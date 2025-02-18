15+ историй о том, как поход в магазин порой превращается в приключение

Я понимаю что переводы делаются для миллениалов, но всё таки весь сок повествования пропадает. Вот смотрите:



Мой отец и его друган пробегали по рядам супермаркета чтобы набрать себе продуктов для семейного пикника. Мой отец взял банку майонеза и сказал "Лови!" и кинул её другану. Он, с руками в карманах, отскочил в сторону и дал банке просто пролететь мимо и разбиться об пол, разбрызгав везде майонез.



Отец: Ты чё?!

Друг: Что?!

Отец: Ты почему её не поймал?

Друг: Я не знаю!



Друган вообще не из гениев и это было очередное тому доказательство.