19 случаев, когда забывчивость сыграла с людьми забавную шутку
Фотоподборки
10 минут назад
Далеко не у всех людей идеальная память. Что-то забыть — это совершенно нормально. Порой можно забыть дома телефон или проездной на метро, можно забыть зонтик в автобусе. А еще можно забыть на долгие месяцы про существование какой-то еды на кухне и она начнет жить своей жизнью. Порой такая забывчивость может породить любопытные наблюдения и забавные истории. Именно так случилось у героев статьи.
«Совсем забыл про яблоко и вот как оно стало выглядеть»
- На самом деле это просто такой сорт. Они могут долго храниться, но со временем темнеют. © Wundei / Reddit
- Пожалуйста, разрежьте его. Мы все умираем от любопытства, как же оно выглядит внутри. © Cquinni / Reddit
«Забыл про этот мешок с картошкой»
- Зато картошка не забыла про вас. Она уже шла за вами, когда вы пришли. © alldownhilln0w / Reddit
«На целый сезон дыню оставили в холодильнике в загородном доме»
«Решили разогреть лапшу в микроволновке. Все бы ничего, но забыли добавить воду»
«Мы сняли дом и обнаружили забытую там пиццу»
«Я забыла свои желатинки в машине во время жары»
«Похоже, они забыли, что это мороженое должно было быть в рожке»
«Именно этот крендель я забыл окунуть в воду с содой. Теперь на вкус он просто как соленый хлеб. Неплохо, но это не крендель»
«Мой сотрудник забыл на ночь закрыть окно в уборной. И вот кто ждал меня там утром»
«Вот, что происходит, если вы забываете поставить в машину отделение с фильтром для кофе»
«Я на 14 часов забыл немного риса во включенной рисоварке»
- Теперь попробуйте обжарить это во фритюре. Может, превратится в рисовый крекер. © Unknown author / Reddit
«Я посадил семена моркови и напрочь забыл об этом. И вот теперь собрал урожай»
«Похоже, что тот, кто делал кружку моей тети, немного накосячил с текстом на ней»
«Пример текста» — пер. ADME
«В пекарне украсили торт конфетками, но забыли перед этим снять с них фантики»
«Сын забыл свои любимые игрушки в доме моей сестры. Утром она прислала фото и показала, что сделала с игрушками»
«Я забыл о своем ластике и он стал маслянистым, а текстура стала как у сыра»
«Я не убрала перец в холодильник и теперь могу видеть, насколько неравномерно он созревает»
«Забыл свою бутылку на 700 мл в машине»
- Это что, бутылка для муравьев, страдающих от жажды? © account4garbageonly / Reddit
«Вчера мне исполнилось 20 лет, но я забыла взять свечи для 20-летия. Поэтому пришлось импровизировать»
Для всех, кто любит рассматривать фотографии и думать: «Ого, даже так бывает», у нас есть еще много интересных статей:
Фото на превью liarandathief / Reddit
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