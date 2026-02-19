Очередная госпожа Простакова. «А географию зачем учить? Извозчик сам довезет!»
16 турагентов рассказали о случаях на работе, которые до сих вспоминают со смешком
Работа в сфере туризма лишь со стороны кажется бесконечным праздником, а на деле менеджерам чуть ли не ежедневно приходится проявлять чудеса изобретательности. Иногда турагенты не только бронируют билеты, но и объясняют, что Венеция не закрывается на ключ после заката и даже со всей тщательностью подбирают номера с идеально белыми стенами для тайной работы в отпуске. Терпение менеджеров по туризму поистине безгранично, а их находчивость способна спасти любой отдых.
- Однажды мне позвонила недовольная туристка из Египта: «Почему в номере телик не работает?» Отправила ее на ресепшн. И в тот же день цены на тур в этот отель так упали, что я сама сразу же рванула туда. Случайно столкнулись там с ней, и я выдаю: «Вы как мне позвонили, я сразу вылетела ваш телевизор чинить! Вот такой у нас сервис, представляете?» Ну мы в итоге посмеялись, подружились и вместе отдыхали. Теперь это мой личный анекдот из жизни турагента! © Екатерина С. / Dzen
- Отправляла молодоженов в отпуск. Невеста мечтала о номере с видом на море, хотела спать под шум прибоя. Переплатили за романтику. Через день звонит: «Умоляю, переселите нас в номер с окнами на парковку!» Я удивленно спрашиваю почему. Ответ сразил наповал: «Оказалось, что море — это очень громко. Оно плещется всю ночь, как будто у нас в ванной трубу прорвало. Мы уже две ночи с закрытым балконом и в берушах спим, никакой романтики, одна бессонница».
- За два дня до вылета звонят мои клиенты:
— Здравствуйте!
— Здравствуйте! Как вы? Успели собраться?
— Да, все хорошо. У меня вопрос.
— Да, я вас внимательно слушаю.
— В нашем отеле есть уборная на пляже? Я забыла уточнить.
— Давайте я уточню.
— Просто, если там нет, то мы не полетим.
Я зависла, но посмотрела, что уборная на том пляже есть. Передала ей информацию и добавила, чтобы летели спокойно. © madina_rakhimzhan
- Подруга работает турагентом. У них был очень интересный случай. Женщина поехала в Турцию. Там после какой-то экскурсии их группу завезли на базар, где она купила «золотое» колье, а по приезде на нем сломался замок. Так та не придумала ничего лучше, как прийти в агентство со скандалом и потребовать возврат денег за колье. Дескать, гид ваш привез к такому плохому продавцу. © AnnySilver / Pikabu
- Работаю в турагентстве. За три года ничего интересного особо не происходило, но вчера одна девушка сделала мой день. Звонок, отвечаю. На том конце провода девушка спрашивает про горящие туры на июль. Начинаю перечислять страны, примерные расценки. Ведем диалог, подбираем что-то под ее бюджет, а это только Турция. Сказала ей об этом. А она такая: «Ну, Турция — это так себе. Может, Анталия? Или там дорого?» И тут я поняла, что нам предстоит тяжелый разговор. © Рабочие истории / VK
- Работаю турагентом. Воскресенье, иду в бассейн, телефон оставляю в раздевалке на 1,5 часа. Прихожу, проверяю: 6 пропущенных вызовов, огромное количество сообщений во всех мессенджерах примерно такого содержания: «Наталья, почему вы не берете трубку? У нас вопрос по путевке. Мы думали, вы добросовестная, а вы просто не отвечаете». Поплавала. Конечно, я сразу же перезвонила, хотя вопрос был несрочный. © creative_travel72
- Семья из пяти человек остановилась в отеле на неправильной стороне улицы с односторонним движением. Они сказали нам, что это слишком далеко — идти через улицу, чтобы сесть на автобус. И да, приехали они, чтобы потом идти в поход. © MizukiYumeko / Reddit
- Ко мне в турагентство пришли мама, папа и двое детей. Одному было лет 5, другому, скажем, 16. Взяли отель на троих для родителей с младшим ребенком в обычный двухместный стандарт с дополнительным местом для ребенка. В день заезда в отель раздается звонок от них:
— Здравствуйте! Мы тут приехали в отель, и так получилось, что мы поехали вчетвером. А нас вчетвером не заселяют. Сделайте что-нибудь!
Я была в крайнем замешательстве. Продолжаем диалог:
— Что говорят на ресепшене? Попросите, чтобы вам дали номер для четверых за доплату.
— Они говорят, номеров нет!
Залезаю к туроператору. Для четверых предлагается размещение только в комфортах, которых в наличии нет. Предлагаю им взять еще один номер для старшего ребенка. А она такая: «Ой, нет, это дорого! Ладно, что-нибудь придумаем».
В итоге, не знаю, что они там придумали. Надеюсь, договорились все-таки с ресепшеном, что вчетвером будут жить. Или тайком провели четвертого. А может, отец семейства вообще в машине ночевал. Что это было, мы так и не поняли. Попытка сэкономить? © Unknown author/ Pikabu
Да, это была попытка "сэкономить" рассчитанная на "дурачка". В РФ ведь это прокатывает. Но за пределами, особенно в туристических районах, всем плевать. Пичалька.
- Пришел парень, выбирал отель часа два. Главное требование — чтобы в номере обязательно была белая стена без картин, узоров и ковров, и чтобы напротив нее стоял стол. Я уже подумала, что он какой-то блогер или фотограф, ищущий минимализм. Нашли идеальный вариант, он сто раз переспросил про цвет штукатурки. Когда вернулся, зашел поблагодарить. Оказалось, он никому на работе не сказал, что улетел в отпуск. Всю неделю он надевал рубашку, садился напротив этой белой стены и выходил на видеосвязь с начальством, уверяя, что он дома, просто делает ремонт и вынес всю мебель.
- Работаю в турагентстве. Не так давно к нам заходил один мужик. Все нервы вымотал, но путевку выбрал. Все согласовал, оплатил, сказал, что за путевками завтра подъедет его дама сердца. Мы уже представили себе такую же даму с претензиями ко всем и вся. Но приехала очень милая и добрая женщина. Улыбчивая была, все быстренько посмотрела, поблагодарила нас. Одна из консультанток не выдержала, спросила у нее, мол, а как вы с мужчиной таким живете. Женщина ответила: «Ой, а я с ним и не живу. У него жена есть. Я только отдыхать с ним летаю!» © Не все поймут / VK
- Как-то один из клиентов спросил, можно ли получить возмещение средств за отмену тура, потому что по прогнозу погоды обещали дождь. До начала его тура оставалось целых две недели. © MizukiYumeko / Reddit
Когда ты работаешь удалённо, или вообще "самозанятый", никому не должно быть дело где именно ты входишь на связь. В этом и есть смысл схематоза.
- Была у меня туристка, которая нигде и никогда не была. Долго выбирали, делали перерыв, потом искали вновь. Подобрала ей отель на первой линии, говорю, 150 метров до моря. Она спрашивает, мол, сколько по времени займет дорога до моря. Ответила, что 10 секунд бегом. © Лари / Dzen
- В час ночи звонит туристка. Говорит, что у нее ящерица в номере. Я посоветовала позвонить на ресепшен, а она мне: «Вы знаете номер ресепшена? Может, вы сами позвоните и скажете, чтобы ящерицу убрали?» © rashida_zhamalova
- Вчера у меня была клиентка, которая спросила, где лучше остановиться в окрестностях Венеции. Я подумал, почему же в окрестностях, а не в самом городе. Она на полном серьезе заявила: «Ну, Венеция же — это просто музей под открытым небом для туристов. Она закрывается на ночь, и все работники уезжают домой на материк. Там же на самом деле никто не живет!» © PoliteBrick2002 / Reddit
Насчёт "остановиться в окрестностях Венеции" дама абсолютно права. Жить лучше на материке, а в саму Венецию кататься на электричке (буквально 20 минут). Жилье на материке намного дешевле и комфортнее, плюс больше магазинов, нет толп туристов и вечной сырости.
И насчёт "закрывается на ночь" дама тоже не так уж и ошибается: после 22.00 город буквально вымирает, становится темно, пусто и неуютно.
- Подбираю путевку туристам. Сказали, что дорого, мол, мы нашли этот отель дешевле. Говорю, покупайте там. Купили, уехали. Спустя пару дней звонят мне с какими-то проблемами. Ответила, чтобы обратились туда, где брали тур. А они мне с обидой: «К кому обращаться? Мы же брали на каком-то сайте, а там даже позвонить некому! Вы что, своих туристов за границей на произвол судьбы оставите?!» © Лилу / Dzen
- Звонит мужчина, просит оформить тур в Египет. Выдали документы. Прилетел в Египет, заселился. Проходит день, он пишет: «Мне нужен отель». Я ему такая, мол, что-то я не поняла, вы же тур взяли. А он как ни в чем не бывало выдает: «Скучно мне в Египте, я в Турцию уехал». И присылает фото оттуда. Забронировали ему отель в Турции. Я говорю, что у него обратный вылет из Шарм-эш-Шейха, он в ответ: «Да не поеду я туда больше. Купите мне авиабилеты отсюда. Я из Турции полечу». © itravel.kz
Эти случаи доказывают, что человеческий фактор остается самой непредсказуемой частью любого путешествия, как бы тщательно оно ни было спланировано. Хорошо, что со временем даже самые стрессовые ситуации превращаются в отличные байки, над которыми можно посмеяться вместе с любимым менеджером.
А вам приходилось быть свидетелем или участником подобных курьезных сцен во время планирования отпуска?