16 случаев, когда люди ляпнули что-то не то — и будто стали героями анекдота

Иногда мы говорим, не думая. А иногда говорим, думая о чем-то совершенно другом. В итоге получаются ситуации, за которые становится стыдно, но потом очень смешно. В этом материале собраны самые неловкие, абсурдные и комичные оговорки и автоматизмы из жизни реальных людей. Вы узнаете, как продавцы пытаются продать купальник в свой выходной и как массажисты приглашают раздеться для примерки костюма. Читайте и убеждайтесь: нет ничего более непредсказуемого, чем человеческая речь в момент усталости или стресса.