что-то замышляет»

«На пять минут вылезла из постели, чтобы сходит в уборную. Вернулась, а там такая картина»

«Что за выражение у нее на моське?»

«Открыв утром глаза, я увидел, как Андре и Джордж просто молча смотрят на нас с женой из-за того, что мы очень поздно вернулись домой»

«Обед задерживается»

«Она не любит купаться»

«Мы с девушкой поссорились, и вот как теперь на меня смотрит ее кошка. Я боюсь заснуть теперь»

«Познакомьтесь с Гризвальдом. Он всегда был немного странноватым»

«Моя подруга сфотографировала своих кошек, и я просто не могу перестать смеяться из-за выражения на их моськах»