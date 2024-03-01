18 человек, которые ляпнули такое, что аж от воспоминаний хихикаешь
Народное творчество
1 час назад
В жизни бывают черные и белые полосы. Порой на пути мы сталкиваемся с раздражающими ситуациями, а из рук все валится. Но самое главное — то, как мы сами воспринимаем те или иные обстоятельства. Герои нашей подборки относятся к жизни с юмором и за словом в карман не лезут.
- Открывался у нас в городе какой-то огромный гипермаркет, который пиарили несколько месяцев. Обещали скидки хорошие, разнообразие товаров и много акций в первый день. Люди все купились на это, автобусы ломились. Я решила поехать под вечер: думала, меньше народа будет, но нет. Еле влезла в автобус, аккуратно протиснувшись последней в салон. Все ругаются, толкаются, кричат друг на друга. А я слышу, как водитель тихонько себе под нос говорит: «Эх, вы бы так в музеи ломились или на лекции какие-то полезные!» ©
Палата № 6 / VK
- Сидим в отеле в Испании и едим их местные пельмени. Мама возмущается, что тесто у них макаронное, начинки мало и вообще все не так, как у нас. Тогда папа демонстративно встает, подходит к окну и, указывая на пальмы, говорит: «А посмотрите, какие у них березы! На стволе листьев нет, только на макушке немножко». Больше недовольства насчет пельменей не было. © Палата № 6 / VK
- Была на днях в обувном магазине, подбирала себе ботинки на зиму. Осматривая стенды, одним ухом слушала парочку, которая никак не могла выбрать себе обувь. Мужчина лет 50 и девушка лет 30. Он ворчит, но покорно ходит за ней. Она спокойно пересматривает каждую пару. В итоге девушка наконец-то выбрала себе обувку, села мерить, но передумала, потому что ей не понравился цвет стельки. Мужик тяжело вздохнул и сказал: «Эх, нужно все-таки на лет 10 постарше искать. Эта еще несозревшая». © Палата № 6 / VK
- Это была не я, а очень умный мальчик из моего 8-го класса. Популярная девчонка подошла к нему во время урока и между ними состоялся примерно такой разговор:
— Ты готовился к тесту?
— Да, а ты?
— Нет, потому что у меня есть жизнь вне школы.
— Ну, а я учил, потому что у меня есть будущее. © Lillian Tang / Quora
- На уроке труда в классе седьмом попали мне в глаз киянкой, в итоге синяк. Играл в хоккей — упал, сломал большой палец правой руки, наложили гипс. Все это с разницей в пару дней. Из школы после постановки номера по художественной самодеятельности вез домой балалайку. Зашел в автобус, стою: синяк, гипс и балалайка. Мужик рядом смотрел-смотрел на меня и говорит: «Ну что, пацан, доигрался?» Не смеялся только ленивый. © Подслушано / Ideer
- Спорили с девушкой громко и на повышенных тонах. Я в конце концов провел логическую цепочку, привел несколько примеров и цитат античных мудрецов в доказательство своей правоты. Казалось бы, все, спор окончен. Она стоит, злобно сопит, смотрит на меня. Потом вдруг у нее в глазах мелькает победный блеск, как у грабителя, которого зажали в угол, но он вдруг нашел лазейку для выхода. Она руки в боки и выдает: «То есть ты хочешь сейчас сказать, что я тупая, да?!» © Палата № 6 / VK
О чём же они спорили, если он цитировал античных мудрецов и строил логические цепочки ?
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- Я: «Мам, я сегодня буду работать дома».
Мама: «Почему?»
Я: «Потому что мне уже надоела вся эта рутина».
Мама: «Тебе нужны перемены в жизни».
Я (полная энтузиазма): «Точно, мам! Я так хочу путешествовать. Давай каждый месяц выделять время и ездить в разные места. Нам будет так весело вместе. А еще я могла бы с друзьями поехать в...»
Мама останавливает меня на полуслове: «Тебе нужно выйти замуж. Это изменит всю твою жизнь».
Я и мое лицо кирпичом в этот момент: ... © Nithya Chandrashekaran / Quora
- В детстве ругались с младшим братом. Он дразнился и говорил, что у меня якобы большой нос. Я очень переживала, а папа у меня с юмором, не растерялся и сказал тогда: «Доча, нормальный у тебя нос. А если не нравится, то не переживай, у тебя дядя пластический хирург. Поправим все, что захочешь!» Потом в семье у нас появилась шутка: «Родители сделали, дядя доделает». Но свой нос я люблю и ничего в себе менять не планирую.
- Меня сегодня жена целый день донимала глупыми вопросами типа «Ради чего ты бы смог меня бросить?» Когда вразумительные аргументы вроде «Ты для меня все» закончились, я раздраженно ответил: «Только если бы мне взамен дали двух тебя!» Сидит теперь, молчит, смотрит в одну точку, глазами хлопает... Сломалась, кажется. © Подслушано / Ideer
Нельзя задавать мужу такие провокационные вопросы. Жил, жил и не помышлял о расставании, а тут задумался…
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- Мои родители невероятно счастливы в разводе. Но общего у них гораздо больше, чем им казалось 20 лет назад. Например, нынешний мужчина моей мамы младше ее на 11 лет. А девушка моего отца младше меня на год. Когда мама и папа пересекаются на некоторых семейных праздниках, они в одинаковой степени достают меня расспросами, когда же я обзаведусь женихом. Раньше злилась, а теперь просто отшучиваюсь: «Если я действительно ваша дочь, то мой мужчина еще не родился». © Подслушано / Ideer
- В нашем старом дачном поселке все хорошо друг друга знали. Было нам с братом лет по 10. Мы с нашим другом Лешкой, насмотревшись «Секретных материалов», решили разыграть соседа. Пришли поздно вечером и стали в окна фонариками светить, изображая инопланетный корабль.
— Кто там? — спросил сосед.
— Пришельцы! — завыл брат страшным голосом.
— Чудненько. А Лешка с вами?
— Конечно, — простодушно ответил Лешка.
Убегали мы под громкий хохот соседа. Конспираторы. © Подслушано / Ideer
- Пока спал, маленький племянник нахудожничал на мне фломастерами, да так, что отмыть с первого раза не получилось. А утром время поджимало. И вот еду я такой в автобусе на работу. На открытых участках тела видна вся моя причастность к высокому искусству. Вдруг рядом сидящий дядька схватил меня за руку, сказал: «Тысяча чертей, какая татуировка!» — и с истеричным смехом выбежал на остановке. © Подслушано / Ideer
- Отдыхала на курорте. Каждый раз, когда я приходила в ресторан на ресепшене, официанты спрашивали, почему я такая грустная. У меня просто всегда серьезное выражение лица, и ничего с этим не поделаешь. И вот в очередной раз, когда я пришла туда, один из работников сказал: «Наверное, она грустная, потому что у нее мужика нет». Я не растерялась и ответила: «Ну вообще-то, я грустная, потому что он у меня есть». Видели бы вы шок на их лицах. Весь оставшийся отдых сотрудники бара пытались выяснить, что не так с моим суженым. Выдвигали разные версии. А я рассказывала им разные байки про моего воображаемого возлюбленного и пыталась не ржать.
- В университете у нас был очень эксцентричный заведующий кафедрой. Когда он узнал, что я учила испанский язык в школе, то начал отвечать мне в переписке только на испанском. А однажды он прилично так опоздал к нам на пару, зашел в кабинет и с серьезным лицом сказал: «В Мексике не извиняются за опоздания, вот и я не буду». Стало так смешно, что мы даже злиться на него перестали.
- Разговариваю с сестрой, мой сын сейчас у нее в гостях. Парень сестры пожаловался на моего сына, что тот ругается и на все аргументы в спорах говорит: «Мне пофиг». Я сестре объясняю, что у нас сейчас с сыном кризис 7 лет, а она в ответ: «У нас с парнем тоже». © chertovka00 / Twitter
- Наш кот две ночи караулил на даче мышь, наконец поймал. Гордый и довольный, он пришел в комнату матери, прыгнул на кровать и предложил ей угоститься. Она, стараясь не завизжать, отказывается: «Нет, нет, мальчик, спасибо, ешь сам!» Кот посмотрел на нее, потом пошел в кухню, положил мышь в свое блюдце и чинно съел. © Rliethnam / Pikabu
- Возвращалась домой пешком. Зима, темно. И тут я слышу сзади шаги, тяжелые такие. Я насторожилась и ускорилась. Улица пустая, рядом — никого. Человек сзади тоже ускорился и говорит мне в спину зловещим голосом: «ДОГОНЯ-Я-ЯЮ». Сердце в пятки, холодный пот. И тут он обгоняет меня и улыбаясь во весь рот говорит: «И перегоняю!» © Подслушано / Ideer
- Жене брата УЗИ показало двойню. Звонит мужу, ревет, мол, приезжай. Прилетает брат, на нервах, еле сдерживается. Жена молча дает ему снимок. Он смотрит, не понимает. Жена, мол, ну смотри. Тут брат вгляделся, уже сам зарыдал и выдал: «У нашего ребенка... Две головы?!» © Подслушано / Ideer
Для любителей юмора мы приберегли еще несколько статей, которые поднимут вам настроение:
Комментарии
Уведомления
понравилось про кота с мышью, а ещё больше понравились коммы в оригинале
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