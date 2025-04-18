15 ситуаций, когда животные делали вид, что все по плану, но план был так себе
Те, чья жизнь осчастливилась появлением питомца, понимают, каково это - делить с ними дом. Что-то погрызено? Это всего лишь издержки любви вашего питомца. Ваши любимые макароны внезапно куда-то пропали? А делиться вообще-то надо вкусненьким. Самое забавное в таких ситуациях - застать любимца за шкодой и увидеть его реакцию во всей красе.
"Эта мадам настолько обнаглела, что даже гости ее не смутили. Хорошо, что они кошатники и просто поржали на этим"
"Мне пришлось купить детский замок для шкафа с полотенцами, потому что Чарли постоянно открывал его и прогрызал дырки в полотенцах. Это его плащ позора"
у нас кошка выдвижные ящички открывала у шкафа. в ящичках носки свернутые хранились. пришлось ставить защиту от кошки)) сейчас она лапой дергает закрытый ящик, если хочет меня разбудить :)
"Я долго думала, почему кажется, что кот глотает свои таблетки, но потом я нахожу их на ковре. Каким-то образом этот маленький хулиган просто держал таблетки за щекой"
Мой такой же - сую ему таблетку, вроде бы глотает, а потом идёт за угол и выплёвывает, зараза 😅
"Кое-кто съел мои налоговые документы"
А это может быть уважительной причиной для отсрочки налогового поатежа?
"Она решила взять решение вопроса обеда в свои лапки"
О, любители есть всё с хлебом! Паста с тефтельками и в центре - багет!
"Бинкс забрался на стол у моей мамы и попытался съесть столько индейки, сколько смог"
"Вообще-то я остановился на странице 260 из 384"
Ну так он последнюю треть и не трогал! Пока... Читай быстрее, кожаный
"Я отвернулся всего на секундочку"
Собака такая думает: "Я так хотела тебя встретить, что дверь мне не помеха"
"Я не могла его найти полчаса. Я уже начала паниковать, пока не подняла голову и не окликнула его. А он, хитрюга, просто отвернулся — ведь если он меня не видит, значит и я его, по его логике, тоже не вижу"
Поиск кота-это та ещё история. Самая жуть была, когда Йося в 3 месяца залез в щель между стеной и гипсокартоном, сдвинув поролоновую прокладку. Я 6 часов его искала,он уже и не мяукал даже. (для любителей Громыко-Йося чуть не переродился в Мосю)
"По крайней мере, она оставила без внимания часть носка"
"Я отвернулся всего на секунду, но этого хватило, чтобы Чарли успел подскочить и выхватить мой хлеб из тостера"
"Мне кажется, с моими макаронами что-то не так"
"Мы наконец-то нашли ее после нескольких часов поисков"
Собака как бы говорит: "Ой, это твои очки для чтения? Ничего не знаю. Я никогда в жизни такого не видела"
А вот еще подборочка фото усатых хулиганов, чьи причуды смогут понять только опытные кошатники.