15+ умельцев, которые превращают «никому не нужное» в «вау, как круто!»
13 минут назад
Купить готовую вещь в магазине может каждый. А вот сделать «конфетку» из того, что валялось под ногами — это уже высший пилотаж. Чтобы окружить себя крутыми вещами, не обязательно тратить кучу денег. Достаточно иметь немного фантазии и смелость увидеть в «хламе» будущий шедевр.
«Вот какое искусство сотворил в баллончике краски»
«Эту милую подставку для растений я купила в комиссионном магазине за 5 евро. Решила ее обновить»
«Связал вот такое для фонарика из видеоленты»
«Планирую сделать еще несколько таких стульев, как только найду подходящие»
«Дома лежал старый глобус, решила его превратить вот в такой лес»
- Вот это волшебство!
«Из обычной коробки сделал подставку для ноутбука. Действительно удобно»
«Всю одежду сшила из футболок, купленных в секонд-хенде!»
«Вот вам полочка из деревянных поддонов. Думаю, получилось очень прикольно»
«Сделал вот такой грибочек из обычной коробки яиц»
«Перекрасила обратную сторону своего винтажного зеркала»
«Нашла столик у дороги и решила привести его в порядок»
«Пару лет назад купила эти джинсы в секонде, но они казались слишком простыми. Поэтому решила дать им новую жизнь»
«Мы с сестрой любим давать новую жизнь сумкам из секонд-хэнда и создаем для них уникальные украшения и подвески»
«Из стеклянной бутылки сделала необычную вазочку для цветов»
«Сделала венок из своей коллекции сетчатых овощных пакетов»
«Переделала старые джинсы в такую милую мини-юбку. Что скажете?»
«Сделал из обычных пищевых контейнеров серьги»
«Очень горжусь своей работой»
Да что это такое то! Выглядит словно футболку на рубашку натянули
-
-
«Сшила куртку из старого покрывала, которое у меня было еще с 80-х»
А здесь больше примеров, как люди смогли даже из старого хлама сделать музейный экспонат.
Подставка для растений, полка из палет, диорама в глобусе, кресло с аппликациями, столик-секретер понравились.
А швейные попытки - как-то уж совсем коряво выглядят)
-
-
