12 женщин, которым жизнь пощекотала нервишки

Народное творчество
3 часа назад

Иногда кажется, что весь мир специально создан для того, чтобы выводить женщин из себя. То от мужа дома помощи не дождешься, то родственники с советами без спроса лезут, то в салоне что-то напрочь испортят. В общем, поводов для стресса хватает. Вот как раз такими ситуациями и делятся женщины в сети.

  • Пару дней назад я ездила в торговый центр. Накопила денег и наконец-то исполнила свою мечту — купила платье, которое давно хотела. Приехала домой в нем, радостно покружилась перед мужем и спросила: «Ну как я тебе?» Он на секунду отвлекся от компа, а потом изрек: «Прическа хорошая, тебе идет!» © Палата № 6 / VK
Конфуз
18 часов назад

А ты заметила, что он сменил резину нна машине и она теперь так ласково шуршит, а не скребёт как блозасиая собака?

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  • Недавно получила самое странное сообщение в своей жизни: «Отстань от моего сына». Написала какая-то незнакомая женщина, я понятия не имею, кто она и откуда у нее мой номер. Еще несколько сообщений в переписке и оказалось, что она мама моего одногруппника, которому я уже год нравлюсь.
    Он поставил мое фото на заставку телефона, пишет мне тайно стихи, а тетрадку с ними под кроватью прячет. А его мама хочет, чтобы он начал с хорошей девочкой встречаться, ему такая, цитирую: «малолетка без роду, без принципов и морали» не нужна. Приказала мне отстать от него (за 3 года учебы даже словом не перекинулись) и найти себе другую жертву. Ха, а что делать с этим? © Палата № 6 / VK
  • Сдавала летнюю сессию, до института три остановки, решила пройтись пешком, настроиться на экзамен. Одну остановку прошла спокойно. Вторую бежала наперегонки с черной кошкой под веселое улюлюканье прохожих. Болели за меня, знали, рядом институт и сейчас сессия. Победила я, кошка свернула в сторону. Только я перевела дух, смотрю, едет автобус «двойка». На всякий случай решила пробежаться еще. Экзамен сдала успешно, билет попался тоже под номером два. Видимо, это был знак. © Светлана / Dzen
  • Ранее утро. Муж будит меня и шепотом говорит: «Пошли скорей отсюда. Только тихо!» Мой муж ни разу не паникер, если он сказал «идем», значит — идем. А все вопросы потом. Держась за руки, на цыпочках выходим из комнаты. И вдруг муж спрашивает, мол, что это такое было? Я слегка офигеваю и начинаю переживать за душевное здоровье любимого.
    Оказалось, сон ему приснился: он, взрослый мужик, сидит в классе, вокруг него мелкая школота, и идет экзамен. И все бы ничего, но экзамен-то по диквадрометрии! «А я в этой диквадрометрии ни в зуб ногой, — оправдывался любимый. — Сразу понял — завалю, без вариантов. Вот и решил свалить по-тихому. И тебя прихватил, не хотел, чтобы ты там тоже позорилась. Ты же математику не любишь».
    Хохотали потом до слез.
  • Муж забрал все наши деньги из заначки и купил машину. Якобы увидел ту, которую хотел, по хорошей цене. Себе! Ведь у меня машина есть (добрачная). А то, что мы вместе откладывали на покупку дачи, его не смутило. Выгнала тут же. Подаю на развод и на раздел имущества. Из общего только эта несчастная машина. Останется с половиной машины. Принципиально заберу свою половину денег. © Подслушано / Ideer
  • Работала в одной шарашке, все оттуда бежали. Нашла я новую фирму. Пришла на собеседование. Сотрудницы предупреждают, мол, у них строгая начальница. К новичкам придирается. Чую, не светит мне место. Но та сказала с ходу: «Беру!»
    Оказалось, что эта женщина с моей прошлой работы, откуда все бежали. Она меня увидела и сразу решила взять. Это было самое быстрое мое собеседование. © Tatyana Arslangareeva / Dzen
  • Ох уж эти салонные процедуры. Однажды я пошла на педикюр, и мне начали стричь мои совершенно здоровые ногти, отрывая их по бокам. В другой раз мне потерли пятку металлом так, что кожа содралась. Одно мучение! © moonchild291 / Reddit
  • Работники ресторанов считают, что женщина не в состоянии угостить своего кавалера. Каждый раз официанты вручают оплаченный счет только моему мужчине, даже когда чек возвращается с моей картой. Независимо от того, кто зарабатывает больше, хочется равного отношения. © jessipirate / Reddit
  • В моем универе училось очень мало юношей (направление — филология). И была одна преподавательница, которая страсть как любила мальчиков, а к девочкам относилась предвзято. У нас оценки за экзамен ставили по количеству баллов, набранных за семестр. Так одному парню-прогульщику эта преподавательница поставила однажды балл просто за то, что он соизволил прийти на занятие. А я тогда отвечала весь семинар, и мне ничего не поставили: недостаточно много работала, видите ли.
  • Сдала важный проект, полгода напряженной работы. Наконец-то презентовали заказчикам, они в восторге. На радостях по дороге домой купила дорогих закусок, думала, с мужем отметим, романтический вечер устроим. Когда пришла, с порога получила нытье мужа о том, что я так поздно и как он устал на работе. Когда пыталась рассказать о сдаче проекта, перебивал и талдычил, какой он молодец и как хорошо работает. Взял большую часть закусок и ушел за комп. На мои попытки пообщаться огрызался, что мешаю. Наверное, премию я потрачу на съем квартиры и разведусь. © Подслушано / Ideer
  • Мужчины часто говорят: «Ты мне не нравишься со всем этим макияжем». Алло, это не для тебя. Это для меня. С какой стати я должна выглядеть так, чтобы произвести впечатление на кого-то, кто ни черта не смыслит в оттенках кожи, контрастных цветах и подчеркивании своих лучших черт? © Unknown author / Reddit
  • Пригласила в гости маму и старшую сестру. Сестра постоянно делает мне замечания: то вилка не натерта, то я суечусь и забыла поставить тарелки, то крема в торте мало. И все это под хохот. Пьем чай, торт вкусный, мама хвалит: «Молодец!» И тут сестра выдает: «Ну так много ума не надо — намазать крем на печеньки». Даже мой муж обалдел. Крайне неприятно и унизительно. © Подслушано / Ideer

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