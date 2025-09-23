А в чем пафос, я не поняла? Надо было прийти в шортах и крикнуть: Пожрать че есть, бро?
16 человек, которые сказанули так метко, что комики могли бы позавидовать
Иногда самые смешные и меткие фразы рождаются не на сцене у стендаперов, а в самых обычных жизненных ситуациях. Часто их авторами становятся дети, бабушки и даже незнакомцы, которые своим остроумием превращают рутину в настоящий анекдот. Мы собрали 16 историй о таких моментах, когда люди сказали так метко, что хоть в стендапе рассказывай.
- Дочка устроила концерт в магазине — капризы, уговоры, истерика на подходе. Я сдерживаюсь как могу: «Нет, я сказала! Хватит сладкого и вредного!» И тут вмешивается тетка: мол, «с детьми так нельзя». Так не успела я рот открыть, как мой «ангелок» выдал: «Мадам! Топайте, куда шли и не приставайте к людям! Суйте свой нос в другое место. Ваше мнение никто не спрашивал!» Тетка аж покраснела! Мне осталось лишь добавить: «Не, ну а что? Сами виноваты!» © 111999777bgk
- Как-то к нам зашел посетитель. Причем вид был у него был шикарный: деловой костюм, все такое. И тут он прям с порога на приветствие официанта «Добрый день» на пафосе отвечает: «Добрый, у вас есть чего-нибудь перекусить?» И тут официант выдает: «Медный провод подойдет?» Ржач, занавес, победа! © Romanoff / Dzen
- Муж говорит: «Надо гуакамоле приготовить» А я ему: «Гуакамоле дуб зеленый...» Тишина, и я думаю, мол, что-то не то сморозила. И через мгновение вдвоем просто выпадаем со смеху. © kairken.kamila
- Гуляю с большими собаками и каждый раз, когда они обнюхивают незнакомцев, не могу удержаться, чтобы не сказать: «Этого не ешь, другого съедим». Пока только один человек посмеялся, но я не сдаюсь. © walk.girl.batumi
- Ребенку объясняю: «Когда два малыша вместе рождаются — это двойняшки, когда три — тройняшки...» Он: «А когда по одному, просто няшки?» Ну, да, примерно так... © photographerbrowary
- Доча устроила мне дома спа-программу: нарезала фрукты, уложила в кровать, накрыла, положила на лицо маску, включила приятный свет и сказала: «Тебе надо отдыхать, чтобы много работать и зарабатывать нам на отпуск». © bakunya.kz
- У подруги в носу густо растут волосы. Однажды в маршрутке один малыш долго и с интересом смотрел ей в нос. А потом спросил: «У тебя там котик?» © Подслушано / Ideer
- Пригласила к себе любимого, позвала фильм посмотреть и чего-то вкусненького поесть. Мы заказали пиццу, валялись в кровати, так тепло и уютно было, я чувствовала максимальный комфорт рядом с ним. Смотрим фильм, я прижимаюсь к нему еще сильнее, а потом смотрю в глаза и спрашиваю: «Жень, мы с тобой поженимся когда-то?» Он тяжело вздыхает и говорит: «Да нет. Кому мы вообще нужны?» © Карамель / VK
- Приехал с семьей в деревню. Естественно, помогаю бабушкам по хозяйству, в том числе извозом, так как я на машине. А наши бабушки те еще тролли, надо сказать. Подвез бабулю жены по делам, на рынок. Выгружая сумки, шучу:
— Оцените поездку.
Бабушка, недолго думая:
— Да уж всяко лучше, чем на лошади! © shurskiy / Pikabu
Ага, особенно про "кому мы нужны". Этой байке сколько веков уже?
-
-
Ответить
- В метро наблюдала удивительную сцену. Напротив меня сидели парень, мальчик лет шести и девушка. Парень не мог насмотреться на девушку, понравилась она ему, видимо. Смотрел на нее станции три. Потом мальчик, который сидел рядом с ним, как басом заорет: «Да что же за мужики-то такие?! Ну что, так сложно познакомиться, что ли? Взял, спросил что нужно, пригласил, погулял с ней». Подходит к девушке и спрашивает ее имя и номер телефона. Она на бумажке все написала. Пацан передает листок парню. Парень в шоке, вагон по полу катается. © Палата № 6 / VK
- У меня хорошие отношения со свекровью. На днях ехали вместе с ней на дачу, в пробке со мной пытался познакомиться мужчина. Я его отшила, а свекровь как ляпнет: «Ну и чего ты? Приятный мужчина, познакомилась бы». Я на нее смотрю глазами по 5 копеек, и тут она, хлопнув себя по лбу: «А, ну да, я забыла». © ***Bear / Pikabu
- Приехала в стоматологию, жду своего времени. Ребенок рядом громко рыдает, боится. А мать его дергает и говорит, что он позорится, ведь взрослые не ноют, и указывает на меня: «Тетя вот сидит и не плачет». Я: «Это потому, что у меня косметика дорогая. Но плакать очень хочется». © Wizard_Severus / X
- Спросила ребенка в 1-м классе, как он учится.
— Отличник, — ответил он.
— А оценки?
— Ну четверки, пятерки.
— Какой же ты отличник?
— Ну так себе отличник.
Теперь это у нас крылатая фраза. © Buquet / ADME
- У меня есть племянник, который в семье очень известен своим непослушанием. Я впервые встретилась с ним в прошлом году. Ему тогда было 3 года. Разговариваем, он спрашивает:
— Ты в каком классе?
— Я работаю.
— Ты шутишь? Девочки не работают!
— Что же они тогда делают?
Он смотрит на меня так, будто я не понимаю очевидных вещей, и выдает:
— Они делают покупки! © Sakshi Singh / Quora
- Я тогда работал кассиром и услышал, как мужчина на стойке обслуживания кричал на нашего сотрудника и говорил, что у нас нанимают идиотов. Наш начальник посмотрел ему прямо в глаза и спросил: «Хотите заполнить анкету?» © magical******** / Reddit
- Была у нас учительница, которая нам постоянно говорила: «А вот я твоим родителям позвоню и нажалуюсь!» Однажды она, как обычно, говорит одному парню: «А что скажет твоя мама, если я прямо сейчас ей позвоню?» Парень: «Ну, она скажет „алло“». Больше учительница нам таким не грозила. © Mr*** / Reddit
Какая из этих историй заставила вас рассмеяться? Нам не терпится узнать, на что еще способны дети, бабушки и даже незнакомцы. Делитесь своими историями в комментариях!
