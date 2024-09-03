20+ совпадений, которые тянут на сюжет для бестселлера

Жизнь не прочь пошутить и порой устраивает такие курьезные и любопытные совпадения, что в них и поверить сложно. Как правило, это обычная случайность, но иногда, как в бонусной истории, за ними скрывается нечто больше, чем просто стечение обстоятельств.

«На жену случайно села бабочка. Любо-дорого взглянуть, как гармонично она вписалась в палитру макияжа жены»

«Вчера купила книгу в комиссионном магазине. Листая ее, увидела эту картинку. А на ней точно такое зеркало, как у меня»

«Мой сын играл с мыльными пузырями, и жена ухитрилась сделать это крутое фото»

«Года 1,5 назад на благотворительной ярмарке купили кружку. А недели 3 назад пришло к нам жить это чудо»

Когда дома поселился не просто умный кот, а прямо кот-имиджмейкер

Как-то кот украл у меня блузку и отгрыз завязочки на рукавах. Я его отругала. На следующий день он опять ее украл и отгрыз кусок рукава. Я опять его ругаю и говорю: «Да сколько же можно, это когда-нибудь прекратится?» А он вдруг взял и так уверенно помотал головой. Я аж опешила. Переспрашиваю: «Не прекратишь?» И он опять мотнул башкой. Даже ругать расхотелось. Но больше ничего не грыз. © Хильдур / ADME

«Стена этого магазина почти идеально сочетается с небом»

«Сосед по комнате зашел спросить, что я читаю, и увидел это»

«Моя девушка встретила человека с прямо противоположным вариантом своей татуировки»

«Если я не буду одеваться на пенсии в точности как мои лучшие подруги, жизнь можно считать прожитой зря»

А это то ли совпадение века, то ли медсестры изрядно повеселились, распределяя пациенток по палатам

В 1990 году легла на сохранение, было нас в палате 4 беременных. Одну из женщин звали, как и меня, Ларисой. Вскоре выписали одну беременную, и к нам приходит новая женщина — тоже Лариса. Так и лежим три Ларисы и Валя... И тут Валю выписывают... На ее место заваливается этакий юный колобок. И я у этой новой беременной спрашиваю: «А тебя, случаем, не Лариса зовут?» Та, недоумевая, кивает головой. Картина маслом... И мы хохочем на всю палату. © Лариса Лубчук

«Этот оттенок лака для ногтей совпал с цветом черешни. Заказала сразу еще 3 флакона»

«Эта фотография не отредактирована, мой друг сделал ее случайно. Просто в момент снимка как раз сверкнула молния»

«Посылка, которую я заказал, идеально уместилась в доме»

«Я в восторге от принта на юбке, которую нашла. Он так удачно совпал с брошками на моей блузке»

А тут девушка, наоборот, промахнулась с нарядом

Было это в начале 90-х. Мама сшила мне из бордового дерматина костюм — узкую юбочку и куртку по типу джинсовки. Выглядело это очень стильно вплоть до того момента, когда я вошла в городской автобус с точно такими же сидениями. © Galina Biroun

«Купила сегодня кроссовки, и оказалось, они подходят сразу ко всем моим сумкам»

Когда девушка знает толк в приключениях

Познакомилась я в клубе с мужчиной на 10 лет старше. До 5 утра с ним гуляли, потом он посадил меня в такси, а я дала ему свой номер телефона. Сначала просто часто общались, спустя 2 месяца начали встречаться. А еще спустя полгода отношений он решил познакомить меня со своим сыном. Я не особо удивилась, но думала, что это будет мальчишка лет семи, максимум — 15-ти. Каков же был мой шок, когда, придя на встречу, я увидела своего бывшего. Оказалось, что я встречаюсь с его отцом. Мы оба просто офигели, но все решилось мирно. И за отца бывшего я вышла замуж некоторое время спустя. Говорила мне мама, что мир тесен, но я не думала, что настолько. © Карамель / VK

«Мы с девушкой купили друг другу одинаковые подарки. Никогда я так не смеялся»

Когда куда б не поехал, всюду одни и те же люди

У меня товарищ полетел в отпуск в Таиланд с семьей, заселился в отель, пошли они на ужин — а за соседний столик матрица подгрузила ему соседа по этажу из его дома. Но по-настоящему удивился мой приятель, когда за день до вылета зашел в лифт отеля. И встретил там мужика, который ему машину обычно ремонтирует. © Abraham.Simpson / Pikabu

«В 4-х часах езды от дома на случайной железнодорожной станции увидел эту наклейку. Жена говорит, что она похожа на меня»

Бонус

Однажды на одной вечеринке моя подруга наткнулась на девушку, у которой были те же вещи, что и у нее — одинаковые сумочки, браслеты на руках, телефоны. Познакомились, посмеялись с этого совпадения, узнали, что обеим эти вещи дарили их парни. Еще раз посмеялись, в шутку показали друг другу своих парней, а те оказались... одним и тем же чуваком. С подругой тот парниша встречался 3 года, со второй девушкой — год, а насчет подарков не парился и брал сразу по два набора. © Карамель / VK