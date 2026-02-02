15+ историй с пылу с жару от курьеров и работников доставки

15+ историй с пылу с жару от курьеров и работников доставки

В новой реальности, где можно даже в магазин за хлебом не выходить, а вызвать курьера, эти люди становятся героями повседневности. Работа в доставке — это не просто «забрал-отвез», а целая система. Тут важны скорость, выносливость, сообразительность и умение лавировать между домофонами и лифтами, которые «временно не работают». И, если все сделано ловко и вовремя, то выигрывают все.

  • Работаю курьером. Сегодня вез заказ, поднялся на этаж, звоню в дверь. Открывает мужик, смотрит на пакет и говорит:
    — О, наконец-то! Я уже думал, вы не придете.
    А я стою... и понимаю, что это вообще не тот подъезд, не тот дом и даже не тот район.
    Мужик берет пакет, радуется, а я такой:
    — Стоп, подождите... это не вам!
    Он смотрит на пакет, на меня и говорит:
    — Брат, давай не будем портить мой единственный счастливый момент за день.
    В итоге стояли вдвоем, оба грустные — я, потому что перепутал район, он, потому что шаурма к нему еще только едет. © ali.sagdiyev
  • Сегодня принимаю заказ, почти сразу звонит девушка и говорит: «Ничего доставлять не нужно. Я вас очень прошу, по указанному адресу постучите в квартиру. Как можно дольше». Объяснила, что ее пожилой отец уже второй день не выходит на связь, телефон молчит, она очень переживает, а сама в другом городе. Я стою под дверью и стучу...Минуту, пять, десять. Уже сама начинаю нервничать. И вдруг дверь открывается. Оказалось, у него просто сломался телефон, не включается. В этот момент я сама выдохнула, потому что уже успела сильно распереживаться. Дала ему свой телефон и подождала, пока они договорят. И знаете...К этому моменту я уже забыла, что я курьер. Я просто радовалась, что все хорошо. Но девушка в итоге скинула мне денег больше, чем надо. © yul.life11
  • Открыла свою кондитерскую точку с доставкой по району. Иногда заказы развожу сама. Как-то раз приезжаю по адресу — заказали два кофе и десерты. Дверь открывает мадам в коротком халатике и, округлив глаза, выдает: «А где Дима?» А я в ответ: «Дима сегодня в отгуле». Дмитрий — наш постоянный курьер. В общем, я чему-то помешала, но не знаю точно, чему.
  • Это было 10 лет назад. Работала в заведении с доставкой. Пришли к нам как-то молодые ребята (2 парня и девушка, на вид студенты) зимой поздно вечером и попросили: «Если мы сейчас закажем доставку на последние деньги, можно мы с курьером в машине поедем? А то если такси заказывать — на еду не хватит». Либо либо.... Я посмеялась, уговорила курьера и они поехали все вместе: курьер, ребята и их еда. © adel.saldivar
  • Однажды я вез заказ — четыре коробки пиццы и лимонад. Время было позднее, почти полночь. Захожу в подъезд, поднимаюсь на нужный этаж, звоню в дверь. Открывает мне парень лет двадцати пяти, в халате и с растрепанными волосами. Я протягиваю пакет: «Ваш заказ». А он смотрит на меня большими глазами и говорит: «Какой заказ? Я ничего не заказывал!» Я заглядываю в чек — адрес совпадает, фамилия тоже. Говорю: «Ну, вот, ваш заказ. Оплачено онлайн». Парень мнется, оглядывается назад и шепчет: «Чувак, если моя девушка увидит эту пиццу — мне конец. Она думает, что я блюду диету». Ну, бывает... В голове уже крутилась мысль, что делать, и тут он вдруг выдает: «Короче, постой тут минуту, я сейчас». Выходит через минуту. В итоге мы спустились на несколько этажей ниже, он дал мне чаевые, попросил подержать коробки, пока ест. Оказалось там 4 разных пиццы, он по пару кусочков каждой в спешке съел, запил лимонадом и ушел домой. А остатки, сказал, могу забрать себе. © Палата № 6 / VK
  • Работаю курьером два дня. Хотела купить самсу, перекусить, но мелочи не хватило. Ну, думаю, мужу, если что, позже напишу, скинет мне. Так меня незнакомая девушка вдруг останавливает и говорит: «Давайте я вам куплю, что вы хотели?» Я отнекиваюсь, а она берет мне две самсы. Я, говорит, тоже когда-то курьером работала. © tri.zefir.ky
  • Развозил продукты по домам в ночное время. Всегда приходилось доставлять заказы одним и тем же клиентам, у которых перед домом была куча развешанных манекенов. Ничего особенного не происходило, но мне всегда было не по себе. © ohryanpls / Reddit
  • Один раз везу заказ, а там комментарий: «Привозите строго после 18:00». У меня получилось без пяти минут 5, но я ждать не стал, работать-то надо. Открывает мне мужик, таращит глаза и выдает: «Ты кто?» А на заднем фоне я слышу: «Это ошиблись дверью, наверное». Короче, я понял, что мужчина ревнует жену к каждому кусту и она, зная это, попросила привезти заказ, когда он уйдет.
  • Моя подруга везла заказ в частный дом. Она рассказала, что до самого крыльца за ней увязались несколько индеек, на крыше дома спала очень большая кошка, а из открытой двери навстречу ей выбежали три мопса. А когда она возвращалась к машине, из леса прискакали маленькие козлята и проводили ее. Ей это показалось очень забавным. © ThisBoisFreeTacoBell / Reddit
  • Я девушка-курьер. Сегодня на улице был настоящий буран, ледяной ветер, тяжело работать. Но был и очень теплый момент. Доставляла заказ девушке. Она ушла за деньгами, вернулась еще и с кремом «Нивея»: «Вы молодец, что работаете, возьмите, пожалуйста, он очень хорошо помогает». Мое лицо было все красное и обветренное. Я отказывалась, потому что было неудобно, но она все равно отдала. © yul.life11
  • Один раз довелось побыть курьером. В тот самый день, когда я навсегда распрощалась с карьерой официантки. Нужно было доставить пиццу во времена, когда доставка из ресторанов была не особо востребована. Отправили меня, а у меня первая смена в этом проклятом заведении. Ну и по классике: домофон не отвечает, клиент трубку не берет. А мне 19 лет. Минут через 15 танцев с бубном удалось попасть в парадную, когда уже прокляла все на свете. Выяснилось, что в квартире ремонт, музон, они типа не слышали, как я названиваю. Пожаловались, что пицца остыла, но деньги за заказ таки отдали. Все, больше никогда. © Han******Unicorn / ADME
  • Я на 4-м курсе работала пешим курьером, доставляла заказ из фаст-фуда. Дом по указанному адресу был заброшен, позвонила по телефону, не берут. Написала в поддержку, они тоже не смогли связаться и сказали утилизировать товар. Спросила в группе курьеров, что делать, пожелали приятного аппетита. Взяла паузу на 10 минут и покушала. Оказалось, адрес не тот указали, потом им же доставила по правильному адресу новый заказ. © ghoul_saya01
  • Доставлял еду из японского ресторана. В дверях меня уже ждал мальчик лет 9 или 10, который очень напомнил мне героя из «Плохого Санты», только без кудрявых волос. Я назвал ему общую сумму. Он протянул мне двадцатидолларовую купюру и с невозмутимым видом самодовольно сказал: «Оставь сдачу себе, приятель». Вернувшись к машине, я посмотрел на время и понял, что парниша, вероятно, прогуливает школу. Неудивительно, что он показался мне немного самонадеянным, когда сказал, что я могу оставить себе 40 центов сдачи. Этот парень, наверное, притворился больным, чтобы не ходить в школу, и, скорее всего, сидел дома, смотрел телевизор или играл в видеоигры, ел суши и чувствовал себя крутым. © -eDgAR- / Reddit
  • Зима. Привез заказ. Мужик открыл дверь, посмотрел на меня и говорит: «Зайди погрейся». Он напоил меня чаем, дал еще денег сверху и объяснил: «У меня сын такой же. Где-то тоже мерзнет, наверное». Я чуть не заплакал от того, что кто-то увидел во мне человека, а не робота с едой. © romansamuel12
  • За 25 лет работы я сменила множество профессий: кассир, официантка, оператор колл-центра, секретарь. Ради дополнительного заработка я как-то устроилась водителем на доставку. После первого дня меня быстро признали одним из лучших работников. Спустя некоторое время я уволилась из надоевшей бухгалтерии и перешла в доставку на полный день. Теперь я работаю в удобное для меня время и зарабатываю вдвое больше, чем раньше. Я могу делать все, что захочу, между звонками, носить любую одежду, и я практически не взаимодействую с людьми. Мне не нужно притворяться занятой, когда я не занята. Никто не стоит у меня над душой. Жаль только, что я не нашла эту работу раньше. Кто бы мог подумать, что мое призвание в жизни — развозить товары по моему родному городу. Я никогда в жизни не была так счастлива. © Unknown author / Reddit
  • Решила выйти в 10 вечера на доставку. Целый день домашние дела, думала, подышу заодно свежим воздухом. Поступил заказ, забрала несколько пакетов, несу в соседний дом. А там мужчина: «Вы ночью сами это тащите?» Я, мол, да, ага, до свидания. А он вдруг говорит: «Подожди». Уходит и возвращается с деньгами для меня. Я в приятном шоке, в первый раз так. Пускай удача сопутствует этому мужчине. © asiy_muhamejan
  • Привез заказ, дверь открыла красотка, ну просто «вау». Забрала пакет, кокетливо попросила подождать. Смотрю, а она достала купюру, что-то быстро на ней написала, сложила и сунула мне. Ошалев от счастья, разворачиваю купюру в лифте, а там вместо номера телефона аккуратным почерком выведено: «На новые кроссовки». Смотрю себе на ноги, а правый уже совсем расклеился, «каши просит». И вроде благодарен девушке, которая это заметила, но я-то совсем на другое рассчитывал!

