12 зимних историй, которые согревают душу не хуже кружки теплого молока
Истории
17 часов назад
Ну и пускай на улице холодно, скользко и птицы не поют. Это вовсе не повод хандрить и с грустью считать дни до прихода весны. Можно ведь закутаться в пушистый плед, уютно устроиться на диване и почитать нашу добрую подборку историй.
- За ночь намело сугробы. Муж встал рано, поднял сына, вышли во двор. Я сквозь сон слышала, как они во дворе шебуршат. Решила, что снег чистят. Когда позже пошла к ним во двор, то мимо меня на улицу прошмыгнул кот и тут же в панике залетел обратно. Я смотрю, а у нас там перед дверью стоят семь снеговиков с грозными рожами и рогами из сосулек. И у главаря вместо носа огурец соленый. © Подслушано / VK
- Вчера слепили с сыном снеговика во дворе — большого, красивого. Вынесли ему из дома шарфик из мишуры, морковку для носа, раскрасили щечки акварельными красками. Сегодня хотели вынести еще краски, чтобы раскрасить его дальше. Смотрю утром в окно, а снеговика нет. И следов никаких, что он тут стоял. Кто-то ночью стащил нашего снеговика! Стащил! Снеговика! Не перестаю удивляться людям. © Подслушано / VK
- В какой-то из дней выпало очень много снега. Работаю сторожем, прихожу на работу уже под вечер. Стемнело, почти все разъехались. Сидел, как обычно, скучно, почитать нечего. Вышел на улицу, взял лопату и начал делать из снега большую кучу. За час слепил снеговика. Получилось неплохо. Мне даже понравилось! А утром, когда народ шел на работу и заодно мимо снеговика, я сидел довольный в своей коморке, наблюдая за их реакцией из окна. © Подслушано / VK
Если бы русалочка Ариэль была снеговиком, то выглядела бы именно так
- Недавно гуляли с молодым человеком по парку, увидели вывеску «Сладкий снег». Оба сразу подумали, что это мороженое. Подходим, просим две штучки, продавец начал накладывать что-то белое в пластиковый стаканчик, а в конце посыпал все, как мы поняли, сахарной пудрой. Мы заплатили, отошли и только потом решили попробовать. Оказалось, что это реально снег. Снег! В жару, на улице, снег! © Карамель / VK
- Очень люблю снегопад, особенно когда он падает огромными хлопьями. Возвращалась на днях домой и начался как-раз такой снег. Я — довольная как ребенок, подняла голову вверх, открыла рот — иду и ловлю снежинки. Вдруг поскальзываюсь и вот-вот должна была упасть, но меня сзади кто-то схватил и поставил на ноги. Обернувшись я увидела парня, который сказал, что увидел как я иду, ртом ловлю снежинки, и пошел за мной, чтобы я не упала. Теперь я ему должна чашечку кофе за спасение. © Карамель / VK
- На днях мама моего парня рассказала мне занимательную историю. Она поведала мне о том, что мой избранный в детстве был невероятно спокойным ребенком. Послушным, терпеливым и никогда не перечил родителям. Однажды она зимой забирала его из детского сада, везла на санках, они молча ехали к дому. И лишь у подъезда она заметила то, что у него плед слез, а весь снег летел ему в лицо. Он ни слова не сказал об этом! Мама начала спрашивать, мол, а почему тот ничего не сказал, на что он ответил: «Мне и так хорошо было! Я не хотел тебя отвлекать!». Теперь мне понятно, почему любимый может по три часа ждать, пока я подберу вечернее платье, и при этом не сказать ни слова. © Карамель / VK
«Впервые в жизни слепила снеговика! А еще наелась снега, налепила снежков и сделала „ангела“ с сугробе. Счастлива до безумия»
- Мои бабушка с дедушкой всю свою жизнь живут на юге. Несколько месяцев назад вот приехали ко мне в гости. Думали, что снег увидят, а тогда у нас как раз сухо было, вообще без осадков. Расстроились сильно. Но буквально спустя пару дней судьба улыбнулась им, пошел снег, мокрый такой, но много. И на следующее же утро я с балкона с улыбкой на лице наблюдал за тем, как бабушка с дедушкой в свои 80+ лет играют в снежки! Как будто им снова по 10 лет! Мимолетно подумал о том, что тоже хочу себе такую старость. © Палата № 6 / VK
- Зима, мороз. Гулял с девушкой, с которой до этого только переписывались. Хорошо проводили время, но тут пошел снег и я предложил ей зайти куда-то погреться. Она наотрез отказывалась, отговорки придумывала. Я спросил прямо, мол, в чем дело? Она замялась и выдала милейший ответ: «Ой, я голову забыла помыть. Не хочу шапку снимать!». © Палата № 6 / VK
- Шла с работы такая уставшая и замученная. Возле подъезда меня встречает соседский мальчик, который как раз лепил снеговика из недавно выпавшего снега. Я немного полюбовалась, даже улыбнулась, а он меня заметил и подошел. Стоит, смотрит на меня и говорит: «Тетя, хотите покажу вам звездочку!». Я отвечаю, что хочу. Он внезапно падает в снег и делает звездочку руками и ногами! Встает, улыбается, говорит: «Вот. Эта звездочка вам!» И так сразу тепло стало на душе, приятно и уютно! Мне впервые посвятили звезду. И сделал это не любимый мужчина, а простой соседский мальчишка. © Палата № 6 / VK
«Кто-то неподалеку от моего дома слепил снеговика Тоторо!»
- Да что вы знаете о подкатах к девушкам. Я вот настоящий профессионал этого дела! Без каких-либо фраз, без всяких подарков или цветов, взял и подкатил! Это было одним декабрьским вечером, я тогда возвращался с работы, на улице холодно, снег идет. Иду себе и внезапно поскальзываюсь, падаю и делаю чуть ли не футбольный подкат девушке. Так неловко получилось, быстро поднялся, помог ей встать, извинился. Затем мы познакомились, вместе поржали и пошли пить какао. Сейчас встречаемся, а она в шутку называет меня мастером подкатов. © Палата № 6 / VK
- Мой брат в декабре лепил снеговика. Тогда выпал первый снег, насыпало знатно, да и лепился он шикарно. Брат несколько часов проторчал под снегопадом, работая над своим шедевром. У снеговика и ведро было, как шляпа, и метла в руках-палках, и нос из моркови. Но брат сильно переживал за то, чтобы его никто не разрушил. Ночь, я просыпаюсь в часа два, чтобы пойти попить воды. На кухне сидит брат, который ещё не ложился, спрашиваю у него, чего не спишь, а он достает бинокль и отвечает: «Слежу за тем, чтобы снеговика никто не трогал!» © Палата № 6 / VK
- Первый день зимы. И так совпало, что сразу же первый снег. Я на радостях бегу строить первого снеговичка, прямо у подъезда. Выходит коряво и не симпатично, но видно, что с душой. Спустя, наверное, минут 20 выходят из подъезда мама с папой и просто замирают. Ну, я их могу понять, мне скоро стукнет 25 и лучше бы у порога дома они увидели жениха, нежели снеговика, но... Эй, не все так сразу! Какой никакой, а мужик! © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько подборок, которые растопят холодные зимние будни:
Комментарии
Уведомления
Как раз сегодня вспоминали, как во времена локдауна как-то слепили кота из мягких пушистых хлопьев какого-то дерева типа тополя. А изначально тоже планировали "снеговика".
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Блин, в Беларуси уже несколько зим подряд снега практически нет. Вспоминаю зимы своего детства, когда катались с каждой более-менее подходящей горки. Как-то нашли дверцу от холодильника, вот это был кайф, человек по десять наа неё грузились и с ветерком вниз👍
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