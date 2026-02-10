16 туристов, которые из отдыха в Египте привезли не только папирус, но и занимательные истории
Поездка в Египет часто превращается из обычного отпуска в настоящий сериал с комедийными поворотами сюжета. Туристы едут сюда за историей древнего мира, а находят приключения, которые невозможно спрогнозировать ни в одном путеводителе. Египетский сервис и непосредственность местных жителей — это отдельный вид искусства, способный удивить даже бывалых путешественников.
- Вернулись с пляжа в номер. Я захожу и с визгом вылетаю обратно в коридор. Показываю внутрь: «Там мужик! В нашей постели! В моей пижаме!». Муж отодвигает меня и врывается в номер. Через секунду слышу его истерический смех. Оказалось, уборщик Ахмед за чаевые так расстарался, что скрутил из полотенец фигуру человека, надел на неё мою шелковую пижаму, очки мужа, а в «руки» вложил пульт от телевизора. «Мужик» вальяжно полулежал на подушках и смотрел арабские новости. Такого сервиса мы не ожидали.
- Поехали с подругой в пустыню пофоткаться на верблюдах. Наш улыбчивый проводник заверил, что кадры будут королевскими. Он фоткал нас и даже просил подкидывать песок для эффекта. Вернулись в отель. Открыли галерею и обомлели. Ведь на всех 200 фото крупным планом была запечатлена довольная морда верблюда, а мы с подругой были лишь крошечными расплывчатыми точками где-то на фоне его правого уха.
- Гуляли по территории отеля в Египте. Тут мой парень нашел в траве мобильник. Решили отнести на ресепшен. По пути встретили пару. Поняли, что они говорят про этот телефон. Отдали, мужик промямлил благодарность. И тут эта тетка нам выдает: «А где чехол-то?» Мы знатно офигели, сказали им, где нашли телефон, посоветовали поискать чехол самим и быстренько оттуда ушли. © Елена М / Dzen
- Будучи в Египте, наблюдал, как двое мужчин яростно ругались из-за того, что один задел машину другого. Но как только они закончили кричать, владелец соседней лавки просто вынес им на тротуар столик, чтобы они могли вместе выпить чаю.
А еще я видел парня, который ехал на велосипеде по шоссе, чудом балансируя с огромным квадратным подносом лепешек на голове. И по той же трассе спокойно ехали повозки, запряженные осликами. Чудесное было время. © Kamilia*** / Reddit
- Прекрасно помню, как мы с мужем впервые в жизни смогли выбраться на отдых в другую страну. Полетели в Египет. Мне нравилось все! От полета и аэропорта, до отеля и окрестностей! Я не выпускала из рук телефон. Все фотографировала на память, еще и мужа каждую минуту просила: «Сфоткай, сфоткай, сфоткай!». Под конец нашего двухнедельного отдыха он перестал откликаться на имя Олег, потому что стал «Сфоткай». © Мамдаринка / VK
- А вы когда-нибудь убегали от верблюда? Я вот да. Как-то мы с семьей были на экскурсии в Египте, а рядом с пирамидами катали на верблюдах. Я спокойно гуляла, никого не трогала, вдруг неожиданно слышу, как мама кричит: «Даша, за тобой верблюд бежит!» В общем, так быстро и далеко я еще никогда не бегала. Но самое смешное оказалось то, что верблюд просто шел за мной, а мама подумала, что меня ждет страшная катастрофа. © Не все поймут / VK
- Отдыхали в Египте в пятизвездочном отеле. На ужин заявился мужчина в одних плавках. За ним ходили все официанты, говорили, что надо бы одеться. Тот делал вид, что не понимает и продолжал щеголять в труселях. А когда сел ужинать, отчаянные официанты тут же закрыли его собой. Это шоу продолжалось на протяжении нескольких дней. © Палата № 6 / VK
- Был в отеле all-inclusive. Улыбчивый бармен налил мне напиток в восьмигранный стакан, положил туда лед. Но на четвертый раз льда не положил. На десятое посещение он вовсе отдал мне напиток в пластиковом стакане. И тут вдруг я заметил, что у него за спиной стояла горка чистых стеклянных стаканов, но мне почему-то достали из упаковки одноразовый. На мои вопросы бармен что-то бурчал себе под нос, но толком ничего не объяснял. Было немного обидно и непонятно почему меня так понизили в «стакановом» рейтинге и куда делся полагающийся мне лед. А я давно заприметил на барной стойке вазочку для чаевых, хотя сначала думал, что это красивый предмет интерьера, забитый красивыми купюрами и монетами. Экспериментирую! Положил в вазочку несколько монет. Что тут произошло! Бармен аж засиял, он чуть не с реверансом направился к холодильнику, достал из морозилки замороженный фирменный стакан, наполнил его льдом и напитком. Передал мне. Я был в шоке! © dronicson / Pikabu
- Поехали с родителями в Египет. Попали в ужасный отель. У нас были постоянные претензии к персоналу и к условиям проживания. Беседовать по поводу всего этого мы ходили на ресепшен, чем изрядно надоели персоналу отеля. И вот, когда мама снова пришла с очередной жалобой, египтянин за стойкой, сохраняя остатки самообладания, выдал: «Вы уже кушали? Идите покушайте!» Так что если хотите вежливо кого-то отшить, то берите на заметку. © Подслушано / Ideer
- Египетские погонщики верблюдов — это отдельный вид искусства. Диалог у пирамид развивался стремительно:
— Хотите сфотографироваться на верблюде?
— Нет, спасибо.
— Но это бесплатно, абсолютно бесплатно!
— Вы уверены? Ну не знаю...
— Идите сюда!
Он мгновенно подсадил меня на верблюда.
— А теперь платите!
— Вы серьезно? Вы же только что сказали, что это бесплатно, прежде чем затащить меня наверх.
Погонщик не растерялся, похлопал животное по шее и выдал гениальный аргумент: «Да-а-а, но это бесплатно для меня. А деньги — это для верблюда!». Я протянул 10 фунтов «для верблюда». Хозяин возмутился: «10 фунтов?! Это ничто! Некоторые туристы платят по 100 долларов! Дай больше!». Но я был непреклонен: «Нет. Пока». © kjerstih / Reddit
- Заселился в отель в Египте. Сказал хозяину, что слив в душе плохо работает, вода переливается. Он обещал, что посмотрит, но воз и ныне там. Перед выездом спросил все ли было хорошо. Ответил: «Да, кроме слива». А он хитро улыбнулся и выдал: «Только ты не пиши об этом в отзыве, ладно?» И перед самым выходом напомнил мне еще раз, что отзыв обязательно должен быть хорошим. Но я в такие игры не играю, написал все как было. © Plexator / Pikabu
- Уже давно живу в Египте. Как-то работала аниматором в отеле. Был у нас один гость, который все две недели ходил в одной и той же майке и в тех же шортах. Мы как-то пошутили, что он не стал заморачиваться и приехал с пакетом, куда сложил только эту майку и шорты. Мы и прозвали его Господин Пакет. Когда он выезжал и садился в автобус до аэропорта, смеялись многие. Он ведь, как оказалось, и в самом деле приехал с одним пакетом. © Подслушано / Ideer
- Нам очень понравилось в Египте! Были ли там зазывалы? Да. Были ли они агрессивными? Нет.
Тот единственный парень, которому удалось нас «развести» и победить, просто выхватил мой телефон и настоял, чтобы мы с сыном позировали для фото в храме Хатшепсут. И знаете что? Он сделал мне огромнейшее одолжение! Потому что шансов, что мой сын-подросток согласится добровольно позировать маме, было ноль. Это были лучшие потраченные деньги за всю поездку.
Мы спокойно прошли через весь рынок в Асуане: к нам пару раз подходили, но мы просто говорили «нет» (или «ла» по-арабски) и шли дальше. Никто не надоедал. У пирамид тоже без проблем. Ни намека на навязчивое внимание — не знаю, в чем причина: может, потому что я была в свободной темной одежде, или потому что мне за 50 и я могу сойти за местную, а может, дело в том, что рядом всегда был мой сын ростом 185 см. Какая бы комбинация ни сработала, я всем довольна. © Unknown author / Reddit
- Отдыхали мы пару лет назад с мужем в Египте. Решили взять морскую прогулку, дабы полюбоваться морскими красотами. Яхта остановилась, нам предлагают поплавать. Я схватила маску, ласты, начинаю делать заплыв. Слышу, муж меня зовет. Спрашиваю, мол, ты чего так долго, а он все пакеты перевернул, но маску не нашел. Кричит мне: «Я не нашел маску! В черном пакете нет, там только утюг!» Вытаскивает из пакета наш дорожный утюг и начинает им махать. Естественно, все смотрят и ржут. Я, видимо, впопыхах схватила пакет, а что там, так и не посмотрела. И муж мне еще: «Сейчас отдашь мне маску, а сама с утюгом поплывешь рыбу гладить!» Поплыла обратно к мужу под дикий хохот отдавать ему маску. © Cool story / VK
- Купил на рынке майку с иероглифами. Продавец сказал, что этот текст приносит силу. Вышел в ней, все местные начинали мне улыбаться и кивать. Чувствовал себя фараоном, пока в лобби отеля не встретил египтолога. Он поглядел на майку, протер очки и выдал: «Молодой человек, у вас тут очень каллиграфично написан древний рецепт чечевичной похлебки с чесноком. Видимо, местные просто очень любят поесть».
- На экскурсии гид монотонно вел рассказ. Тут он остановился у неприметной стены и сказал: «Это важнейшее место в Египте, тайна, которую скрывали веками». Мы затаили дыхание, ожидая увидеть невероятное. А гид торжественно отодвинул кусок фанеры и нашему взору предстала розетка. Гид продолжил: «Здесь можно зарядить телефон и здесь немного обдувает кондиционер из будки охраны. Наслаждайтесь!» Это было лучше любой мумии.
Путешествия в страну пирамид редко проходят строго по плану, но именно эти нестыковки и курьезы делают отдых по-настоящему живым и запоминающимся. Спустя время даже самые странные ситуации вызывают добрую улыбку и желание вернуться обратно к теплому морю и его обитателям.
А какие забавные сюрпризы преподносил отпуск вам и с какими неожиданностями приходилось сталкиваться в поездках?
