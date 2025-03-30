13 историй о прогулках, которые запомнились надолго
Истории
7 минут назад
Окружающий мир — бесконечный источник удивительных историй и ярких эмоций. Именно поэтому прогулки часто становятся не просто отдыхом, а моментом, когда человек сталкивается с тем, что ещё надолго отложится в памяти. И сегодня мы собрали для вас истории людей, для которых рядовая прогулка стала воспоминанием, о котором так и хочется рассказать.
- Не слишком сумасшедшая история, но видела, как скандальная женщина на аттракционе упала в воду. Она решительно игнорировала, что актеры в ростовых куклах говорили ей, куда идти, и просили вести себя поспокойнее — просто делала то, что хотела. В итоге при попытке сесть на лодку она промахнулась и просто упала в воду. Сотрудники аттракциона все же помогли ей выбраться. Это была одна из самых глупых и увлекательных вещей, которые я когда-либо видела в своей жизни. © give_me_two_b***s / Reddit
- Много лет назад, в жаркие летние месяцы, я видел парня, лежащего на траве, без рубашки и всего потного. К сожалению, на этом все только начиналось — он ел крендель и использовал свой пупок как соусницу. Его пупок был полон горчицы, и он макал в нее крендель, а затем ел его. © PhilosopherSharp4671 / Reddit
- В отеле впереди меня шла семья, и муж спрашивал, зачем жене нужно тратить столько денег. В этот момент она смотрит на сына и спрашивает: «Дорогой, зачем мы тратим деньги в парке аттракционов?» Он поднимает крошечные кулачки в воздух и гордо провозглашает: «YOLO!» (You Only Live Once, с английского — «Живём лишь раз») Да, малыш, живем один раз! © RailroadRae / Reddit
- Как-то захотелось почитать книгу в парке. Как в фильмах. Пришла, сижу, читаю, наслаждаюсь свежим воздухом. За 20 минут со мной пытались по очереди познакомиться 12 парней. Моему отказу были крайне удивлены. И каждый сказал, что думал, мол, я таким способом внимание привлекаю. Неужели девушка в парке с книгой — это такая редкость? К слову, я замужем. 37 лет. Выгляжу на свой возраст. Одеваюсь обычно. © Подслушано / Ideer
- Гуляя в парке, наблюдала, как парень оставил девушку на лавке, а сам пошёл за кусты. Он достал кольцо и положил в спичечный коробок. Вернулся к лавочке, предложил девушке пойти дальше и минуты через две протянул коробок ей. А она разочаровалась, подумав, что тот пустой. Ведь через минут пять тихонько выбросила его на дорогу. © Подслушано / Ideer
- Как-то бесились с одногруппниками в парке в районе семи вечера. Выкрикивали четверостишия из различных произведений, чередовали "Дон Кихота" с "Русланом и Людмилой". Подходит к нам девочка лет 10 с велосипедом и говорит с серьёзным лицом: "С филологической точки зрения, ваши высказывания имеют некий ритм и последовательность, хоть и некоторые выбиваются из общей картины. Но с литературной — такая белиберда!" Гордо откинула волосы со лба, села на велосипед и уехала. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ресторане, и у нас имеются постоянные гости. Дело было весной. Мимо нашего ресторана прогуливалась пара, наши постояльцы. И молодой человек решил зайти к нам, так как увидел своих друзей в заведении, но его спутница отказалась. Она была обута в резиновые сапоги, и ей было стыдно зайти к нам в таком виде. На что он, недолго думая, снял штаны со словами: "Теперь никто не посмотрит на твои резиновые сапоги". Они зашли. На нем были трусы и куртка. А мы все вместе посмеялись от души. © Подслушано / Ideer
- Была в деревне. Прогуливалась с интеллигентным художником. Рассказывает, что весело здесь, не может уехать. Опа, замираем — крик. Бежит мужик в труселях и майке, а за ним едет чудо-машина: заднее колесо велосипеда снято, а вместо него телега! На телеге две женщины с убойным взглядом, а педали крутит третья. Мой кавалер посмотрел, подумал и говорит: "Нет, ну вот как я отсюда уеду? Весело же!" © Подслушано / Ideer
- Выгуливала собаку в лесу. Впереди прогуливалась женщина с маленьким пёсиком. Проходим рядом, а она такая: «Вы лучше побыстрей проходите, а то мой кот вашу собаку покусает!» Вот, думаю, странная тётя, собаку котом считает... И тут из кустов на нас скачет кот! Спина дугой, хвост трубой, шерсть дыбом — и на нас с боевым кличем индейцев несется! К такому я не была готова... Бочком и в темпе вальса сваливали мы с моим доберманом. А кот, оказывается, так своего друга-пёсика охраняет! © Подслушано / Ideer
- Гуляем с мужем, видим объявление: «Пропала собака, вознаграждение 15 тысяч.» И фото пса. Через 20 минут видим его в кустах! Муж песеля задержал, а я бегом звонить. Уже прикидываю, на что деньги потрачу, а тут хозяин пса выдает «Наша собака уже нашлась! Вы ошиблись». Смотрим, пес очень похож, но у этого белое пятно на шее. Точно ошиблись! Отпустили беднягу, он сразу в туалет побежал. И с таким осуждением на нас посмотрел, мол, по своим делам шел, а тут лезут всякие. Добило то, что вскоре к нему подбежала женщина в слезах, видимо, хозяйка, которая уже потеряла его из вида.
- Сегодня прогуливалась по парку со своей семилетней дочерью. И тут она увидела, что у елей кончики веточек светло-зелёные и пушистые. Задала вопрос: «Почему они отличаются от остальных? » Я ей начала объяснять, что они ещё маленькие и только начинают свою жизнь; потом они погрубеют и потеряют такой яркий цвет. На что она мне ответила: «Прям как люди! » Я задумалась: ведь отчасти она права. © Подслушано / Ideer
- Пожилая пара прогуливалась с палочками. Мужик, пытаясь их обогнать, орал: «шевелитесь, не можете двигаться, сидите дома.» Дед с бабулей не обращали внимания, но было видно, что женщину задело. Дед, увидев расстроенное лицо дамы, прицелился, и, будто копьё, метнул в него палку, сбив тем самым с ног. Мужик такого поворота, видимо, не ожидал, и вскочив вмиг ускакал оттуда. Далее: смех, овации. Пара устремилась в закат. © Подслушано / Ideer
- Гуляла со своей дворнягой по полю, а там саранча. Огромная такая, на дороге сидит. И черт меня дёрнул сказать: «Джея, смотри, какая штука!» И все. Ему ещё года нет, а он вообразил себя первоклассным охотником и ускакал от меня, куда глаза глядели. Искала до темноты, в итоге пришел домой сам, впустила за ворота, привязала к столбу и оставила на ночь в качестве воспитания. Собственно, эта наглая морда спала дома, сердечко мое не выдержало. Но вину свою чувствовал! © Подслушано / Ideer
Истории людей – отличная возможность увидеть жизнь в ее многообразии. Если вас привлекает подобная тема, то рекомендуем вам несколько похожих материалов:
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