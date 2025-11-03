15 интерьеров, которые после генеральной уборки заиграли новыми красками

1 час назад
Иногда, чтобы обновить дом, не нужны ремонт и дизайнер — достаточно просто хорошей генеральной уборки. Стоит избавиться от лишнего, протереть пыль и расставить вещи по местам, как пространство будто начинает дышать заново.

«После сложного периода квартира выглядела плохо. 8 часов труда, и вот что вышло»

«Я очень постаралась, и теперь моя спальня выглядит так»

«Началась уборка в 10 утра, а закончилась в 6 вечера»

«На моей кухне лопнул пакет молока»

«Забил на быт. Заплатил другу 500$, чтобы тот помог навести порядок. Вот что мы сделали за выходные»

«За пять часов я убрала спальню, помыв в ней даже стены»

«Взяла себя в руки и наконец навела порядок на рабочем месте»

«На уборку у меня ушли все выходные»

«Операция «Расхламление шкафа»

«Ну что, погнали!»

«Наконец-то руки дошли и до ванной»

Noumen
21 час назад

Если у вас есть полка, стол, любая горизонтальная поверхность, на неё всегда найдётся, что положить или поставить. Потом всё зависит от вашей категоричности, ещё парочка пузырьков или всё по ящикам

«Наконец разобрала свою нору»

«Неделя выдалась длинная, но я нашла в себе силы засучить рукава»

«Чистый в комнате только этот угол, но это уже победа»

«Я начала уборку с кухни и теперь меня не остановить»

the bruh
22 часа назад

Странно как то. Такое чувство, что у всех этих людей взорвались все шкафы.
По другому, я эти фото объяснить не могу.

Фото на превью zachp0wer / Reddit

