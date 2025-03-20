18 найденышей, которые раскрасят серые будни одним взмахом хвоста

Многие владельцы домашних животных подтвердят, что частенько появление этих хвостатых любимцев не планируется заранее. Кто-то не смог пройти мимо мохнатого комка, дрожащего под дождем, кто-то обнаружил испуганного малыша, прячущегося под машиной, а к кому-то эти хитрые моськи приходят сразу домой и чувствуют себя полноправными хозяевами.

«Нашли этого тощего и замерзшего малыша под дождем. Забрали домой и теперь потешаемся над ним»

Кажется, что он испытывает бесконечную любовь к нашей обуви. Потому что его вкусняшками не корми, дай только залезть в чей-нибудь башмак.

«Мы приютили эту пушистую семью, которая жила на улице»

«Услышал мяуканье в вентиляционном отверстии — познакомьтесь с Венти»

«Родилась в сарае, а теперь живет в роскоши»

«Мы нашли ее на стоянке для грузовиков. Она была очень истощена и ее едва не растерзали койоты. А теперь она в сытости, безопасности и иногда помогает водить грузовик»

«Нашли во дворе кота. Пустили погреться. Оказалось, что его ищет хозяин. Когда поехали отдавать, то обалдели»

Оказалось, что дома этого белоснежного пушистого гуляку ждут аж несколько котят, которым он приходится отцом. Его владелец показал нам малышей, в одного из которых мы влюбились без памяти. Конечно забрали себе. Его зовут Клауд, ему уже 11 недель и он восхитительный.

«Я нашел его в кустах возле дома. Мне потребовалось 2 месяца, чтобы завоевать его доверие, но усилия окупились сполна. Теперь у него прекрасная жизнь! Я назвал его Пабло»

«Эта крошка целый день сидела у моего окна и кричала во все горло. У меня не осталось иного выхода, кроме как принести ее домой, накормить и укрыть одеялом»

«Нашел эту парочку под машиной. Я не был уверен, что оставлю их себе... Спустя три месяца у них есть автоматическая кормушка и кошачье дерево в каждой комнате. А спят они в моей постели»

«Муж пошел в магазин за кормом для собаки, а домой вернулся с этой очаровательной дамой»

«Месяц назад эта бродячая кошка преследовала меня до самого дома. Теперь она любит спать прямо у меня на груди, и это лучшее, что со мной случалось»

«Мы встретили этого паренька возле дома. Он очень замерз и нуждался в заботе. Сейчас ему 2 года и он тот еще дурашка»

«Я приютила беременную бездомную кошку. В мае у нее родилось трое прекрасных малышей. Я решила оставить всю семью»

«Увидел эту девочку ночью на обочине, когда проезжал мимо. У нее были серьезные травмы нижней челюсти и хвоста. Сейчас ей 7 недель и она очень быстро идет на поправку»

«Меня эти шкоды сразу покорили. Осталось только убедить жену, что нам необходимо завести кучу кошек»

«Нашли эту малышку за супермаркетом. Мы не собирались оставлять ее себе, так как у нас и без того полный дом собак и кошек. Но в итоге мы просто не смогли с ней расстаться»

«Этот кот прибился к моему дому и я его периодически подкармливал. Однажды этот наглец решил проверить откуда берутся вкусняшки, проскочил следом за мной в дом, да тут и остался»