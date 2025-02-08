15 человек, чья логика вызывает вопросики

Аналогичная история была почти 10 лет назад.

Собирали мы девичник, и тут одна мамзеля заявляется с кавалером. Только встречаться начали, не бросать же маленького? В итоге этот кадр так же раскритиковал «бабскую» еду (суши-роллы), которую почти в одно рыло и слопал, запил вином из горла и ушел бухать с пацанами, потому что тут ему никто не накрывает и вообще как-то тухло сидим.

Они еще потом полгода встречались, благо детей не нарожали - подруженька наконец-то вспомнила, где находятся ее мозги и самоуважение.