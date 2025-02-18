15 историй о том, почему судить по внешности — плохая идея

Мы привыкли делать выводы о человеке по его внешности, манере говорить или даже одежде. Но реальность часто оказывается куда интереснее! В этой подборке — 15 историй, которые доказывают: первое впечатление бывает обманчиво, а за привычными образами скрываются неожиданные сюрпризы.