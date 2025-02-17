15+ доказательств того, что для работы в сфере обслуживания нужны стальные нервы

Работа в сфере обслуживания порой превращается в самый настоящий квест на выживание. Некоторые люди, которые сталкиваются с клиентами каждый день, могли бы написать целые книги о том, как непросто бывает сохранить самообладание. Наши герои как раз поведали именно такие истории.

Работала массажисткой. Сделала массаж, клиентка благодарила, оставила хорошие чаевые. А на второй день на ресепшене сказала, что ей совсем не понравилось. Салон дал ей один бесплатный сеанс. Проходит половина времени массажа, и тут вдруг дамочка выходит и заявляет, что ей вообще не нравится, просит, чтобы я ей сделала массаж. Я отказалась, оставила ей ее чаевые и ушла. Начальница ничего мне не сказала, потому что с такими клиентами знакома. © Valentina Mamadaliev

Я косметолог, и когда-то давно ко мне записалась клиентка на массаж лица. Она была очень удивлена, что я собралась его выполнять голыми руками. Думала, что я надену перчатки. © Анастасиия Диордиева-Попова

У коллеги муж работал водителем маршрутки. Повадилась у них одна пассажирка рано утром крупные купюры тыкать. Сдачи у них, естественно, еще не было, приходилось бесплатно катать. Мол, это же не ее проблемы. Насобирали они всем парком кулек мелочи на сдачу. Приготовились. Она им крупняк — они ей мелочи кило на сдачу. Деньги есть деньги, что значит «не возьму»? В общем, проучили.

«Каждый вечер покупатели оставляют 3-5 тележек, полных товара. Все это мне потом нужно отсортировать, обработать и вернуть на место»

© SandwichesANDMilk_ / Reddit Alex Zero 1 минута назад анекдоту про крупную купюру уже лет сто, реально литературный анекдот из гиляровского вроде, и вроде приятно что люди классику читают, и странно - а может реально все ещё такие хитропопы встречаются? - - Ответить

Работала я поваром в одном заведении. И был у нас хозяин нашего кафе, такой себе самодур. Однажды заказали у нас пиццу. Через некоторое время прибегает официантка и говорит: "Вас зовут в зал". Я, естественно, иду с ней. И тут такая картина: стоит наш начальник возле столика посетителей, заказавших пиццу, весь красный, злой. Подхожу, спрашиваю, в чем дело. Он трясущимися губами говорит, что в пицце муха. А я знаю точно, что когда отдавала заказ, насекомого там не было. Спрашиваю гостей: "Вам принесли пиццу с мухой?" Они говорят: "Нет. Муха на лету упала в пиццу". Смотрю с вопросом на начальника. И что, вы думаете, он мне говорит? "А почему она тут летает?!" На что я ему ответила: "Контролировать траекторию полета мух в зале не входит в мои обязанности". © Татьяна Мусатова

Работал в отделе мебели. Подходит клиент и показывает картинку стола. Я отвечаю, что его больше нет в наличии, снят с продажи. Ответ: "Я фотографировал стол вчера и хочу его купить за ту цену, что указана на картинке". Когда он акцентировал внимание на цене, я посмотрела на фото. Сделано месяц назад во время сезонной распродажи. Мой ответ, что сезон скидок закончился месяц назад, вызывает у клиента злобу. Требует начальство и руководство всего магазина. Кричит, что подаст на нас в суд. Предлагаю спуститься и обратиться в отдел обслуживания клиента — крики, требует здесь и сейчас. Говорю, что вокруг все записывается на камеры. Это мгновенно его останавливает, и он тут же уходит. Родные мне уже предлагают книгу написать о поведении покупателей. © Diana Belous

За покупками с группой поддержки?

Когда я работала в музее, один гость разозлился на меня за то, что хотел прогуляться по Титанику. Ему не понравилось, что у нас не было настоящего Титаника. И вообще, мы все обманщики! © purpleblinkfox / X

Работала официанткой. Брюнетка с длинными волосами заказала стейк. Я принесла заказ, все было хорошо. Через несколько минут она помахала мне рукой. Подхожу и спрашиваю, в чем дело. Она тычет пальцем в длинный темный волос на стейке и просит вернуть деньги, при этом примерно три четверти блюда уже были благополучно съедены. Я улыбнулась и вежливо отказала. Она начала фыркать, мол, что это вообще такое и как так можно. Ответила, что я блондинка с короткими волосами, моя коллега тоже, а повар вообще лысый. Вы бы видели ее лицо. Я сказала, что такие трюки с нами не прокатывают, и вручила ей чек. © Elena Uporova

Одна моя подруга в подростковом возрасте работала на горячей линии местного зоопарка. Ей позвонили и спросили, будут ли животные выходить на работу, а то мало ли - дождь на улице. Они думали, что это роботы. © ChilliPepperAli / X

«Вот так люди оставляют гантели в нашем тренажерном зале»

Я работала горничной в отеле, разных приколистов встречала. Убрала как-то раз номер. Спустя два часа мне говорят, что один клиент просит у него убраться. Я недоумеваю - я же только недавно там навела порядок. Ну, думаю, мало ли что случилось там. Иду к нему. В номере выясняется, что он принял душ и теперь просит снова убраться. Я ему в ответ: "Ваш номер уже убирали сегодня". Он опять мне: "Я же помылся, душевая кабинка мокрая и полотенца тоже". Я ему говорю: "Полотенца я вам свежие дам, но кабинку мыть не буду". Завязался спор. Через двадцать минут в номере уже стояли менеджер отеля, старшая горничная и я. Оказывается, он считал, что в отеле номер должны убирать несколько раз в день. Даже такая фраза прозвучала: "А если я в туалет схожу, вы тоже не придете мне его помыть еще раз? Вообще-то после меня еще жена захочет в туалет". Естественно, он оставил негативный отзыв об отеле, но зато нас изрядно повеселил. © Jelena Mahmudova

Я весь день набивал татуировку дракона девушке лет двадцати, пока ее парень и подруга смотрели киношки. Когда пришло время платить, она невинно спросила: "У меня получка во вторник, можно я приду потом и заплачу?" Я засмеялся, но зря, это явно была никакая не шутка. Ее парень был на мели, подруга сделала вид, что не понимает, в чем дело. Так что девушка просто повернулась ко мне и сказала: "И что ты сделаешь, если мы просто уйдем?" Я напомнил, что у меня есть копия ее удостоверения личности, и пообещал вызвать полицию. Поразмыслив несколько минут, она начала звонить по телефону, пытаясь наскрести денег. Через час появился ее любовник, о котором ее парень явно не знал, швырнул деньги на стойку, и вот тут-то и начался настоящий ад. Орали все, включая подругу. С горем пополам как-то выпихнул их наружу, закрыл салон и свалил. К счастью, этих людей я больше никогда не видел. © tattooerdasfrank / Reddit

"Нашел на полке в супермаркете. Я просто не мог не поделиться!"