А вообще чабан ей открыто написал, что уже занят и не знакомится, она просто не поняла
20+ историй о том, как случайное «ошиблись номером» превратилось в закрученный сюжет
Каждый из нас хоть раз случайно набирал неправильный телефонный номер. Обычно такие беседы заканчиваются фразой: «Извините, вы не туда попали!» Но порой простая ошибка помогает найти свою вторую половинку, обрести нового друга или разжиться кулинарным рецептом. Мы собрали истории людей, которые точно не скоро забудут звонок незнакомца.
- Подружка переехала в другую страну. Мы с ней сначала списывались, а потом как-то потерялись. И вот через полгода строчу ей: «Ань, как дела?» В ответ тишина, а потом неожиданно прилетает фотка стада овец. Что за дела? Снова пишу и опять получаю овечек, но теперь уже в другой локации. Загадка. Так мы, наверное, месяц переписывались, пока я не выяснила, что Аня сменила номер и забыла мне об этом сообщить. Похоже, я все время общалась с пастухом. Бедняга видимо не понимал, что мне от него нужно, а не ответить ему было неловко. Вот и слал фото. Кстати, овец тех я сохранила.
- Мне периодически звонят из другого города люди в 7-8 утра с просьбой помыть им окна или убраться дома. Я сначала говорила, что они ошиблись номером, но народ продолжал названивать. В итоге выяснилось, что кто-то повесил объявление по подъездам, но сделал ошибку в номере. Зато я узнала, что такие объявления — рабочая тема, мне позвонило очень много людей. Надеюсь, те товарищи напечатают правильный номер. © vvadelmavv
- Звонок с неизвестного номера, меня спрашивают: «Здравствуйте, вы Майя?» Отвечаю девушке, что она номером ошиблась. А барышня продолжает: «Вы уверены?» Тогда я просто трубку повесила. Сижу и думаю: в чем должна быть я уверена? В том, что я не Майя, или в том, что она ошиблась номером? © dilyaratokhtamova
- Мне как-то в час ночи позвонили. Снимаю трубку, там говорят: «Мы наконец-то в городе! Подскажи свой адрес, а то мы спать хотим, мочи нет!» А я вообще не понимаю, кто это — номер незнакомый. Спрашиваю: «Чего? Кто это?» В ответ: «Вот черт! Мне дали неправильный номер!» До сих пор не знаю, кто это был, и даже в каком городе они в тот момент находились. © Kaphene / Reddit
- Только купила новую симку, и мне тут же начали звонить и требовать какую-то неизвестную девчонку. Я всегда вежливо отвечала, что они не туда попали. Продолжалось это года два. А потом неожиданно позвонила та самая барышня. Поблагодарила за терпение и на всякий случай оставила новый номер, вдруг мне и дальше будут звонить. В результате со мной связался незнакомый мужчина, я дала ему новый номер девушки. Его так удивила эта ситуация, что он начал меня расспрашивать. Разговорились, познакомились. Теперь мы с этим товарищем дружим и перезваниваемся. © Unknown author / Reddit
У меня была ситуация круче - я купила новый телефон и новую симку, и мне буквально через несколько дней позвонили из банка, и потребовали погасить кредит, а иначе заблокируют все мои счёта. Я, вообще, никогда никаких кредитов не брала. Пришлось идти в этот банк, разбираться с ними, потом обращаться к сотовому оператору, и снова всё по кругу. Оказалось, что ранее этот номер принадлежал женщине, которая в том банке взяла большой кредит, и перестала по нему платить. В дальнейшем я сменила сотового оператора, а в тот банк, вообще, никогда больше не обращусь никогда.
- Сегодня пришло сообщение из службы доставки, что ко мне едет клубника в шоколаде. Номер мой. Адрес не мой. Позже звонит курьер, я сказала, что ошиблись номером. И это не первый случай. © qiao000111
- Позвонили мне с неизвестного номера и спрашивают: «Леша, это ты?» А меня действительно Леша зовут. Дальше следует такой диалог:
— Леша, ты кафель кладешь?
— Нет.
— А почему?
— Я архитектор, проектирую здания, вы наверно ошиблись номером.
— Ладно, извините.
Но ради интереса я нашел контакты хорошего мастера, и не зря. Спустя полгода дама опять мне позвонила и снова с вопросами про плитку. Свел ее с мастером, посмеялись, вспомнила, что я архитектор. Больше не звонила. © symmetricalex
- Один незнакомый товарищ мне раза 4 звонил, чтобы узнать, когда же я куплю у него енота. Как я этого мужчину не уверяла, что енот мне не нужен, тот надежды не терял и упорно названивал. © ragnarspoonbrok / Reddit
- Снимаю как-то трубку, там звучит: «Катя — моя девушка!» Я без понятия, кто такая Катя, но за товарища порадовался. А он не унимается: «Держись от нее подальше!» Ответил: «Да без проблем!» Парень подзавис, потом уточнил мое имя и номер телефона. Все правильно. Тут он опять по новой начал талдычить про Катю и как я должен держаться от нее подальше. Наконец успокоился и трубку повесил. До сих пор не понимаю, кто это был. © jazijia / Reddit
- Моя мама по молодости как-то решила подруге позвонить, но по ошибке набрала одну неправильную цифру. В результате трубку взял какой-то парень. После этого они еще долго перезванивались, потом начали встречаться и поженились. И да, тот парень — это мой папа. © ЯДедИнсайд-щ9т / YouTube
- Позвонила женщина на мой личный номер, который доступен только знакомым и близким, и говорит: «Я звоню по объявлению!» Уточняю, по какому, а она в ответ: «Вы же поваров ищете?» Сказал, что никого не ищу, и, видимо, она ошиблась номером. А дама выдает: «В смысле? Вы думаете, я слепая?» Ответил ей, что ничего такого не думаю, просто она не туда звонит. В результате мадам швырнула трубку. Вот так, за одну минуту я оказался виноватым в чьей-то глупости. © cyberystan
- Где-то год тому назад мне с разных неизвестных номеров начали писать незнакомцы. Кто-то на работу опаздывал, другие на обеде задерживались, третьим нужен был больничный. Вежливо объясняла всем, что я не Питер и что они номером ошиблись. После этого некоторые перестали писать, но другие продолжали — дескать, Питер просто шутит. Наконец я отчаялась и начала одобрять их отгулы. Пару раз даже просила мне (то бишь Питеру) кофе в офис принести. Надеюсь, Питер его получил. Видимо, кто-то в конце концов попал в переплет, и заваливать сообщениями меня перестали. Слава богу! © BbyChckn / Reddit
- Приходит мне в два часа ночи сообщение: «Чувак, я не могу поверить, что ты съел всю лазанью. Нам теперь точно от мамы попадет!» В шутку ответил, что оно того стоило. В результате мы с этой загадочной личностью еще минут двадцать обсуждали рецепт лазаньи его мамы, а также как нам скрыть исчезновение сего блюда. © hard2resist / Reddit
- Я полчаса общался с товарищем по телефону, думая, что он мой одноклассник. Обсудили домашку, другие школьные вопросы и только потом выяснили, что он учится в другом классе. © Нарушаятишину-щ9о / YouTube
- Пару месяцев назад позвонила мне незнакомая женщина, выяснили, что она номером ошиблась. А дама вдруг говорит: «У вас такой голос интересный! А что вы сейчас делаете?» Сказал, что на работу иду. Еще немного поболтали и вдруг она заявляет: «А не хотите ко мне после работы заскочить?» Ответил, что не могу — меня жена ждет. Тогда барышня жутко засмущалась и повесила трубку. © DINGLEBERRYTROUBLE / Reddit
хосподя... я конечно понимаю фоточка из фотостока, но зачем этой девочке именно хаксли? без именно его книг она выглядит не достаточно "одухотворённо" со всем этим "дорохо-бохато"...
(режим зануды выкл.)
- Позвонила сестре, чтобы она мне дверь в подъезд открыла. По телефону ответила девушка с голосом точь-в-точь как у моей сестренки и долго не могла понять, что я от нее хочу: какая дверь, какой подъезд. Дальше последовал такой диалог:
— А вы кому звоните?
— Сестре.
— Я не сестра
— У вас нет сестры?
— Есть, но это не ты .
— Почему?
В результате мы посмеялись, и она повесила трубку. Что у меня творилось в голове, я не знаю. © dariacutaia6808 / YouTube
- Мне было лет 17, и тогда еще все стационарными телефонами пользовались. Позвонили нам на домашний, и я взял трубку. На линии был парень, мы мило болтали минут 15 о том о сем. В процессе разговора были твердо уверены, что друг друга знаем. Я положила трубку, а мама меня спрашивает: «Кто это был?» А без задней мысли отвечаю: «Понятия не имею!» © stasya42 / YouTube
- Сидел на работе, и мой коллега случайно при мне не на тот номер позвонил. Ему ответила какая-то женщина, он ей отвесил комплимент, дескать, голос классный, они посмеялись, и коллега повесил трубку. А вечером прихожу домой, и жена мне радостно заявляет, что ей незнакомец позвонил и сказал, что у нее голос красивый. © Full_Mention3613 / Reddit
- Как-то купил новый номер. Через пару дней начала звонить неизвестная бабушка и называть меня Сашей. Спрашивала, ел ли я, тепло ли оделся и как учеба. Я сразу ей сказал, что она ошиблась номером, но бабуля, похоже, не расслышала. С тех пор звонит каждую неделю. Я сначала пытался объяснить, что я не Саша. Но бабушка каждый раз меня перебивала, смеялась и говорила: «Ты у нас такой скромный!» Так что смирился. Теперь сообщаю ей о своих оценках и обещаю, что надену шапку. Главное — чтобы человек был спокоен. А у меня появилось ощущение, что кто-то обо мне по-настоящему заботится. Даже если по ошибке. © Не все поймут / VK
- Мне лет 6 названивали с неизвестного номера и просили позвать какого-то Марата. Пыталась объяснить, что номер мне принадлежит уже давно и никакого Марата я не знаю, но тщетно. Звонок обычно заканчивался словами: «То есть вы не знаете Марата? Тогда извините!» Звонили по очереди мужчина и женщина, и, похоже, из одного помещения. Пыталась их блокировать, они ненадолго пропадали, но потом опять как-то просачивались. Потом смогла таки от них избавиться. © 2Torry5deJaguar / YouTube
- Звонит мне одна дама, типичная «счастливая жена», и сходу орет: «Держись подальше от моего мужа!» Мне в тот момент было 16 лет, поэтому я знатно удивилась — какой еще муж? Слава богу, мама, увидев мои круглые глаза, взяла трубку и с ходу ответила даме: «Следи получше за своим мужем, а то уведу его окончательно!» © zimaleto5655 / YouTube
- Мне раз в неделю звонил неизвестный мужчина и постоянно спрашивал: «Мы выходим сегодня на работу?» Длилась эта история около месяца. Сначала отвечал незнакомцу, что он ошибся номером. А потом мне все это надоело, и я сказал товарищу: «Нет, сегодня выходной, остаемся дома!» После этого он больше не звонил. © PavloOmelchuk / YouTube
- Сижу, занимаюсь своими делами. Звонит незнакомый номер, беру трубку и слышу возмущенные крики женщины о том, что Коля получил двойку и ему теперь достанется. Когда наконец смог вставить, что дама ошиблась номером, ее реакция была шедевральной. Она максимально вежливым и добрым голосом сказала: «Ой, да? Извините, пожалуйста!» © Круж-х7с / YouTube
- Звонит мне незнакомый мужчина и начинает возмущаться, почему Лена все еще гуляет, когда ей уже давно дома надо быть. Вежливо объяснил, что я никакой Лены не знаю, наверное, номером ошиблись. Мужчина извинился, а потом вдруг выдал: «А вы, между прочим, неплохой парень!» Потом папа Лены еще несколько раз ошибался, и я обычно напоминал ему о нашей первой беседе. А в конце он позвонил, извинившись за все предыдущие случаи, и дал номер своей дочери Лены. Это было мило. © somerandomuntopass / YouTube
А вам случалось звонить по неправильному номеру? Может с этим связана какая-то курьезная история? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько свежих подборок историй: