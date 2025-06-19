12 женщин, которым жизнь пощекотала нервишки

Иногда кажется, что весь мир специально создан для того, чтобы выводить женщин из себя. То от мужа дома помощи не дождешься, то родственники с советами без спроса лезут, то в салоне что-то напрочь испортят. В общем, поводов для стресса хватает. Вот как раз такими ситуациями и делятся женщины в сети.