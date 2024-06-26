15 историй о гостях, от визита которых хозяева нехило так прифигели

Про "пустить пожить": см мой коммент выше, это раз.

Два: своими глазами наблюдала, как коллега пригласила коллегу пожить у нее. У хозяйки был большой дом, а гостью попросили из съемной квартиры. Я с гостьей несколько лет дружила довольно близко, расстались, когда я начала встречаться со своим будущим мужем (тоже коллегой). Она меня ревновала жёстко, чуть не как мужик, и пыталась нас поссорить. Так что я от нее отпозла. Плюс там ещё на этом фоне вылезли неприятные стороны ее характера: манипуляторство, жажда власти и контроля. А внешность при этом - просто фарфоровая куколка: невысокого роста, громаднющие синие глаза, немного манерная. И слова про нее плохого сказать язык не повернется.

Так что когда хозяйка сказала, что пригласила ту пожить у нее, я всполошились. Уж больно хозяйка человек хороший и добрый. Понимала, что прямо говорить нельзя (можно будет подумать, будто я ревниво отношусь к их близкой такой дружбе), так что высказалась в воздух, что такие реверансов часто грустно заканчиваются. Но там такая: нет-нет, она не такая и тылы по тексту. Ну ок.

Где-то через полгода (!) что ли хозяйка начала мне аккуратно жаловаться, что гостья наглеет: дома правил не соблюдает (с собакой тоже самое было), . Плюс, хозяйка возила ее на машине туда -обратно, это загород, и хозяйке надо быть точно ко времени, а гостья не торопится, опаздывает постоянно.

А потом как-то в момент хозяйка гостью выставила: дала ей две недели на поиск квартиры, а потом хоть на улицу. Та квартиру нашла, но долго не могла переехать, так что хозяйка привлекла своего взрослого сына: он гостью враз увез.