Непонятно, как фраза "видели и подороже" могла помешать попросить скидку? Может, подешевле?
16 случаев, когда люди ляпнули что-то не то — и будто стали героями анекдота
Иногда мы говорим, не думая. А иногда говорим, думая о чем-то совершенно другом. В итоге получаются ситуации, за которые становится стыдно, но потом очень смешно. В этом материале собраны самые неловкие, абсурдные и комичные оговорки и автоматизмы из жизни реальных людей. Вы узнаете, как продавцы пытаются продать купальник в свой выходной и как массажисты приглашают раздеться для примерки костюма. Читайте и убеждайтесь: нет ничего более непредсказуемого, чем человеческая речь в момент усталости или стресса.
- Ходили с мамой по базару, искали холодильник. Все дорогие. Решили зайти еще в один магазин и потом — домой, а то холодрыга. Но там мы нашли что надо! Спрашиваем цену — вообще недорого! Мама уже собиралась что-то сказать, но тут я как ляпну: «А мы видели и подороже». А мама, оказывается, хотела сказать: «Сделайте скидку». А я как отрезала, разрушала ее планы. Еще никогда моя прямолинейность меня так не подводила. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
- 1 сентября стояли на линейке с женой. Наш сын пошел в первый класс. Начали проводить конкурсы, и одним из них было — рассказать самую смешную историю. Мой сынишка поднял руку и выбежал к микрофону: «Когда мне было 6 лет, мне должны были сделать операцию, и чтобы я не грустил, родители в день операции купили мне конструктор. Но когда я открыл глаза после нее, мой папа уже заканчивал собирать мой конструктор. А он, кстати, тут — вон мой папа!» В итоге сын получил подарок за самую грустную историю, а я закрывал руками красное лицо. © Мамдаринка / VK
- Мы с женихом ехали пять часов на машине в квартиру его родителей. Выезжали поздно, и когда добрались, уже стемнело. Я говорю, что никогда ранее не видела этого города. Мы обсуждаем это, и он шутит: «Ну ты же город толком и не видела, ведь уже почти полночь!»
Я оглядываюсь и совершенно серьезно говорю: «Ну, все как днем, только темнее». © Shankapotamus / Reddit
- Работала кассиром. Еду в лифте, заходит мужик — постоянный покупатель из магазина. Я на него взглянула и на автомате выдала: «Здравствуйте! Вам пакет нужен?» Он посмотрел на меня как на чокнутую. © Наталья Л. / Dzen
- С парнем встречаемся недолго, еще плохо знаем друг друга, оба скромные и стеснительные. И вот у него день рождения в семейном кругу. Он пригласил и меня. Шла к нему — коленки дрожали: вдруг не понравлюсь его родителям? Мысленно готовила ответы на возможные вопросы. Очень хотелось произвести хорошее впечатление. И я произвела...Когда во время застолья его отец спросил меня, где и как мы познакомились, я сказала:
«Познакомились в библиотеке. А вы?» Я имела в виду его родителей, а он все понял по-своему. Сначала странно посмотрел на меня, а потом сказал: «Я познакомился с ним в роддоме, когда взял его на руки». © Не все поймут / VK
- Когда врач собирал анамнез и записывал истории с моих слов, я была в каком-то особом настроении — рассказчик хоть куда. И рассказала, как в детстве на всем скаку сверзилась с мокрого коня. Так живо и вдохновенно рассказала, что врач сначала записывал, потом развернулся ко мне и перестал писать. Потом он ржал, хлопая себя по коленке. На шум заглянул в кабинет другой врач. Мой его остановил со словами: «Послушай, не уходи». Они ржали оба. А ситуация была такая себе. Когда я дома отлежалась, пришел мой дядя и сказал: «Выжила? Думал, вертолет вызывать и в больницу тебя везти. Всадника без головы». © Мария Семёнова / Dzen
- Когда только вышла замуж, муж подрабатывал по ночам в такси и домой приходил под утро. И когда он ложился рядом, а я просыпалась, то долго не могла понять, что за мужик лежит в моей постели. Апофеозом стало, когда однажды, узнав его, я полусонно сказала:
«Ты че, совсем офигел? Папа тебя увидит — нам обоим трындец». © Амина Шейхмамбетова / VK
- На выходных мой молодой человек решил сделать мне предложение руки и сердца. Собрал родных и друзей, встал на колено и протянул кольцо. Естественно, я согласилась! Все радуются, и тут моя мама выдает моему будущему мужу: «Надеюсь, ты не ошибся в своем выборе!» Спасибо, мам, поддержала! © Подслушано / Ideer
- Я: «Слушай, а в чем разница между жареной курицей и жареным куриным стейком?» Отец посмотрел на меня с беспокойством и сказал: «Ну, один из них — говядина». Я был в ресторане с семьей и рассматривал меню. Я заметил, что у них есть жареная курица и жареный куриный стейк. Начал задаваться вопросом, зачем готовить оба, ведь вкус почти одинаковый. © ms_wynand_papers / Reddit
"Что это за мужик рядом лежит? И почему он вдруг занялся со мной сексом?"
- В детском садике развлекался тем, что бегал и целовал девчонок подряд. На вопрос воспитательницы, почему я это делаю, ответил, что мой папа бегает по улице и целует всех тетенек подряд (хотя папа никогда такого не делал). Когда мама пришла меня забирать, воспитательница «сдала» папу. Вспоминаем и смеемся всей семьей. © Подслушано / Ideer
- Работаю массажистом, кабинет оборудован дома. Недавно заходит мама одноклассницы сына, чтобы взять напрокат карнавальный костюм для своего ребенка. Я киваю на свой кабинет, где на кушетке разложены все костюмы, и как ляпну: «Проходите и раздевайтесь до трусиков!» Она чуть не передумала выбирать карнавальный костюм. © Подслушано / Ideer
- Друг: «Эй, что это за фрукт, похожий на апельсин, который начинается на „н“?» Я: «Мандарин?» Группа друзей тут же истерически засмеялась. Чтобы это пережить, мне пришлось завести новых друзей. Шутка. © Neato / Reddit
В английском ничего кроме "navel orange" не нашлось на n из цитрусовых. Но это не отдельный фрукт, а сорт апельсинов. Интересео что они имели в виду?
- После работы (я администратор-оператор в квесте) ехала на такси домой и в конце поездки спросила у водителя: «Как ваши впечатления? Понравилась игра?» © Подслушано / Ideer
- Стоял в очереди в сэндвич-баре, чтобы купить обед. Сделал заказ, в который входил бекон. Когда подошло время платить, заметил, что сумма была выше обычной. Оказалось, что бекон добавили как вторую порцию мяса, а не как дополнительные 50 центов. Хотел сказать: «С каких пор бекон считается полноценным мясом?» Но сказал: «Бекон — это мясо?» © sandrakarr / Reddit
- Работала как-то продавцом, график был ненормальный. В свой единственный выходной за 3 недели пошла покупать купальник. Захожу и сразу спрашиваю: «У вас купальник есть? Нет? Жаль. Ну, всего доброго, заходите еще!» И ушла. © Подслушано / Ideer
- С мужем договорились, что когда приедет домой, позвонит мне. Стою на кассе в книжном. Тишина, вдруг мне звонят. Я случайно ответила на звонок, еще и на громкую связь включила. И тут из моей сумки раздался голос моего благоверного: «Орел, орел, это сокол! Курица попой у курятника. Повторяю, курица попой у курятника! Прием!» © My Story / VK
А вот еще подборка примеров, когда людей пытались поставить в неловкое положение, но те выдали ответочку.
Комментарии
*фрукт, похожий на апельсин, который начинается на „н“?*
Учитывая логику отвечающeго, это может быть и кумкват, он же фортунелла)