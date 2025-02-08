Почему только Марфа? Можно чуть подправить и будет Марта, или Маржан например ...
15 человек, чья логика вызывает вопросики
Вокруг нас немало умных, толковых и рассудительных людей. Но иногда такие уникумы подаются, что в голове невольно появляется мысль: «А как же критическое мышление?» Еще больше сбивает странное поведение с толку, когда чудить начинают близкие люди, которых вроде бы знаешь, как облупленных.
- Когда начались схватки, я разбудила мужа. Кричу: «Вставай, пора в роддом!» Он подскочил, запаниковал, схватил сумку, сказал: «Ты одевайся, я машину пока прогрею.» И выбежал из квартиры. Стою, уже одетая. Смотрю из окна, а машины нет. Звоню — не берет. Через пять минут перезванивает и говорит: «Прикинь, перенервничал и без тебя поехал. Черт его знает, о чем я думал». В итоге он примчался за мной, мы с трудом доехали (он от стресса трижды проехал нужный поворот), и я родила через полчаса. Когда вы в следующий раз будете нервничать, что ваш муж что-то забыл — вспомните, что существует мой муж. © Мамдаринка / VK
- Сильно поссорились с парнем, обидел меня так, что несколько дней даже разговаривать не хотелось. В голове уже крутила план расставания. Учились вместе. Прихожу на пары, а он сидит, довольный такой. Подходит ко мне, закатывает рукав, а там — во всю длину предплечья мое имя. Думаете, я растрогалась? Да ни капли! В тот же день его бросила. Теперь вот интересно, сколько девушек с именем Марфа он найдет в наше время. © Карамель / VK
- Работал в колл-центре. У одной женщины испортился монитор, и изображение было тусклым. Она спросила, нужно ли заливать чернила в монитор. © Unknown author / Reddit
- Это была наша первая съемная квартира с бывшим молодым человеком. Первые полгода у нас все было хорошо, но работала я одна, пока он был в поисках. Дошло все до того, что я приходила после смены и мыла за ним посуду, которая набралась за весь день. Позже завелись тараканы, травила как могла, вылизывала все углы. В моменте дико устала от всей этой чуши. Оставила все и уехала, пусть сам приводит квартиру в изначальное состояние. Он потом еще спрашивал, почему я его бросила. © Подслушано / Ideer
- Подруга год жила с парнем, а потом начала требовать, чтобы он женился. Каждый день одни и те же разговоры, слезы, истерики. Хотя парень особо не стремился к семье, работал кое-как, денег не зарабатывал. Но ей «уже» 26, надо срочно замуж, иначе катастрофа. Родителей подключила, те тоже начали давить. В итоге дожала его, свадьба, ребенок. А теперь требует развода, потому что он, оказывается, работать не хочет, денег нет. Ну кто бы мог подумать. © Карамель / VK
- Был у меня коллега, женат больше 10 лет, многодетный отец. Жене своей весь брак изменял, на осуждение коллег отвечал, что: «Я просто люблю женщин, что тут такого?» А тут жена узнала. Он покаялся, она простила. А потом он ее застукал за поцелуем с другим. Пришел на работу убитый горем, чуть ли не рыдая, со словами: «Мы же помирились, я же ей уже третий месяц не изменяю, как она могла так со мной поступить?!» © Подслушано / Ideer
- Работал в банке, где мы использовали много таблиц Excel для анализа кредитов. Один парень вместо того, чтобы открыть таблицу и заполнить ее информацией, распечатывал пустую таблицу, вписывал в нее информацию. А затем передавал ее своему секретарю, который открывал ту же таблицу и заполнял ее информацией. © RightSideClyde / Reddit
- Терпеть не могу своих соседей. Одни ночью ремонт начинают, другие днем орут, как на стадионе, третьи решили вчера устроить «караоке-вечер». Орали так, что ребенок проснулся, а наши коты прятались под диван. Я терпела, но когда они начали петь песню в третий раз, я не выдержала. Мужа дома не было, так что поднялась к ним сама и устроила скандал. Они сразу извинились. Сказали, что не знали, что у меня есть ребенок. На часах уже 2:30, только легла в кровать, и слышу, они включают на всю громкость «Спят усталые игрушки». © Не все поймут / VK
Этим св...чам с усталыми игрушками - таких же соседей и очень беспокойного ребенка.
- Я выросла в семье, где папа после работы отдыхал, а мама тянула на себе дом, детей, готовку, уборку и еще умудрялась работать. У нас с мужем все иначе — мы делим обязанности. Я готовлю, он моет посуду, я забираю ребенка из сада, а вечером вместе играем или смотрим мультики. Потом муж укладывает дочь спать, а у нас остается время для себя: кино, разговоры, просто полежать вдвоем. Глобальная уборка в выходные, делаем все вместе, дочку тоже привлекаем. И знаете, кто больше всех критикует нашу систему? Мама! Говорит, что я мужа загоняла, что жена должна все делать сама. © Карамель / VK
- Считаю себя в целом рациональным человеком, но два-три раза в год меня клинит, и я заказываю на маркетплейсах какую-то фигню. В прошлом году — черная туалетная бумага, странные макароны — в форме елочки. В этому году неожиданно вспомнила, что когда-то хотела, чтобы у меня был весь ассортимент зубной пасты одного производителя. И вуаля, через неделю у меня дома 25 тюбиков зубной пасты. Туалетную бумагу использовали по назначению, макароны съели, пасту еще долго можно будет не покупать. Но вот зачем я изначально на это пошла, сама не понимаю. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший начальник: «О Боже! Вирус! Это, должно быть, вирус! Я ничего не могу написать!» Оказалось, просто пачка бумаги нажимала на пробел. © couchpotatosalad / Reddit
- Подруга решила познакомить меня со своим парнем. Кавалер заявил с порога кухни: «Мда, девочки, а вы тут нормально кушать не привыкли». В первые 10 минут сожрал пиццу, салат и мясо. Еще и жаловался на отсутствие десерта. Как поступила моя подруга? Конечно же вышла за него замуж и родила двоих детей. © Подслушано / Ideer
Аналогичная история была почти 10 лет назад.
Собирали мы девичник, и тут одна мамзеля заявляется с кавалером. Только встречаться начали, не бросать же маленького? В итоге этот кадр так же раскритиковал «бабскую» еду (суши-роллы), которую почти в одно рыло и слопал, запил вином из горла и ушел бухать с пацанами, потому что тут ему никто не накрывает и вообще как-то тухло сидим.
Они еще потом полгода встречались, благо детей не нарожали - подруженька наконец-то вспомнила, где находятся ее мозги и самоуважение.
- Муж ушел к любовнице. Я давно подозревала, что что-то не так, и он сам сознался. Собрал вещи и ушел, мы жили в моей добрачной квартире. Было сложно, но я пережила. Как только я оправилась, он на пороге с цветами появляется! Как оказалось, он думал, любовница будет ему так же рубашки гладить, собирать судочки на работу и прочее. А меня эта возня тоже заколебала за долгие годы, после работы вторую смену у плиты стоять. Я его не пустила. И замки сменила. На всякий случай. © Подслушано / Ideer
- Пожилой коллега носит с собой два телефона, потому что не верит, что можно настроить несколько учетных записей электронной почты на одном телефоне. Несколько человек пытались объяснить ему, насколько это глупо, но он просто не может этого понять. © captain15 / Reddit
- В аэропорту по прилете я ждала свой багаж. Обычно я летаю с черным чемоданом, но в этот раз за пару дней до вылета купила оранжевый по выгодной цене. Я стояла и ждала, но багаж все не появлялся. Устала, по привычке беру черный чемодан, который жутко похож на мой, читаю имя, но тут подходит мужчина и говорит: «Это мой чемодан вообще-то!» Я извинилась и сказала, что он просто похож на мой. В этот момент как раз подъехал мой новенький оранжевый чемодан. Нужно было видеть лицо мужчины, когда я сказала: «Ах, да, вот же он!» © Не все поймут / VK
А вот еще подборка историй о родственниках, с которыми никогда не будет скучно.
Комментарии
Любовницы умнее многих жен. Они от мужиков требуют ресторанов, веселья и дорогих подарков, и не уперлось им трусы с черкашами стирать да щи-борщи варить.
Девочке Марфе нужно немного поумерить свою гордыню, Марфа не настолько редкое имя, к тому же ее мч вовсе не нужно искать девушку с таким же именем, достаточно придумать слезливую историю - понимаешь дорогая, я как то отдыхал в деревне и когда я тонул меня спасла собачка по имени Марфуша... Ддело сделано.
Новый чемодан, между прочим, реально может нехило сбить прицел ))) У меня много лет красный чемодан, а тут как-то раз понадобилось одолжить у матери серебристый - мой красный слишком большой, а тот, что поменьше, мягкий, не хотелось, чтобы его в багаже приплющили. Весь полет медитировала: "мой чемодан серебристый, серебристый, серебристый!", как раз во избежание такой вот истории )))