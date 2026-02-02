15+ историй с пылу с жару от курьеров и работников доставки

В новой реальности, где можно даже в магазин за хлебом не выходить, а вызвать курьера, эти люди становятся героями повседневности. Работа в доставке — это не просто «забрал-отвез», а целая система. Тут важны скорость, выносливость, сообразительность и умение лавировать между домофонами и лифтами, которые «временно не работают». И, если все сделано ловко и вовремя, то выигрывают все.