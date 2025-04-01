14 случаев, когда логика людей ушла в отпуск без предупреждения

Порой понять поведение окружающих труднее, чем найти черную кошку в темной комнате. То кавалер выдаст нестандартную реакцию на покупку воды в магазине, то рекрутер решает соригинальничать и оценивает кандидатов по тому, какой фрукт они съели на собеседовании.