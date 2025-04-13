13 историй, в которых остроумный комментарий поставил красивую точку
Иногда достаточно одной меткой фразы, чтобы поставить точку в затяжном споре, красиво выйти из неловкого положения или вызвать коллективную икоту от смеха. Главное — сохранять тонкую грань между троллингом и гениальностью. Ведь именно так и рождаются те самые убийственные ответы, после которых невольно хочется встать и зааплодировать.
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Как хорошо, что мои оба ребенка окончили школу, а то не успевала чистить чаты.
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Если я не ошибаюсь, то желатин - это продукт животного происхождения. Его делают из костей. Всё у нас логично. Сделал из костей желатин, залил им мясо, съел. Всё логично.
Это они мясом фрукты заливают, ироды!
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В смысле ограничивают выдачу? У них всего 10 файлов с какой-то книгой? И они их прям эти файлы отправляют, а потом у себя удаляют? Бред, не?
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Есть знакомый по кличке Ленин. Все потому что в нашу компанию привела его девушка Лена
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Как видим, секрет идеального ответа — не в заученных фразах, а в умении чувствовать момент. Так что, что бы ни происходило вокруг, постарайтесь вбросить в мир ту самую щепотку юмора, которая привлечет немало восхищенных взглядов и оставит после себя приятное послевкусие на долгое время.