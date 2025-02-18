15+ историй о том, как поход в магазин порой превращается в приключение
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Все мы отправляемся в магазин с благородной миссией — купить побольше, потратить поменьше и остаться довольными. Но иногда обычный поход за хлебом может стать непредсказуемым. Ведь зачастую магазин — это не просто витрины с товарами, а настоящий театр жизни.
- Мне нужно было 100 г мяса сварить из-за гастрита. Стою в очереди за мужчиной, а на прилавке лежит кусок 5 кг и несколько маленьких ошметков. Оказалось, что мужчине нужна была вся говядина. А мне что-то так плохо стало, ведь без мяса осталась, аж расплакалась. А мужчина увидел и зачем-то отдал от своей покупки эти 100 г. Не должен был, но спасибо тебе, мужик! © Подслушано / Ideer
- Пошла с 2-летним сыном в продуктовый магазин. В торговом центре мы проходили мимо цветочного отдела, где сотрудница надувала гелиевые шары для какой-то акции. Она увидела моего сына и подарила ему один красный шар. Разумеется, ребенок был в полном восторге. Однако через некоторое время этот шарик внезапно лопнул, и сын так испугался, что плюхнулся на пол и стал реветь. Пыталась его успокоить, но безрезультатно. Начали сбегаться сотрудники из разных магазинов, думая, что ребенок сильно упал. Но вопли продолжались ровно до тех пор, пока та самая девушка из цветочного отдела не подошла и не подарила еще один шарик. Слезы тут же пропали, как по волшебству. © Anne W Zahra / Quora
- Работала кассиром в продуктовом магазине. Подошла ко мне женщина с двумя товарам по акции «Купи два, получи один бесплатно». Я сказала ей, что ей нужно взять еще один. Она говорит: «Нет, у меня два. Написано же, что надо купить два». Я долго пыталась ей объяснить, но безрезультатно. И тут она поворачивается к другой женщине из очереди и говорит: «Вы можете в это поверить?». Наконец, мне удалось до нее достучаться, спросив: «Если бы акция была „купи один, получи один бесплатно“, то сколько товаров вы бы принесли на кассу?» © FinsterHall / Reddit
- Как-то раз зашел в обувной магазин. Ко мне подошла продавщица. Спрашиваю: «Скажите, а кроссовки такой фирмы у вас встречаются?» Так она зависла ненадолго, а потом как выдала: «Не только встречаются, но и заводят пары». © olegmotkov / Pikabu
- Как-то раз я пошла в магазин беременная. Живот уже больше, чем я сама. А на спине малюсенький рюкзачок размером с кошелек. И тут подлетает ко мне охранник с требованием показать содержимое рюкзака и всех карманов! Я обалдела, но показала. И только потом понимаю, что я же не выходила, а только зашла в магазин. Поэтому до самых родов было обидно, что до меня докопались просто так, без каких-либо оснований. © Anna / ADME
- Когда мне было лет 7, шли мы как-то с мамой на день рождения бабушки. По пути зашли в магазин, где помимо продуктовых отделов был еще цветочный. Мама говорит: «Я пока куплю конфеты, а ты иди и закажи розы, какие понравятся, 3-5 штук». Ну, я ребенок смышленый, поэтому решила, что 3 — слишком мало, а 5 — много. Ну и попросила 4 розы, сказала, что бабушке. Мне запаковали. Тут подходит мама расплачиваться, а женщина дает ей букет и высказывает соболезнования. Мама была в шоке. © Подслушано / Ideer
- Дело было зимой. На мне сапоги по колено с отремонтированными молниями, поэтому там немного торчала одна железка, но некритично. Так вот, иду я в магазин, который находится на втором этаже здания, наступаю на последнюю ступеньку, и мои замки на сапогах цепляются друг за друга. Я падаю на колени и расставляю руки в стороны, чтобы сохранить равновесие. А потом захожу в торговый зал и говорю фазу, которая после таких пируэтов уже никого не смутила: «Здравствуйте, господа!» © Подслушано / Ideer
- Купил себе недавно велосипед. Решил вечерком съездить на нем в магазин. Затарился и погнал домой. И уже на половину пути обратно вспомнил, что велосипед остался стоять у магазина. © JackMnemonik / Pikabu
- Я стал свидетелем того, как покупатель взял упаковку куриных грудок и пошел, но потом, по-видимому, передумал их брать. Вместо того чтобы вернуть упаковку обратно, он просто положил ее на кучу яблок в отделе фруктов. Ну спасибо, теперь ни курицу взять, ни яблок набрать. © greennick / Reddit
- Однажды решил прокатиться на магазинной тележке, пока никто не видит. Но не учел, что это не огромная устойчивая тележка из гипермаркета, на которой можно рассекать, а небольшая из обычного продуктового. Только оттолкнулся, как она встала на дыбы, и я плюхнулся прям в проходе с вытянутым вперед руками. Так стыдно стало. Лежал на полу и думал: «Интересно, а запись с камер сохранят или нет?» На грохот прибежали продавщицы и, на удивление, даже не стали смеяться, а просто пошли по своим делам. Похоже, что это у них в порядке вещей. © John Silver / ADME
- Покупала грибы вешенки в магазине. Взяла несколько упаковок и положила в тележку. Отвернулась на минуту, поворачиваюсь снова, а грибов уже нет. Смотрю, рядом женщина, а в ее тележке мои грибы лежат. Спрашиваю: «Зачем вы забрали из моей тележки?» И тут я обалдела от отмазки. Говорит: «Ой! А я думала, что это для выкладки лежит, вот и взяла». Отвечаю: «А вас не смутило наличие других продуктов по одному?» © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мой отец со своим другом зашли в магазин. Отец взял банку с витрины и со словами «Берем!» бросил ее своему другу, у которого были руки в карманах. В итоге он просто увернулся, и банка благополучно упала на пол и разбилась. Отец спросил: «Ты почему не поймал?» На что друг ответил: «Я даже не знаю». © kipopadoo / Reddit
- Несколько лет назад к моему отцу в магазине подбежал какой-то мальчуган и крикнул: «Смотри, мамочка, это же Джеки Чан!» Его мать тут же подошла и извинилась: «Прошу прощения, он так многим говорит». © Unknown author / Quora
- Как-то раз в магазине продавец взвесила мне мясо, но перед оплатой я его понюхала. Пахло тухлятиной, поэтому сообщила об этом продавцу. Но в ответ услышала просто гениальную фразу: «Вы, вообще-то, часть неживого животного покупаете, она так и должна вонять». © Мама Дорогая / ADME
Я понимаю что переводы делаются для миллениалов, но всё таки весь сок повествования пропадает. Вот смотрите:
Мой отец и его друган пробегали по рядам супермаркета чтобы набрать себе продуктов для семейного пикника. Мой отец взял банку майонеза и сказал "Лови!" и кинул её другану. Он, с руками в карманах, отскочил в сторону и дал банке просто пролететь мимо и разбиться об пол, разбрызгав везде майонез.
Отец: Ты чё?!
Друг: Что?!
Отец: Ты почему её не поймал?
Друг: Я не знаю!
Друган вообще не из гениев и это было очередное тому доказательство.
- Стоим с 7-летним сыном в очереди на кассу. Перед нами девушка молодая, беременная. Явно месяц восьмой уже. Смотрю, а сын обходит всех, доходит до кассы, разворачивается и говорит: «Отсюда на вас даже смотреть противно! Стоите тут, а могли бы тетю с животом пропустить!» Народ тут же посмотрел на него, а потом на ту девушку. Разумеется, все ее тут же пропустили. Но и ей, и мне было ужасно неловко. Как-то грубо получилось. Хотя, по сути, все правильно сказал. Пришла домой, рассказала мужу про эту ситуацию. Сказал, что гордится сыном.
- Получила свою первую зарплату и бегом в магазин — исполнять свою заветную мечту! Я хотела накупить всех конфет, каких только душа изволит. Но ценник оказался кусачим и заставил призадуматься: «А ну ее, эту мечту!» Пошла в мясную лавку и купила мясо. Сделала выводы о том, что мечты нужно пересмотреть на более реалистичные. © Подслушано / Ideer
- Мой ребенок однажды схватил прыгающий шарик в продуктовом, побежал с ним по залу, а потом на выход. А я в это время уже на кассе стояла. И тут кассир замечает шарик у ребенка и спрашивает: «Это наш?» Я ответила: «Ой, точно, ваш!» Стало неловко, ведь со стороны это выглядело так, словно я не собиралась за него платить. © мальвина / ADME
- Когда мне было лет 13-14, я хотела, чтобы все считали меня взрослой и замужней девушкой. Поэтому я пошла в магазин нижнего белья и купила самые большие мужские трусы. Подхожу на кассу и говорю: «У мужа закончились трусы, и он попросил купить новые». Только сейчас понимаю, как же глупо я выглядела. Теперь я реально замужем, но трусы он покупает сам. © Подслушано / Ideer