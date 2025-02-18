15 историй о том, почему судить по внешности — плохая идея
Истории
19 минут назад
Мы привыкли делать выводы о человеке по его внешности, манере говорить или даже одежде. Но реальность часто оказывается куда интереснее! В этой подборке — 15 историй, которые доказывают: первое впечатление бывает обманчиво, а за привычными образами скрываются неожиданные сюрпризы.
- Меня часто недооценивают — невысокая, с мягкими чертами лица, кажусь милой и тихой. Но на самом деле говорю прямо, отстаиваю своё мнение и могу быть резкой. Однажды на конференции подошла к знакомым, злая, и в шутку ляпнула, что хочется кого-то стукнуть. Вокруг — тишина, ошарашенные лица, и кто-то выдал: «Но ты же такая миленькая!» Я аж растерялась — все, кто знает меня хорошо, понимают: я нормальная, но не миленькая. © Unknown author / Reddit
- Я под два метра ростом, накачанный, кандидат в мастера спорта по боксу, но до ужаса боюсь оставаться один. Все из-за того, что в детстве родители оставили меня дома одного, а когда вернулись, нашли меня в кладовке. Когда начали разбираться, оказалось, никто не знает, что произошло. У нас ничего не украли, взлома не было. С тех пор дома у меня всегда куча животных — одному ни за что. © Подслушано / VK
- Для моих друзей я всегда казался очень суровым мужчиной из-за крупной комплекции, низкого голоса, работы пожарным и шрамов на лице — веселое детство. Но только моя девушка знает, как я люблю моего попугая: насвистываю с ним песни, целую в клювик, танцую, сажаю его на голову и занимаюсь так домашними делами, чешу ему шейку, пока он не заснёт в руках. Считаю себя достаточно серьезным мужчиной, но не могу даже подумать, что когда-нибудь потеряю моего пернатого друга, не прослезившись. © Подслушано / VK
- Падчерица учится на медсестру, мечтает стать топовым нейрохирургом. Вот только биологию не знает, книги не читает, первый курс еле закрыла — папа помог. Недавно в разговоре спутала гангрену с гайморитом, а на поправку отмахнулась: «Какая разница, это же не экзамен!» Но каждую беседу о медицине начинает с уверенного «Я же медик». Не дай бог! © Подслушано / VK
- На работе я выгляжу серьезным и сдержанным, так что никто не ждет от меня острот. Но иногда подворачивается идеальный момент для шутки — и я не могу не воспользоваться им. Юмор у меня ироничный, с сарказмом и подколами, и обычно попадает в цель, потому что я давно подмечаю привычки и реакции людей. Итог — взрыв смеха не только из-за самой шутки, но и потому, что никто не ожидал такого от тихого, консервативного коллеги. Люблю такие моменты! © HicDomusDei / Reddit
- Подтянутая форма, борода, глубокий голос — все думают, что я фанатею от футбола и разбираюсь в тачках. А мне до этого дела нет, я комиксы люблю. И народ в ступоре: ожидали одно, а получили тихого парня, которому их разговоры про спорт вообще неинтересны. © Unknown author / Reddit
- Время 22:20. Стою возле ТЦ с коляской, в которой спит двухмесячный сынок, ждем папу с работы. Тут вижу, как ко мне направляются два парня хулиганской внешности. Огляделась: вокруг никого. На всякий достаю телефон, чтобы быстро набрать мужа. Парни приближаются. И тут один из них говорит другому: «Сейчас потише говори, в коляске, наверно, ребенок спит». Так приятно стало на душе. Как же все-таки обманчива бывает внешность. © Мамдаринка / VK
- Длинные черные волосы, пирсинг на лице, облегающие черные вещи, тяжелые ботинки — выгляжу как рокер или гот, который вот-вот выйдет на сцену. А на деле учусь на физмате, параллельно беру курсы по программированию. Несмотря на брутальный вид, обожаю аниме и видеоигры, а к вниманию со стороны отношусь с осторожностью. © slowbl**dyink / Reddit
- Работал на базе отдыха. Однажды заехала компания, ну прямо классический образ — семечки, напитки, разговоры с характерным жаргоном. Я уже морально подготовился к шумной ночи, но все оказалось совсем не так. Отметили спокойно, без драк и криков, а утром еще и убрали за собой, даже шелуху от семечек подмели. Внешность действительно бывает обманчива. © Подслушано / VK
- В универе учится девушка — тихая, в очках, в скромных свитерах, всегда с книжками. После пар выходим на улицу, и тут она вдруг садится в огромный черный внедорожник, газует и, высунувшись в окно, выкрикивает: «Куда прешь?» Мы только переглянулись — вот это поворот! © Подслушано / VK
- Познакомились с мужем, когда мне было 26, а ему 27, но выглядел он как подросток — даже пришлось попросить показать паспорт. С тех пор прошло немало лет, а внешность у него почти не изменилась. Однажды вечером в дверь постучала женщина, переписывающая детей до 18 лет. Муж открыл, а она, оглядев его, попросила позвать маму. Он удивился: «А она с нами не живет...». Тетушка задумалась и добавила: «Ну тогда кого-нибудь из взрослых...» Я слышала этот разговор из комнаты и давилась от смеха, пока муж не зашёл и не сказал: «Иди, к тебе пришли». © AnnaAnna36 / Pikabu
- Еду в такси в аэропорт, водитель — крепкий мужчина с густой бородой, разговорчивый. Спрашиваю, как пришел в такси, а он вдруг выдает: «Я вообще-то кондитер, торты делаю, пирожные. Такси — просто подработка». Удивленно спрашиваю, нравится ли ему профессия, и тут он поворачивается ко мне с горящими глазами: «Обожаю! Больше всего люблю замешивать тесто, а панкейки — просто восторг. Они такие масенькие, что умиляюсь весь процесс!» © Подслушано / VK
- Обычно хожу в одном и том же, езжу на маленькой машине и не особо разговорчив, так что многие решают, что у меня нет ни работы, ни денег, ни образования. На самом деле, я просто не вижу смысла париться — покупаю сразу несколько одинаковых вещей, чтобы не думать, что надеть, а машину взял ровно такую, какая нужна. Зачем платить за лишнее? А еще у меня два высших образования, и я работаю фрилансером из дома. © Planspiel / Reddit
- Когда я устроился в компанию в 26 лет, ко мне всерьез не относились: называли «мальцом», «весельчаком» — мол, слишком легкий на подъем для нашей суровой сферы. Некоторые откровенно говорили, что мне тут не место, а один «наставник» даже специально обучил делать работу с ошибкой, из-за которой я мог пострадать. Но в итоге я не только остался, но и обошел многих по карьерной лестнице — теперь руковожу отделом. © DontLookAtTheM00N / Reddit
- У моего дяди были хорошие деньги — он продал бизнес, мог позволить себе многое. Одежде он значения не придавал. Как-то поехал с женой за новым ковром, а продавец, окинув их кривым взглядом, сказал найти магазин подешевле. Дядя не спорил, просто уехал в соседний город и купил лучший ковер на 30 тысяч. А потом попросил магазин отправить первому продавцу письмо с благодарностью за рекомендацию. © Trudy Terry / Quora
Эти истории еще раз доказывают: внешность — вещь обманчивая, и за привычными образами могут скрываться неожиданные личности. А если вам интересно, какие необычные черты во внешности действительно привлекают внимание и очаровывают людей, загляните в нашу подборку
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