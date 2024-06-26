Касательно сестры, просто сказать, что требования не выполнимы и все. Понезависящим обстоятельствам
15 историй о гостях, от визита которых хозяева нехило так прифигели
Считается, что гостей нужно встречать с радушием и с щедростью. Но некоторые гости так и норовят сесть на шею и ножки свесить. И будь все гости такими, люди бы давно перестали бы к себе домой звать кого-либо. Вот только история в бонусе доказывает, что нужно просто быть более избирательным к гостям.
- У меня что мать, что свекровь считают себя какими-то исключительными гостями. Каждый праздник одно и то же:
— Собираемся к 5.
— Я приду в час, буду помогать.
— Спасибо, не надо.
— Но я хочу!
— А я — нет.
Обижались, ведь они же с лучшими намерениями хотят тереться у меня на кухне лишние полдня, а я неблагодарная. В итоге стала приглашать их на 3 часа позже начала торжества. Теперь они, такие особенные, приезжают с первыми гостями. Губки, конечно, поджимают, но зато хоть без демагогий. © Подслушано / Ideer
- Пригласила сестру с ребенком к себе на дачу на время ее отпуска. Сказала, что можно будет побездельничать, шашлыки пожарить, по лесу погулять, на речку сходить. А она сказала, что приедет, если будут учтены все ее требования. У ее ребенка травма ноги, поэтому в их присутствии никому нельзя купаться, прыгать на батуте и играть в подвижные игры. А поскольку у нас на даче колодец, в котором воды не очень много, то они должны иметь первоочередное право принимать душ с неограниченным количеством воды, а остальные уж потерпят, если не хватит. Пока они спят, утром шуметь нельзя, даже если это будет длиться до обеда... В общем, я уже надеюсь, что мое приглашение сестра все же не примет. © Мама Дорогая / ADME
- Пришли к нам на ужин сестра мужа со своими детьми-близняшками. Мы все ели, когда один из близнецов решил проползти по столу и засунул руки прямо в общую миску с картофельным пюре. После этого сестра мужа улыбнулась и как ни в чем не бывало сказала: «Ну разве они не милые?» © Nance / Quora
- Двоюродная сестра воспитывала старшего, как она это называла, по американской системе. Их приход в гости напоминал страшный сон. Ребенок носился по дому, лазил по шкафам и тумбочкам. Как-то он съел коробку конфет, спрятанную на антресолях, в другой раз монетки из моей копилки утащил. Он мог взять кусок хлеба со стола и крошить на мелкие кусочки во всех комнатах, да и к телевизору постоянно лез, но не клавиши потыкать, как все дети, а именно сломать. На все претензии сестрица мило улыбалась и отвечала, что ребенку запрещать ничего нельзя, кричать тем более. Однажды она выдала, мол, сынок так себя ведет, потому что ему скучно, дай-ка ему свой ноутбук поиграть, а то наш сломан. После того, как я отказала и заметила, что, если ребенку скучно в гостях, он мог бы дома посидеть с бабушкой, сестра обиделась и несколько лет в гости не ходила. © Zverushka / ADME
- Подруга жила со своей сестрой и мужем сестры, пока те не выставили ее из дома. Расстроенная, она попросилась пожить у меня 2 недели, за которые собиралась подыскать новое жилье. Не вопрос, я согласился, но предупредил ее, что ни коем случае нельзя выпускать мою кошку из дома и кормить моего чихуахуа едой, которую едят люди. А спустя некоторое время заметил, что собака начала выпрашивать у меня еду, которую я ем, хотя раньше этого не делала. Спросил подругу, давала ли она еду собаке. И тут она призналась, что дала ей сыр, поскольку пес показался ей голодным. Но поскольку моя собака не переносит молочные продукты, у нее случился сильный запор. Мне пришлось везти ее к ветеринару, делать операцию, покупать лекарства. Все это обошлось мне в кругленькую сумму. Тогда я психанул, собрал все ее вещи и сказал, чтобы она убиралась. Уходить она сама отказалась, и полиция выпроводила ее. А позже я узнал, что сестра выгнала подругу, так как та пыталась соблазнить ее мужа. © Rueben Weissman / Quora
В американской системе воспитания вседозволенность не допускается. Там у сестры явно отсутствие какого-либо воспитания вообще при ребёнке с повышенной активностью. Вполне мирно и без криков можно воспитывать, но иногда и окрик, и даже подзатыльник более действенны, чем вседозволенность которая может навредить ребёнку.
Вобщем, мозги мамаше надо бы вправить.
- Несколько лет назад сестра подарила моей дочери дорогую куклу из тех, что могут говорить, писать в подгузник и есть. В то время это была очень популярная игрушка, о которой мечтали все девочки. Вскоре после этого ко мне пришла подруга и привела с собой сына. Дочь захотела похвастаться своей куклой и принесла ее показать этому мальчику. А тот тут же сломал ее. Дочь чуть не плакала от обиды, а подруга лишь рассмеялась и начала рассуждать в духе «мальчики есть мальчики» и «да, сейчас уже не делают такие качественные игрушки, как раньше». Ей даже не приходило в голову предложить заплатить хотя бы за ремонт. С того дня я с подругой больше не разговаривала. © Brenda Mills / Quora
- Когда моему сыну было 10 лет, пришел к нему друг. Они играли в видеоигры в его комнате. Я зашла спросить, не хотят ли они перекусить, и опешила: по всей комнате валялись семечки — на полу, кровати, подставке под телевизор. Сначала я подумала, что сын или его друг случайно рассыпали пакет семечек, а потом заметила, что лузга была мокрая — ее уже жевали! Я посмотрела на это чадо и поинтересовалась, плюет ли оно на пол в своем доме. Друг сына сказал, что нет. Тогда я заставила его очистить подставку под телевизор и убрать все, что он раскидал. © Jill / Quora
- Каждый раз, когда свекровь приезжала в гости, она пеняла мне на плохо вымытые окна. Какой-то пунктик у нее на это был. Дошло до того, что я перед ее приездом даже чистые окна драила, но ей все не так было. Мне это быстро надоело. Перед ее очередным визитом я, не будь дура, взяла и попросила мужа окна помыть. Он вымыл как следует и, когда его мама начала рассказывать, что у нас окна грязные, поругался с ней. С тех пор она ничего не критикует. Раз, правда, попробовала сказать, что у хорошей хозяйки чистоту плинтусов носовым платком проверяют и вот у нее дома платок белоснежным остается, а у меня нет, так я сразу: «Да? Надо будет мужу сказать, что он плохо вчера полы помыл», — и она сразу заткнулась. © vOlga3110 / Pikabu
Осторожнее надо с такими приёмчиками, можно нечаянно свекрови новую тему для скандалов подкинуть: лентяйка-невестка заставляет бедного сынулю мыть полы и окна.
- Мы c мамой и братом жили бедно. Спасал нас от голода только огород. Дома готовили овощные супы и в прикуску с чесноком ели. Пекли простые лепешки. Я была девочкой гостеприимной, наивной. И когда мне приходили «подруги», я их сразу за стол сажала, кормила. В один из дней они заявились вновь, и совсем не худенькая девочка сказала: «Мы пришли пожрать». Я сказала, мол, извини, в холодильнике пусто. И только тогда поняла, почему на самом деле они ходили ко мне и перестала приглашать кого-либо. © HappyMamaMia / Pikabu
- Пошел в магазин за хлебом. Смотрю, а под соседним подъездом стоит семья из трех человек. Муж звонит в домофон, а женщина по телефону. И дозвониться не могут. Женщина говорит: «Блин! Ну наглые, а! Ведь дома сидят». И ушли. А я давно живу в этом доме и знаком с теми, к кому эта компания пыталась попасть. Они дружат с хозяевами несколько лет, а в последнее время повадились ходить в гости. Как выходной — они тут как тут. С собой ничего не несут — ни напитков, ни угощений. Зато сами любят хорошо покушать. А потом еще подолгу сидят — им развлечений хочется. Соседка рассказала, что муж психанул однажды и сказал: «А вот не будем пускать. Выключай телефон, выключай домофон. Посидим тихо, как мыши под веником». © Phbntkm6 / Pikabu
- Когда приглашаем всю семью и друзей на какой-нибудь праздник, как правило, родители уходят с застолья пораньше, а молодежь остается на более длительные посиделки. И как раз начинается самый разгар веселья, а иногда и до утра засиживаемся с гитарами. И тут свекровь начинает:
— Нужно прибрать со стола и помыть посуду, я тебе помогу.
— Не нужно ничего убирать, мы еще будем сидеть.
— Ну я вот только грязные тарелки соберу и сама помою.
Начинается сбор тарелок, перекладывание салатов, нарезок, закусок в одну тарелку, что вообще меня жутко бесит, мол, наполовину же съедено, можно в одну тарелку свалить. А гости, видя, что со стола убирают, начинают подрываться по домам, женская половина начинает помогать с уборкой, начинаются ненужные объяснения с гостями, что праздник продолжается. Сама свекрови пыталась объяснить, что так делать не надо, мужа просила пояснить — без толку. А в прошлом году не выдержала и все-таки рявкнула на нее. Неудобно потом было, но зато как отрезало. © GiantMara / Pikabu
Называется "не делай добра - не получишь зла". Мне мама тоже раньше часто подрывалась помочь с уборкой, ту же посуду помыть. В результате я потом половину посуды перемывала заново, т.к. помыто плохо. Бабушка так вообще профи по оказанию медвежьих услуг. Поэтому в таких случаях надо максимально жестко: "нет, спасибо!"
- Как-то праздновали мой день рождения в кафе. Закончилось празднование к часу ночи, мы предложили желающим продолжить гуляние еще час-два у нас дома. В итоге все гости разъехались к трем, а моя подруга внезапно сказала, что уже не пойдет домой, потому что ее мама спит и она не хочет ее будить до утра. Зато от меня подруга уйдет в 7 утра. И теперь предполагалось, что я либо должна не спать до 7-ми, либо встать рано утром и закрыть двери. Ну ок, предлагаю укладываться. Но тут моя подруга заявляет, что не будет спать, потому что «она не спит в гостях». В общем, я предоставила кухню с гостевым диваном в ее распоряжение и ушла спать, а утром встала и провела до двери. © Lily was here / ADME
- К нам как-то зашел друг детства моего мужа. Оказалось, он очень любит вести монолог. Он долго и нудно что-то вещал. Немало времени прошло, он все собирается уходить, но никак не уйдет. Встал из за стола, но продолжает говорить, говорить, говорить. Мы устали, но в какой-то момент наша собака не выдержала, подошла к другу и откашлялась ему прямо на ногу. Тут-то он и отправился домой. © Tatyana Zaripova / ADME
- Когда мне было лет 8, к нам в гости проездом заехала мамина подруга с семьей. У этой подруги есть 2 дочери — одна на год меня старше, другая на 4 младше. Муж этой подруги, пока женщины общались, сходил в магазин и купил дочкам по мороженому, а мне — нет. И вот сидела я и смотрела, как девчонки ели это мороженое... Хоть я и не плакала и не жаловалась, но моя мать до сих пор этому мужику тот случай забыть не может. © Kharibda / Pikabu
Бонус
- Моему ребенку было 3 недели. Я еле ноги волочила от усталости, а дома царил бардак. Но новоиспеченные родственнички шли один за одним, чтобы посмотреть на малыша. А когда, наконец, все разошлись, ко мне напросилась в гости моя подруга Яна. Пришла, попила чай, мы мило поболтали. Дала мне пару советов, как опытная мать, на ребенка посмотрела, но трогать не стала. И, вместо того, чтобы просто уйти, перемыла мне всю посуду, разгребла бардак в доме и приготовила ужин. И лишь после того пошла домой. До сих офигеваю, когда вспоминаю тот случай. © Marta Zjá / Quora
Хотите больше историй, вроде той, что в бонусе? Человеколюбие и адекватность — отнюдь не редкость, и вот тому подтверждение.
Комментарии
Про "пустить пожить": см мой коммент выше, это раз.
Два: своими глазами наблюдала, как коллега пригласила коллегу пожить у нее. У хозяйки был большой дом, а гостью попросили из съемной квартиры. Я с гостьей несколько лет дружила довольно близко, расстались, когда я начала встречаться со своим будущим мужем (тоже коллегой). Она меня ревновала жёстко, чуть не как мужик, и пыталась нас поссорить. Так что я от нее отпозла. Плюс там ещё на этом фоне вылезли неприятные стороны ее характера: манипуляторство, жажда власти и контроля. А внешность при этом - просто фарфоровая куколка: невысокого роста, громаднющие синие глаза, немного манерная. И слова про нее плохого сказать язык не повернется.
Так что когда хозяйка сказала, что пригласила ту пожить у нее, я всполошились. Уж больно хозяйка человек хороший и добрый. Понимала, что прямо говорить нельзя (можно будет подумать, будто я ревниво отношусь к их близкой такой дружбе), так что высказалась в воздух, что такие реверансов часто грустно заканчиваются. Но там такая: нет-нет, она не такая и тылы по тексту. Ну ок.
Где-то через полгода (!) что ли хозяйка начала мне аккуратно жаловаться, что гостья наглеет: дома правил не соблюдает (с собакой тоже самое было), . Плюс, хозяйка возила ее на машине туда -обратно, это загород, и хозяйке надо быть точно ко времени, а гостья не торопится, опаздывает постоянно.
А потом как-то в момент хозяйка гостью выставила: дала ей две недели на поиск квартиры, а потом хоть на улицу. Та квартиру нашла, но долго не могла переехать, так что хозяйка привлекла своего взрослого сына: он гостью враз увез.
Дом после смерти бабушки остался отцу, тот разрешил мне там жить и хозяйничать.
Мать как узнала об этом, постоянно под благовидным предлогом наносила визиты санинспекции. В конце 11 класса я зашивалась, готовясь к ЕГЭ и сдавая его. А плюсом репетиции, домашняя работа, огород, и через день надо было ходить к маман, дабы водиться с ее детьми. Естественно, каждый раз за немытую посуду или непрополотые грядки получала ушат грязи и случайно подслушанные разговоры с отчимом и моей родней по отцу о том, какая я засранка, лодырина и позор ее честного имени. Сейчас в связи с обучением в другом городе и приездом молодого человека на лето в гости, визиты сократились, но все равно каждый раз выслушиваю эту грязь. Господи, как надоело... И сказать ничего резкого не могу, чтоб совсем отвадить — мама всё-таки, и терпеть это сил нет.
А почему друг сына плевался семечками ? Где все это время был сын , почему он разрешал это ?
Хотя бы тогда обоих надо было заставить убирать
Из всех, всех, всех этих историй, что-то было у меня самой, что-то у знакомых. В итоге перестала общаться практически со всеми. Муж говорит, что я притягиваю дормоедов, наглецов и мошенников. 🥸🫠😜
Чем старше мы становимся, тем уже круг общения и короче встречи. Новых друзей не прибывает, старые - теряются.