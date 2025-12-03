Как можно заблокировать исходящие звонки??? Входящие да, а исходящие??? Бабуля гений !!!🤣🤣🤣
«А что, так можно было?»: 15 примеров смекалки, которые вызывают белую зависть
Некоторые счастливчики умудряются решать любые проблемы играючи, просто используя нестандартные подходы. От кота, шлепающегося в обморок ради вкусняшек, до бабушки, ловко обманувшей фитнес-браслет, — мы решили собрать подборку историй о персонажах, которые или сами прокачали свою смекалку до сотого уровня, или столкнулись с такими хитрецами, что просто диву даешься.
- Когда дедушка и бабушка ссорились, дед уходил в другую комнату, звонил всем подряд и жаловался. Бабулю это достало, она разобралась в настройках и заблокировала номера, по которым он названивал. Дед номера разблокировать не сумел, поэтому стал звонить случайным людям и жаловаться на то, как сильно его ущемляют. © Палата № 6 / VK
- Младшенький хотел самостоятельной жизни в другом городе, ему купили студию, но на этапе строительной площадки. А пока он кантовался у друга на даче, благо было лето. Когда я сынуле звонила, он всегда нахваливал, какой у него вкусный ужин на мангале получился и особенно кабачки удались. Решила сама их приготовить и, конечно, зря. Приехал сынуля домой, спрашиваю, как он их так вкусно готовил, а то я пожарила, и у меня получилась дрянь. Отвечает, что и у него была дрянь, но кроме кабачков с грядки ничего больше не было. А ведь мог просто сказать о своих трудностях. © Gerdana / Pikabu
- У нас с мужем два ребенка: семилетняя дочь и пятилетний сын. Он хочет собачку, постоянно просит у нас, а она хочет кошечку, тоже напоминает о том, что пора бы уже питомца завести. Сказали мы с мужем, чтобы решали сами, кто им нужен. Прошла неделя, они спорили, решали, считалками и играми, но так и не пришли к общему решению. На следующий день подходит сын и говорит: «Ладно, мам, пусть будет котик! Я джентльмен, уступлю». В тот же день подходит дочь со словами: «Мам, я люблю братика, пусть будет собачка!» Мы с мужем не могли устоять перед такой милотой, поэтому решили исполнить мечту обоих. Только через неделю я случайно услышала разговор детей: «Круто ты это придумала! Они нам поверили, теперь у нас есть и кот, и собака!» Умные дети у нас растут. © Мамдаринка / VK
- Мне в универе как-то задали взять интервью у десятка человек. Я за это в последнюю минуту взялась, поэтому опросить никого не успела. Ну и придумала все эти интервью от первого до последнего слова. Самое потрясающее, что за мое сочинительство препод поставил мне самую высокую оценку. © HidingUnderTheTable / Reddit
- Мама уже в возрасте, но старательно этого не замечает. А еще она очень хозяйственная. Но годы-то берут свое. Поэтому каждый раз, когда она куда-то уезжает на пару дней и оставляет мне ключи, я втихаря прибираюсь в тех местах, до которых мамуле уже сложно добраться. Мама еще ни разу не заметила, что я ей помогаю. © yeahright / Reddit
- Знаю одного предприимчивого принца. У него небольшой гостевой дом, буквально 8 номеров. Лет ему около 60. И вот весной он в интернете встречает «женщину своей мечты». Плюс-минус того же возраста. Романтика, переписка, все отлично. К маю он зовет ее к себе. Цветущие магнолии, закаты... В общем, девочки, надо брать. Будущая жена успешного отельера радостно впрягается в нехитрый быт — драит номера, стирает, намывает, докупает в «общее» дело, наводит уют, занавески и фонарики. Конечно же, в свободное от обслуживания номеров время он водит ее на прогулки. К концу сентября он выдает, что нет, она его совершенно не понимает, у них слишком мало общего и у них осталось слишком мало времени, чтобы тратить его не на того человека... Свадьба отменяется, невеста уезжает домой. В апреле приезжает следующая... © Alisa2K / Pikabu
- Парень бросил меня после того, как мы месяц встречались. А потом я узнала, что он за моей спиной с другой девицей крутил шашни. Не растерялась, нашла телефон его маман и написала ей с левого номера о том, что ее сыночек меня бросил. А заодно добавила, что беременна от этого парня. © Glittering-Court-557 / Reddit
- Однажды, во время автостопа по Китаю с дорогой подругой, мы очень долго не могли выбраться из Пекина. Когда мы уже почти были на трассе, к нам пристал назойливый дед-весельчак, проезжавший мимо на своей мототелеге. Он бросил все свои дела, чтобы поприкалываться над незадачливыми иностранками. То брался объяснить нам, где находится остановка, и что такое автобус. То уверял, что автостоп наш — дело гиблое. А то просто сидел в своей телеге и хохотал, глядя на нас, а в окна притормаживающих машин кричал что-то такое, что водители нас уже не слушали и табличек с иероглифами не читали, а мгновенно ретировались. Когда дедочек нам откровенно надоел, а все наши попытки его спровадить провалились, мы затеяли маленькую хитрость. Против наглости — наглость! Разыграли сцену: «О, дедушка, а ты чего это веселишься без дела? Подвези-ка нас лучше до трассы. Давай, классно будет!» И рюкзаки давай в старую телегу загружать, а его самого стали настойчиво табличками для местного автостопа обкладывать. Испугался хитрец не на шутку и, энергично размахивая руками и возмущаясь, уехал восвояси. Стоило ему нас покинуть, как появились желающие подвезти и мы продолжили перемещение. © Warmi / Pikabu
- У нас на работе был один кадр, который просто выживал сотрудников, если они якобы угрожали его карьере. Отслеживал любые опоздания, слишком длинные обеденные перерывы, а потом обо всем докладывал начальству. В результате, от него почти все работники ушли. А затем и его уволили. Но самое забавное, что бывшие сотрудники, которых он выкинул, устроились в разные компании. И когда этот фрукт начал искать новую работу, мы создали групповой чат и добились того, чтобы его так никуда и не взяли. Прошло 15 лет, но более кошмарного коллеги у меня с тех пор не было. © Moots_point / Reddit
- Муж часто ездил в командировки, и я ему постоянно жаловалась, как мне грустно сидеть одной дома. Намекала, что не мешало бы сменить работу. И вот как-то перед отъездом супруг объявил, что меня ждет сюрприз, и умчал куда-то. Я, вне себя от счастья, думаю: ура, увольняться поехал. Возвращается благоверный через пару часов, а позади него плетется 5-месячный щенок ротвейлера! А муж радостно заявляет, что теперь я скучать не буду. И что самое удивительное, он оказался прав. Это самая болтливая собака на свете. Она бурчит и бухтит, «отвечая» на вопросы, а еще спит у меня под боком и обожает целоваться. Это однозначно любовь! © Не все поймут / VK
- Принял решение об увольнении с работы, на которой засиделся. Зашел к начальнику, решил начать разговор издалека. Мол, в последнее время у меня сместились приоритеты и интересы, а привычное уже превратилось в рутину и меня не устраивает, каждый день я смотрю на часы и с тоской думаю о том, что когда же завершится этот невероятно скучный, трудный день на работе, которая у меня уже в печенках. Ответ ошарашил: «Так ты не смотри на часы». Короче, ну их, эти заходы издалека. Написал заявление и положил на стол. © Не все поймут / VK
- Батя постоянно что-то чинит. И мама его потом за это очень расхваливает перед всеми друзьями и родственниками, мол: «Вот какой Олежка у меня молодец, на все руки мастер». И вот вчера, я застал папу за тем, что он специально откручивает дверцу от шкафчика на кухне, чтоб мама потом ему сказала, что ее нужно подкрутить, он ее прикрутит, и она его опять будет расхваливать. © Палата № 6 / VK
- Был у меня кот Василий. Как только он слышал грозу, сразу валился набок и лежал, не шевелясь. Поначалу очень переживали за него, несли к себе в постель, накрывали одеялом, а как только приходил в себя, давали ему что-то вкусненькое. Так это хитрец понял свою выгоду и начал валиться в «обморок» на каждый более или менее громкий звук, даже если нож со стола на пол упадет. Мы уже поняли его хитрость, но так же носили его в постель и давали вкусняшки. Такой артист! © Подслушано / Ideer
- Подарила бабуле фитнес-браслет, чтобы активную жизнь вела, как врач прописал. Она поохала, повозмущалась, но согласилась. Через неделю смотрю в приложении: бабушка шпарит по 20-30 тысяч шагов в день! Я в шоке. А тут захожу к ней в гости и вижу, что она этот браслет на стиралку прикрепила. © Не все поймут / VK
- Продавали коляску паре, где жене уже вот-вот рожать. Все в отличном состоянии, а покупательница мнется, сомневается. Ну бывает, первый ребенок, хочется лучшего. Ушли подумать. Через 40 минут таки вернулись. Муж там гениально нашел подход к жене — он свою даму сытно и вкусно накормил и убедил, что больше кататься и что-то искать не вариант, тем более цена такая привлекательная. Сытая супружница оказалась сговорчивее. © КолоБася / ADME
А вы придумывали хитрость, которой до сих пор гордитесь? Расскажите о своей самой гениальной уловке в комментариях!
