15 интерьеров, которые после генеральной уборки заиграли новыми красками

Иногда, чтобы обновить дом, не нужны ремонт и дизайнер — достаточно просто хорошей генеральной уборки. Стоит избавиться от лишнего, протереть пыль и расставить вещи по местам, как пространство будто начинает дышать заново.

«После сложного периода квартира выглядела плохо. 8 часов труда, и вот что вышло»

«Я очень постаралась, и теперь моя спальня выглядит так»

«Началась уборка в 10 утра, а закончилась в 6 вечера»

«На моей кухне лопнул пакет молока»

Это прогресс первого дня? Да вы звезда! © scattywampus / Redit

«Забил на быт. Заплатил другу 500$, чтобы тот помог навести порядок. Вот что мы сделали за выходные»

«За пять часов я убрала спальню, помыв в ней даже стены»

«Взяла себя в руки и наконец навела порядок на рабочем месте»

«На уборку у меня ушли все выходные»

Я не могу поверить в такое преображение © sarahmiyoko / Reddit

«Операция «Расхламление шкафа»

Вот это да, разница — небо и земля! Поздравляю! © frogmicky / Reddit

«Ну что, погнали!»

Да как ты это сделала? © Livid_Role_8948 / Reddit

Я не была готова к таким фотографиям «после», это шок! © BelovedCarrot / Reddit

«Наконец-то руки дошли и до ванной»

© thatpilatesprincess / Reddit Noumen 21 час назад Если у вас есть полка, стол, любая горизонтальная поверхность, на неё всегда найдётся, что положить или поставить. Потом всё зависит от вашей категоричности, ещё парочка пузырьков или всё по ящикам - - Ответить

А что это за розовая штучка на твоем кране? © Butterscotch8721 / Reddit

«Наконец разобрала свою нору»

«Неделя выдалась длинная, но я нашла в себе силы засучить рукава»

Что за роскошь эта столешница! © mkbutterfly / Reddit

«Чистый в комнате только этот угол, но это уже победа»

Твой симпатичный французик так гордится тобой! © Fit-Theory-1004 / Reddit