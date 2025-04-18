15 ситуаций, когда животные делали вид, что все по плану, но план был так себе

Те, чья жизнь осчастливилась появлением питомца, понимают, каково это - делить с ними дом. Что-то погрызено? Это всего лишь издержки любви вашего питомца. Ваши любимые макароны внезапно куда-то пропали? А делиться вообще-то надо вкусненьким. Самое забавное в таких ситуациях - застать любимца за шкодой и увидеть его реакцию во всей красе.

"Эта мадам настолько обнаглела, что даже гости ее не смутили. Хорошо, что они кошатники и просто поржали на этим"

"Мне пришлось купить детский замок для шкафа с полотенцами, потому что Чарли постоянно открывал его и прогрызал дырки в полотенцах. Это его плащ позора"

© WheelyMcFeely / Reddit Muereske 17 минут назад у нас кошка выдвижные ящички открывала у шкафа. в ящичках носки свернутые хранились. пришлось ставить защиту от кошки)) сейчас она лапой дергает закрытый ящик, если хочет меня разбудить :) - - Ответить

"Я долго думала, почему кажется, что кот глотает свои таблетки, но потом я нахожу их на ковре. Каким-то образом этот маленький хулиган просто держал таблетки за щекой"

"Кое-кто съел мои налоговые документы"

"Она решила взять решение вопроса обеда в свои лапки"

"Бинкс забрался на стол у моей мамы и попытался съесть столько индейки, сколько смог"

"Вообще-то я остановился на странице 260 из 384"

"Я отвернулся всего на секундочку"

Собака такая думает: "Я так хотела тебя встретить, что дверь мне не помеха"

"Я не могла его найти полчаса. Я уже начала паниковать, пока не подняла голову и не окликнула его. А он, хитрюга, просто отвернулся — ведь если он меня не видит, значит и я его, по его логике, тоже не вижу"

© lojo71 / Reddit IvgaLiss 1 день назад Поиск кота-это та ещё история. Самая жуть была, когда Йося в 3 месяца залез в щель между стеной и гипсокартоном, сдвинув поролоновую прокладку. Я 6 часов его искала,он уже и не мяукал даже. (для любителей Громыко-Йося чуть не переродился в Мосю) - - Ответить

"По крайней мере, она оставила без внимания часть носка"

"Я отвернулся всего на секунду, но этого хватило, чтобы Чарли успел подскочить и выхватить мой хлеб из тостера"

"Мне кажется, с моими макаронами что-то не так"

"Мы наконец-то нашли ее после нескольких часов поисков"

Собака как бы говорит: "Ой, это твои очки для чтения? Ничего не знаю. Я никогда в жизни такого не видела"