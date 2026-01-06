15+ умельцев, которые превращают «никому не нужное» в «вау, как круто!»

Купить готовую вещь в магазине может каждый. А вот сделать «конфетку» из того, что валялось под ногами — это уже высший пилотаж. Чтобы окружить себя крутыми вещами, не обязательно тратить кучу денег. Достаточно иметь немного фантазии и смелость увидеть в «хламе» будущий шедевр.

«Вот какое искусство сотворил в баллончике краски»

«Эту милую подставку для растений я купила в комиссионном магазине за 5 евро. Решила ее обновить»

«Связал вот такое для фонарика из видеоленты»

«Планирую сделать еще несколько таких стульев, как только найду подходящие»

«Дома лежал старый глобус, решила его превратить вот в такой лес»

Вот это волшебство!

«Из обычной коробки сделал подставку для ноутбука. Действительно удобно»

«Всю одежду сшила из футболок, купленных в секонд-хенде!»

«Вот вам полочка из деревянных поддонов. Думаю, получилось очень прикольно»

«Сделал вот такой грибочек из обычной коробки яиц»

«Перекрасила обратную сторону своего винтажного зеркала»

«Нашла столик у дороги и решила привести его в порядок»

«Пару лет назад купила эти джинсы в секонде, но они казались слишком простыми. Поэтому решила дать им новую жизнь»

«Мы с сестрой любим давать новую жизнь сумкам из секонд-хэнда и создаем для них уникальные украшения и подвески»

«Из стеклянной бутылки сделала необычную вазочку для цветов»

«Сделала венок из своей коллекции сетчатых овощных пакетов»

«Переделала старые джинсы в такую милую мини-юбку. Что скажете?»

«Сделал из обычных пищевых контейнеров серьги»

«Очень горжусь своей работой»

«Сшила куртку из старого покрывала, которое у меня было еще с 80-х»