16 туристов, которые из отдыха в Египте привезли не только папирус, но и занимательные истории

Путешествия в страну пирамид редко проходят строго по плану, но именно эти нестыковки и курьезы делают отдых по-настоящему живым и запоминающимся. Спустя время даже самые странные ситуации вызывают добрую улыбку и желание вернуться обратно к теплому морю и его обитателям.

А какие забавные сюрпризы преподносил отпуск вам и с какими неожиданностями приходилось сталкиваться в поездках?