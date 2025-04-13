13 историй, в которых остроумный комментарий поставил красивую точку

Иногда достаточно одной меткой фразы, чтобы поставить точку в затяжном споре, красиво выйти из неловкого положения или вызвать коллективную икоту от смеха. Главное — сохранять тонкую грань между троллингом и гениальностью. Ведь именно так и рождаются те самые убийственные ответы, после которых невольно хочется встать и зааплодировать.