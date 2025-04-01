14 случаев, когда логика людей ушла в отпуск без предупреждения
Народное творчество
29 минут назад
Порой понять поведение окружающих труднее, чем найти черную кошку в темной комнате. То кавалер выдаст нестандартную реакцию на покупку воды в магазине, то рекрутер решает соригинальничать и оценивает кандидатов по тому, какой фрукт они съели на собеседовании.
- На прогулке с парнем захотелось мне пить. Зашли в магазин, я купила обычную воду без газа. Парень фыркает и выдает: «Зря выпендриваешься, я таких девушек не люблю». Я в непонятках, а он любезно объясняет: «Ты взяла воду без газа, значит, „на спорте“, высокомерная, строишь из себя не пойми кого». В итоге прогулка закончилась очень быстро, как и общение с парнем. © Карамель / VK
- Еду в трамвае, звонит телефон — мама. Ну и начинает выспрашивать, как дела, как здоровье... Говорю, что рассказывать долго, а сейчас разговаривать неудобно: кругом люди, и я не планирую посвящать их в свои дела. Прощаюсь и обещаю перезвонить позже, убираю телефон. Тут одна из сидящих рядом дам обращается ко мне буквально следующей фразой: «Как вам не стыдно так о нас думать! Кому вообще надо подслушивать ваши разговоры?!» © Leara / Pikabu
- Хотела тихонько почитать в кафе, но и здесь прицепился представитель мужского пола.
— Познакомиться не желаешь?
— Нет.
— А почему?
— Еще раз говорю — нет.
— А просто пообщаться?
— Нет.
— Вот мымра! — обозвал меня и ушел. Не, ну это вообще как, адекватно? © Карамель / VK
- Делаем ремонт. Ремонтники приходят, носят стройматериалы, но мы четко соблюдаем режим тишины, даже с обедом. Как-то замечаю, что возле квартиры вечно крутится соседка, пытается зайти. Поинтересовалась, что ей надо, вроде не мешаем никому. На что получила ответ, мол, мы тут «ремонт богатый» делаем, а что ей будет с того, что мимо ее квартиры «люди туда-сюда ходят». Честно ей пообещала, что если она исчезнет с моего порога и больше не появится, то ей ничего не будет. Обиделась почему-то. © Подслушано / Ideer
- До меня только что докопались в автобусе из-за того, что я вез в руках упаковку туалетной бумаги. Типа, некультурно это, в автобусе вон дети едут. Я только и смог сказать: «А они в туалет не ходят, что ли?» © Superfuzz75 / Pikabu
- Покупаю бутылку минералки в магазине.
Кассир: «Сходите возьмите вторую бутылку, я случайно две пробила».
Я: «Мне не нужна вторая бутылка».
Кассир: «А что, денег не хватает?» © Kordat / Pikabu
- Ко мне однажды таксист пристал, мол, чего это я в пакете прокладки ношу. Он меня из супермаркета забрал, пакет был непрозрачный, но упаковка просвечивалась. Я ему ответила: «А вы всегда в чужие сумки заглядываете?» © RosyRock / Pikabu
- Однажды в свой день рождения веду экскурсию. Настроение паршивое. Подходит ко мне туристка и спрашивает, сколько мне лет. Я отвечаю, что сегодня мне исполнилось столько-то. А сама думаю: «Вот она мне сейчас скажет: „С днем рождения!“, и настроение мое улучшится. А если она всей группе расскажет, и меня весь автобус поздравит, это будет незабываемый праздник!» Она мне тем временем говорит:
— Я в вашем возрасте была замужем и у меня было двое детей. У моих детей в вашем возрасте была престижная работа, мужья да жены. А вы ерундой какой-то занимаетесь! Какой нормальный человек переехал бы в Камбоджу? Куда ваши родители смотрели?! © Kotri / Pikabu
- Жена рассказала. Накануне ехала в автобусе, пустом на 90 %. На остановке заходят женщина лет 50 с чемоданом и ее взрослая дочь, а за ними бодрая такая бабка с огромным рюкзаком и двумя корзинами. Дочь села к окну через проход от «места кондуктора», а бабка бросила корзины и начала ломиться, чтобы сесть к ней. Кричит: «Мне туда надо!» — и отталкивает женщину. Общими усилиями ее удалось задержать. Мать и дочь сели рядом, поставили чемодан в ноги.
— Я всегда сижу тут с краешку! — ругается бабка. — Уступите место!
— Не уступлю. Вам долго ехать?
— 13 остановок.
— А мне до конечной. Сядьте на другое место.
Бабка продолжает бурчать, но остальные посадочные места ее не интересуют. Остается стоять рядом с женщиной и дочкой. Потом немного думает и «падает в обморок». Лежит минуту на полу — автобус не реагирует вообще никак. Наконец открывает глаза, снова встает. Всю дорогу проехала стоя, несмотря на предложение «сесть уже куда-нибудь», озвученное кондуктором. © blackjack87 / Pikabu
- Одолжил одной девушке на работе некоторую сумму до следующей зарплаты. Но она мне не хотела отдавать долг, постоянно делала вид, что не помнит. Поэтому в один момент мое терпение лопнуло, и я включил режим злого дяди. Подошел к ней во время обеда, говорю прямо: «Валентина, ты вернешь мне деньги?» Она сделала милое лицо и ответила: «Деньги? А, точно. Я думала, мы с тобой друзья...» Жаль, что некоторые люди не понимают, что на работе нет друзей, братанов, мы просто коллеги, которые находятся в одном офисе. Деньги быстро вернула, думаю, больше уже не будет просить. © Не все поймут / VK
- Моя коллега придумала такой способ отбора кадров на работу. На коллективное собеседование она приносит нарезанные фрукты и затем оценивает скромность и амбиции человека по тому, насколько дорогой фрукт и какой кусочек он взял. По такой логике мы взяли уже нескольких кандидатов, которые выбрали яблоки, и я хочу сказать, что способ не работает. Один взял яблоко, потому что оно было ближе, а другой — потому что у него на остальное была аллергия. Зато коллега ходит и хвастается своим новаторским способом, которым мы отсеяли хороших кандидатов за то, что те взяли «не тот» фрукт. © Карамель / VK
- Как-то мы привезли с дачи косу, которую нужно было отдать родителям, и оставили ее в тамбуре. Так соседка попросила в срочном порядке ее убрать. И нет, не потому, что коса может упасть и задеть кого-то, а потому, что «смотрит» в ее сторону, и соседка после этого простудилась. Ну так курточку нужно надевать, тетя... © Подслушано / Ideer
- На площадке три квартиры. В одной — наша семья (я, муж и годовалый ребенок), в другой — супружеская пара и их сын лет 18–19, в третьей — бабки: матери примерно 90 лет, дочери где-то под 70. У обеих здоровье не очень, в основном сидят дома и перемывают кости соседям. На днях лифт сломался. Соседский сын помог мне затащить детскую коляску по лестнице. Так младшая бабка пришла ко мне выяснять, не от него ли у меня ребенок. © Подслушано / Ideer
- Поехали с друзьями на шашлыки за город. С нами была Лера, новая подружка, вроде бы хорошая девчонка. Жарили мясо, пели песни под гитару. Дошло дело до дегустации блюд. Откусывает, значит, Лера кусок мяса, выплевывает его и такая говорит: «Ой, я же вегетарианка!» Мы чуть не упали от смеха. Потом сказала, что мы так хорошо сидели, так атмосферно, что она просто на автомате мясо в рот положила. © Палата № 6 / VK
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