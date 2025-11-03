15 интерьеров, которые после генеральной уборки заиграли новыми красками
1 час назад
Иногда, чтобы обновить дом, не нужны ремонт и дизайнер — достаточно просто хорошей генеральной уборки. Стоит избавиться от лишнего, протереть пыль и расставить вещи по местам, как пространство будто начинает дышать заново.
«После сложного периода квартира выглядела плохо. 8 часов труда, и вот что вышло»
«Я очень постаралась, и теперь моя спальня выглядит так»
«Началась уборка в 10 утра, а закончилась в 6 вечера»
- Ты машина, не иначе. © skelly1224 / Reddit
«На моей кухне лопнул пакет молока»
- Это прогресс первого дня? Да вы звезда! © scattywampus / Redit
«Забил на быт. Заплатил другу 500$, чтобы тот помог навести порядок. Вот что мы сделали за выходные»
«За пять часов я убрала спальню, помыв в ней даже стены»
«Взяла себя в руки и наконец навела порядок на рабочем месте»
- Браво, автор! Комната — просто сказка. © Ollieeddmill / Reddit
«На уборку у меня ушли все выходные»
- Я не могу поверить в такое преображение © sarahmiyoko / Reddit
«Операция «Расхламление шкафа»
- Вот это да, разница — небо и земля! Поздравляю! © frogmicky / Reddit
«Ну что, погнали!»
- Да как ты это сделала? © Livid_Role_8948 / Reddit
- Я не была готова к таким фотографиям «после», это шок! © BelovedCarrot / Reddit
«Наконец-то руки дошли и до ванной»
Если у вас есть полка, стол, любая горизонтальная поверхность, на неё всегда найдётся, что положить или поставить. Потом всё зависит от вашей категоричности, ещё парочка пузырьков или всё по ящикам
«Наконец разобрала свою нору»
«Неделя выдалась длинная, но я нашла в себе силы засучить рукава»
- Что за роскошь эта столешница! © mkbutterfly / Reddit
«Чистый в комнате только этот угол, но это уже победа»
- Твой симпатичный французик так гордится тобой! © Fit-Theory-1004 / Reddit
«Я начала уборку с кухни и теперь меня не остановить»
Странно как то. Такое чувство, что у всех этих людей взорвались все шкафы.
По другому, я эти фото объяснить не могу.
Это из тех подборок, которые мне лучше не смотреть. Хватило первого фото
Сплошные крысиные гнезда. Общество потребителей, "человек счастливый"
