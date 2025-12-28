Когда-то давно на одной из первых работ тоже играли в тайного Санту. И я подарила чуваку книгу, красиво упакованную, все дела. Стали раскрывать подарки, чувак развернул обёрточную бумагу. Все как увидели книгу, сразу повернули головы в мою сторону. Мол, кому ещё в голову придёт дарить книгу.
17 светлых историй о том, как люди вовремя встретили добро
Говорят, что мир спасает красота, но на самом деле его держит на плаву обычная человеческая доброта. Мы нашли 17 маленьких историй, в которых нет спецэффектов, но есть нечто большее — настоящая теплота и свет. Это честный и простой повод вспомнить, что вокруг нас гораздо больше прекрасного, чем мы привыкли замечать. Приготовьтесь, сейчас на душе станет тепло.
- Играли с коллегами в Тайного Санту. Лимит был маленький, идей — ноль, да и коллегу я толком не знал. В итоге купил книгу. В день Х все весело распаковывают подарки, и вдруг я замечаю толпу вокруг женщины, которая рыдает навзрыд. Все спрашивают: «Кто ее Санта?» И тут до меня доходит — это же я. Не успел я ничего сказать, как она рассказала, что десять лет назад ее дом сгорел вместе со всем имуществом. А книга, которую я подарил, была ее любимой — причем именно того же издания, с той самой обложкой, которую она помнила.
- Живу одна, денег впритык, питаюсь скромно. Заходила в супермаркет, в тележке почти ничего — взяла только все необходимое. На кассе краем глаза вижу: кто-то выкладывает разные вкусности, мясо, колбасу... Оборачиваюсь — это папа! Полные пакеты для меня. Никогда не думала, что обычная еда может быть лучшим подарком.
- С мужем хочу разводиться. 3-месячный ребенок. Заболела. Изолировалась на кухню. Спать буду на полу. Муж с теплой мягкой кровати пришел и лег рядом на жесткий пол. «Я не могу позволить тебе получать удовольствие от сна в одиночку. Мучайся!» Плюхнулся рядом. Дала браку второй шанс. © Подслушано / Ideer
- Однажды в детстве меня ночью разбудил отец и говорит: «Одевайся! » Ну, я оделся, мы вышли на улицу, и он сказал мне, показывая на небо: «Смотри — вот это комета! » Это было незабываемое зрелище. Еe так хорошо было видно, как по учебнику, с разноцветным «хвостом». Позже я узнал, что она пролетает около Земли раз в тысячу лет. И не каждый день ведь такое увидишь! © Подслушано / Ideer
- Прохожу мимо бабушкиной комнаты и наблюдаю такую картину: бабушка сидит и медитирует. Подняла вверх руки, сложила большие и указательные пальцы, подняла голову, закрыла глаза. На коленях лежит телефон. Я остановилась в дверном проеме в недоумении, с интересом смотрю на нее. Тут она, видимо, почувствовала, что на нее смотрят, приоткрывает глаза, замечает меня, и мы начинаем смеяться. Начиталась чего-то в интернете, решила применить. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 4-5 лет, родители, вчерашние студенты, повезли меня на море — там дальняя родня отца жила. И мы каждый день спускались до автобуса вдоль виноградника. Кажется, был сентябрь. На пятый день к нам вышел сторож и вынес килограмма 3 белого и красного винограда. Сказал, мол, каждый день ходите с голодными глазами мимо, непорядок. Вот я тогда впервые в жизни винограда наелся. © Vor4un73 / Pikabu
Ещё можно понять причитания , что в 60 лет "впервые в жизни" чего-то наелся , но в 4-5? Так то да , жизнь к концу подходила)))
- Моя старшая сестра в детстве говорила всем, что выйдет замуж только за того парня, у которого будет полная коллекция бегемотиков из Киндер-сюрприза. С того периода ее жизни прошло уже лет двадцать, детское обещание, естественно, уже утратило свою актуальность. Недавно ей неожиданно сделал предложение друг детства, который был давно в нее влюблен, но никак не мог признаться в этом. Колечко преподнес ей в коробке со словами: «Я потратил на это всю свою сознательную жизнь, пришлось даже ездить заграницу в поисках некоторых из них. Выходи за меня!» В коробке вместе с кольцом лежали все бегемотики из той самой коллекции. Сестра выполнила обещание. © Палата № 6 / VK
- Как у меня сейчас поднялось настроение! Проснулся оттого, что дико хочется жрать, а холодильник пуст. Угрюмый и злой пошел в магазин. Когда расплачивался, достал из кошелька купюру, положил на блюдце. Приглядываюсь, а на краю купюры нарисовано сердечко и подписано: «Счастья тебе, кем бы ты ни был». Сначала даже хотел забрать ее обратно, но потом подумал: «Да пускай дальше путешествует и дарит людям мгновения радости». © Подслушано / Ideer
- Я студентка. Иногда подрабатываю официанткой. Сейчас очень сложный период в финансовом плане. Вчера была на работе, обслуживала двух мужчин. Несу счет, они расплачиваются, а один из них кладет мне деньги в другую руку и говорит: «Просто так! Вижу, что тебе надо!» Я была просто в шоке. Он ни на что не намекал, не приставал, это было просто от чистого сердца. Развернула, а там приличная сумма. У меня аж слезы выступили. Вышла в зал, чтобы поблагодарить, но мужчин уже и след простыл. © Рабочие истории / VK
Писать на купюрах запрещено. Такие купюры считаются бракованными и подлежат уничтожению.
- Идем с ребятами по улице после тренировки и слышим из окна песню: «С днем рождения тебя, с днем рождения, с днем рождения тебя!» Мы остановились и тоже запели. А потом еще пара человек, просто проходивших мимо, присоединились. Позже вышла девушка на балкон, вся в слезах от радости. Сказала, что так ярко ее не поздравляли еще, и вышла с нами есть торт на лавочке. Ведь ее «друзья» просто кинули. А мы своими криками подняли ей настроение и сделали этот день ярким. © Палата № 6 / VK
- В декабре поехала в санаторий и оставила варежки дома. Мне было холодно на прогулках, воспитательница увидела, что я мерзну и связала мне варежки с красивым красным узором. До сих пор храню этот подарок, и добрым словом вспоминаю эту прекрасную женщину. © Подслушано / VK
- В этом году повела трехлетнего сына в садик. Оставила его с воспитательницей, вышла и услышала, как он заплакал. Три часа сидела под детским садом и не могла успокоиться. Забрала вечером и спросила о слезках. Его ответ поразил: «Я просто соскучился по тебе, но потом поверил в себя и свои силы и перестал бояться». Я горжусь им! Думаю, он сможет достичь больших высот! © Мамдаринка / VK
А почему на лавочке ели торт? Ребята после тренировки голодные, надо было пригласить, накормить дома. Раз друзья не пришли. За хорошее настроение надо было хорошо угостить людей, а не на лавочке как собак бездомных кормить.
- Одни из первых морозов в этом году. Подхожу к подъезду брата, сзади окликает мужской голос: «Помогите мне». Оборачиваюсь и протягиваю парню (лет 25) немного денег. Он извиняется, говорит, что деньги не нужны, но был бы благодарен любой теплой одежде. Я немного ошарашенная ухожу, бросив, что живу не здесь. Захожу в квартиру брата все еще в смешанных чувствах — жалко парня, мерзнет на улице. На мой рассказ жена брата сразу же выдала мне теплую зимнюю куртку и перчатки. Через 5 минут я видела благодарные глаза этого парня, надеюсь, у него все хорошо. © Подслушано / Ideer
- В детстве к нам часто зимой приезжал погостить дедушка из деревни. В садик и обратно он меня всегда провожал. И на обратном пути у нас с ним был целый ритуал. У нас было две остановки: магазин «Нектар» (который он называл Гектар) и стадион с большими трибунами.Трибуны от снега никогда не чистили, поэтому на лестницах накапливался толстый слой снега, который утрамбовывался и превращался в горку. И пока я на каждой лестнице не прокачусь, домой мы не пойдём. Иногда и дедушка со мной залезал, детство вспомнить. Домой возвращаемся, все взъерошенные, в снегу. Мама грозно спрашивала: «Опять по трибунам лазили?» — на что дед отвечал: «Нет, ты что». Он не сдавал меня, а я не сдавал его. Двенадцать лет как дедушки не стало. Oн часто вспоминал, как мы с ним ходили на трибуны. Это самые теплые воспоминания из детства. © Подслушано / Ideer
- Есть у нас милые старички, все время вместе. Смотрю сегодня в окно: дедушка идет. Один. Медленно — на улице снежная каша. В руках кулек газетный. Не бывало такого, чтобы он один, никогда! У меня прям сердце оборвалось, мысли всякие дурацкие. А он дошел до подъезда и стал кулек разворачивать. А там букет хризантем, пышный такой, яркий. Он бантик поправил. Плечи расправил, домой почесал. Наверное, сегодня праздник у них какой. Хоть бы да, и хоть бы они подольше вместе были! © adedas / Pikabu
- Я работаю курьером. Отнесла заказ, во дворе присела на лавочку. Смотрю — мимо меня идет хвостик, я наклоняюсь под лавку, а там пес: мелкий, жалкий. Запрыгнул, расслабился и прикорнул рядом. У меня в планах не было щенка заводить, но тут залаяли где-то собаки и пес мигом взобрался мне на ручки. В общем, живет у меня супер зверь теперь, проявляет поразительную смекалку, уже команд 5 знает. Счастливы все. © palkakapalka / Pikabu
- Очередь в кассу — до горизонта, а до моей последней электрички — 2 минуты. Я чуть не плачу, понимая, что застряла на вокзале до утра. И тут незнакомец передо мной резко разворачивается, сует мне в руку второй билет и кричит: «Бежим!» Вот так мы заскочили в поезд перед самым закрытием дверей. © FedorH*** / Pikabu
Эти истории — доказательство того, что для большого чуда не нужны миллионы или суперспособности. Иногда достаточно просто быть рядом, выслушать или вовремя протянуть руку.
