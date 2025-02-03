15 харизматичных питомцев, глядя на которых так и хочется себе пушистого друга

Наши хвостатые друзья дарят большинству из нас кучу положительных эмоций. Иногда смотришь на них, вроде животное как животное, а они порой такие мордочки состряпают или учудят что-нибудь, что невозможно не достать камеру и не запечатлеть момент.

«Прошу его улыбнуться, а он вот так надо мной измывается»

«Моя собака полностью коричневая. Но вот что у нее на кончике хвоста»

«Ветеринар попросил эту фотку нашего кота для своего бизнеса. Похоже, пора просить долю»

«Она так любит солнце, что улыбается от удовольствия, когда греется»

«Пытаюсь научить ее вести себя скромно. Теперь она поджимает хвост, когда позирует»

«Кошка неожиданно родила трех котят. Вот какая у нее была мордочка, когда я это обнаружила»

«Мы подобрали его на улице и за ним уже очередь выстроилась, чтобы забрать»

«Вот как выглядит ревность во плоти. Стоит только кому-то заговорить с мамой»

«Джейк — питомец брата»

«Попугай идеально сочетается с авокадо»

«Порывалась цапнуть сборщиков мебели и сидит теперь с такой мордой»

Два в одном

«Ну просто так вышло»

«Вымогает у меня сырную палочку. Уже третий раз за сегодня»

«Как выглядит кот, когда я режу лук. Он натурально плачет»

«Стоит встать из-за компа, как собака делает так»